يحصي بايرن ميونيخ حراسه، ويبحث كومباني في كل مكان... ولا يجد أحداً. لا يوجد لدى الفريق الألماني أي لاعب متاح في هذا المركز لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، المقررة يوم الأربعاء 18 مارس. وقد فازوا في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 في بيرغامو، وأصبحوا على بعد خطوة واحدة من بلوغ ربع النهائي، لكن لا بد من وضع شخص ما في المرمى. مع عدم توفر الأربعة الأوائل لأسباب مختلفة، وبالمرور على القائمة، فإن أول حارس متاح للمباراة هو ليونارد بريسكوت، المولود عام 2009 واللاعب الأساسي في فريق بايرن تحت 19 عامًا بعد إصابة ليون كلاناك.
لماذا يمكن لبايرن ميونيخ أن يلعب بخامس حارس مرمى ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا: اللاعب بريسكوت البالغ من العمر 16 عاماً يستعد للعب، وقد يكون ذلك رقماً قياسياً
الحراس الأربعة غير المتاحين
بشكل مفاجئ، قد يشارك اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بعد أن تم استدعاؤه بالفعل للمباراة الذهاب (بالإضافة إلى المباراة الأخيرة في الدوري الألماني مع ليفركوزن). ويرتبط استدعاؤه، كما ذكرنا، بتغيب الحراس الأربعة الأساسيين. لنبدأ: مانويل نوير غائب بسبب إصابة في ربلة الساق؛ ونائبه جوناس أوربيغ يتعافى من ارتجاج في المخ تعرض له في مباراة بيرغامو قبل أسبوع (وليس مستبعداً أن يتعافى). ثم هناك الحارس الثالث للفريق الأول سفين أولريش، الذي سيغيب بالتأكيد بسبب إصابة عضلية في عضلات الفخذ اليمنى، والحارس الذي من المفترض أن يكون الحارس الأساسي للفريق الشبابي، ليون كلاناك، الذي يغيب منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابة خطيرة في الفخذ.
الرقم القياسي والتصريح الخاص
إذا ما شارك بريسكوت في المباراة، فسيصبح أصغر حارس مرمى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله مارتن فانديفوردت، الذي خاض في عام 2019 أول مباراة له مع فريق جينك في سن السابعة عشرة في مواجهة نابولي (الرقم القياسي المطلق، الذي سيظل كما هو، مسجل باسم ماكس داومان من أرسنال). لكن هناك أمر آخر مثير للفضول: إذا استمرت المباراة بعد الساعة 11 مساءً (ربما بوقت إضافي أو بركلات الترجيح)، فوفقًا للقانون الألماني لحماية القاصرين، وبما أن حارس مرمى بايرن لا يزال في سن 16 عامًا، سيتعين على النادي الحصول على تصريح خاص لإبقائه في الملعب بعد ذلك الوقت.