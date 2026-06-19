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"يفضل الفوز بكأس العالم دون أهداف على تكرار ما فعله ميسي ومبابي".. نجم إنجلترا السابق يكشف خفايا هاري كين!
حصل كين على عدة جوائز «الحذاء الذهبي»
يتمتع كين بسجل حافل من هذه الإنجازات. بصفته أفضل هداف شهده توتنهام على الإطلاق، حصد ثلاث جوائز «الحذاء الذهبي» خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي . وأضيفت ثلاث جوائز أخرى إلى رصيده، على مدار ثلاثة مواسم، في الوقت الذي توج فيه بلقب الدوري الألماني مرتين.
وقد ارتفع رصيده التاريخي من الأهداف مع منتخب إنجلترا إلى 81 هدفاً، في 115 مباراة، بعد أن سجل ثنائية في المباراة الأخيرة ضد كرواتيا. وبفضل ركلتي جزاء سجل كل منهما مرتين ورأسية قوية، قدم قائد «الأسود الثلاثة» الإلهام الهجومي مرة أخرى.
قبل أن يبدأ فريق توماس توخيل مسيرته نحو المجد العالمي، كان كين يراقب من بعيد بينما كان ميسي ومبابي وإرلينج هالاند يتألقون على أضخم المسارح - حيث سجلوا سبعة أهداف بينهم لصالح الأرجنتين وفرنسا والنرويج.
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هل سيقوم كين بمراقبة ميسي ومبابي وهاالاند؟
وعند سؤاله عما إذا كانت تلك الإنجازات ستمنح كين دافعًا إضافيًا، في الوقت الذي يقف فيه تحت أضواء الكشافات الساطعة، قال المدافع الإنجليزي السابق ميلز — متحدثًا نيابة عن betTOM — لموقعGOAL: «شخصيًا، لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أن هذا الأمر يحفزه. أعتقد أنه يريد فقط تسجيل الأهداف. أعتقد أنه يريد فقط تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. إنه يريد أن تفوز إنجلترا.
«لا أعتقد أنه يهتم حقاً بهذا الأمر. يمكنك أن تسأل هاري كين: هل تفضل الفوز بجائزة الحذاء الذهبي والخروج من البطولة في ربع النهائي، أم تفضل أن تكون مثل أوليفييه جيرو وتفوز بكأس العالم دون أن تسجل أي أهداف؟ أعتقد أن هاري كين سيكون ضمن الفئة الثانية.
«أعتقد أن هناك بعض المهاجمين من الطراز العالمي الذين قد يختارون الخيار الآخر. أحيانًا يتعلق الأمر بالأهداف الشخصية، وأحيانًا تفوق هذه الأهداف مصلحة الفريق. من الواضح أنهم يريدون كليهما، لكن بعضهم أكثر أنانية قليلاً.
«لا أعتقد أن هاري كين من هذا النوع على الإطلاق. لا بد أنه رأى ما فعله هؤلاء اللاعبون الآخرون. لا أعتقد أن ذلك يزعجه بأي شكل من الأشكال. أعتقد أنه مرتاح جدًا جدًا لذاته، وهذا الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة له. أعتقد أن دافعه هو الرغبة في التسجيل وحسب، والرغبة في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات لصالح إنجلترا.»
اختارت إنجلترا تشكيلة تتيح لكين التراجع إلى العمق
يُعتبر توخيل قد بنى خط هجومه في كأس العالم حول كين، حيث تم اختيار مهاجمين آخرين يكملون دور اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ورغبته في التراجع إلى العمق. وقد نجح هذا النظام بشكل شبه مثالي ضد كرواتيا، حيث كان لاعبون مثل جود بيلينجهام وبوكايو ساكا وماركوس راشفورد سعداء بالانطلاق إلى الأمام متجاوزين قائدهم.
ورداً على سؤال حول ميل كين للتجول في الملعب، قال ميلز: «أعتقد أن هذا سيظل هو الحال دائماً. لم يُنعم هاري كين أبداً بالسرعة، لذا فليس الأمر وكأنه فقد ياردة واحدة من سرعته. لطالما كان ذكياً بشكل لا يصدق في طريقة لعبه.
«غالبًا ما يلعب في مركز رقم 9، أو رقم 10، أو 9.5 إن شئت، متراجعًا إلى تلك المراكز. لذا، للقيام بذلك، تحتاج إلى سرعة في مناطق الأجنحة. عليك توسيع نطاق اللعب بطريقة أو بأخرى. لذا، تحتاج إلى هؤلاء اللاعبين الذين سيركضون خلف الدفاع.
«بيلينغهام سيفعل ذلك، وساكا، و[نوني] مادويكي سيفعلون ذلك — وراشفورد و[أنتوني] جوردون على الجانب الآخر سيفعلون ذلك ويوسعون نطاق اللعب، مما يسمح لكين بالتراجع إلى تلك المراكز. هذه مجرد كرة قدم عادية. إن القدرة على القيام بذلك ليست علمًا صعبًا بشكل خاص.
«في بعض الأحيان، من الواضح أنه ليس من السهل دائمًا تنفيذ ذلك لأن هناك خصمًا يحاول إيقافك وفرض إيقاع اللعب. أعتقد أن الشاغل الوحيد هو أن هاري كين هو محورنا. إذا حدث أي شيء لهاري، فستبدأ في التساؤل عن الوجهة التي سنتجه إليها بعد ذلك.»
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وقد وُجهت انتقادات إلى منتخب إنجلترا لكونه يعتمد بشكل مفرط على كين، نظراً لسجله الرائع وقدرته على تحمل عبء التسجيل بمفرده تقريباً في بعض الأحيان. ومع ذلك، ساهم بيلينجهام وراشفورد في تسجيل الأهداف ضد كرواتيا.
وإذا أراد «الأسود الثلاثة» أن يزأروا حقاً هذا الصيف، ويضعوا حداً لـ60 عاماً من خيبة الأمل، فإن كين سيقود المسيرة وينبغي أن يقترب من الفوز بجائزة «الحذاء الذهبي» مرة أخرى - مما يتيح له كتابة المزيد من التاريخ في هذا المجال - لكن ميسي ومبابي ورفاقهم لن يؤثروا على تفكيره أو أسلوب لعبه.