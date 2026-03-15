لماذا يُتهم واين روني وآلان شيرر بقول «هراء تام» في الوقت الذي ينتقد فيه أنتوني جوردون أساطير مانشستر يونايتد ونيوكاسل

بعد أن أثبت جاهزيته ومهارته بتسجيله هدف الفوز ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت، لم يتردد جوردون في تقييمه للانتقادات الموجهة إليه. وفي حديثه لبرنامج «ماتش أوف ذا داي» على قناة بي بي سي، قال اللاعب الدولي الإنجليزي: «عادةً لا أحب توضيح الأمور لأنني لا أهتم كثيرًا. لكن هذه المسألة تحتاج إلى توضيح لأنها مجرد هراء. القول بأنني لم أرغب في اللعب في أهم مباراة في مسيرتي هو هراء تام.

"أعتقد أن روني قال إنني مررت بجانبهم ولم أصافحهم وذهبت إلى غرفة تغيير الملابس. لم أفعل ذلك. قمت بتغيير ملابسي بنفسي في غرفة تغيير ملابس بحجم هذه. كنت وحدي مع مغسلة. هراء تام. أعتقد أنهم بحاجة إلى تحسين أدائهم."

بينما كان يشعر بأنه مستعد لتجاوز الانزعاج، اتخذ إدي هاو القرار النهائي بالتشاور مع الطاقم الطبي لنيوكاسل. اعترف جوردون بأنه "لم يعجبه كثيراً" أن يُخبر بأنه سيبقى على مقاعد البدلاء، لكنه تفهم أن المدرب كان عليه إعطاء الأولوية لأداء الفريق على رغبته الشخصية في اللعب.