AFP
"لمسة يد" .. وهبي يشكك في صحة هدف مبابي ضد المغرب
المغرب يودع البطولة
توقفت مسيرة المغرب الرائعة في كأس العالم أخيرًا عند دور ربع النهائي بعد هزيمته 2-0 أمام فرنسا في بوسطن.
وكان فريق المدرب وهبي يعلق آمالاً كبيرة في هزيمة المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة، خاصة بعد أن نجح الحارس ياسين بونو في صد ركلة جزاء سددها كيليان مبابي في الشوط الأول.
لكن صمود الفريق انهار أخيراً في الدقيقة 60 بهدف سجله نجم ريال مدريد، قبل أن يحسم عثمان ديمبيلي الفوز الساحق للعملاق الأوروبي بهدف إضافي بعد ست دقائق.
- AFP
وهبي يعرب عن أسفه لقرار الحكم
بعد المباراة، انتقد وهبي الحكم فاكوندو تيلو لقبوله الهدف الأول لفرنسا، وأصر المدرب على أن لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو قد لمس الكرة بيده بشكل واضح قبل أن يستحوذ عليها مبابي، الذي سددها بقوة في شباك المنتخب المغربي.
وفي حديثه إلى قناة beIN Sports، قال وهبي: "جاء الهدف من كرة... مشتركة نوعًا ما، وتوقف بعض الناس لأنهم رأوا لمسة يد. كانت لمسة يد، لا أعرف ما إذا كان يجب احتسابها أم لا، لا أعرف".
المدرب يرى مسارًا إيجابيًا
على الرغم من شعوره بالاستياء إزاء الهدف الأول الذي سجله «البلوز»، حافظ وهبي على موقف إيجابي، حيث أشاد بالمستوى المتميز الذي أظهره خصومه. كما أشار إلى التحسن الجماعي في أداء لاعبيه، لا سيما فيما يتعلق برباطة جأشهم في الاستحواذ على الكرة طوال الشوط الثاني من المباراة.
وأضاف المدرب البالغ من العمر 49 عامًا: «علينا أن نعترف بأننا لعبنا ضد فريق ممتاز. عانينا كثيرًا في الشوط الأول، وقام بونو بصد ركلة جزاء رائعة. في الشوط الثاني، دافعنا بشكل أفضل، والأهم من ذلك أننا كنا أكثر رباطة جأش عند الاستحواذ على الكرة. كنا أفضل بكثير. في الشوط الأول، بدا أن بعض اللاعبين كانوا يحاولون استعادة أنفاسهم. ورأينا أن هؤلاء اللاعبين أنفسهم بدأوا الشوط الثاني بشكل جيد.
وأردف: "كانت المباراة صعبة في النهاية، لكنني أعتقد أنه يجب علينا أن نستمر في الإيمان بأنفسنا، وأن نواصل العمل. كما يجب أن نواصل العمل على الأساسيات، لضمان أن يكون لدينا مجموعة أكبر من اللاعبين عندما تكون هناك إصابات أو لاعبون أقل نشاطًا. سنواصل مسيرتنا، ولن نتوقف عند هذا الحد. نشعر بخيبة أمل كبيرة، كنا نطمح لأكثر من ذلك، لكن علينا تقبل الأمر."
- AFP
المغرب يتجه نحو المستقبل
في أعقاب الهزيمة، يتجه تركيز المغرب بشكل أساسي نحو تعزيز عمق تشكيلته لمواجهة أزمات اللياقة البدنية والإصابات، مع ضمان نضوج الجيل الجديد في أسلوب لعبه الأساسي. وفي الوقت نفسه، تواصل فرنسا مسيرتها نحو الدور نصف النهائي في دالاس لمواجهة إسبانيا أو بلجيكا، بينما يواصل مبابي سعيه لتحطيم الرقم القياسي لليونيل ميسي في عدد الأهداف المسجلة على مدار تاريخ كأس العالم.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا