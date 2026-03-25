لماذا يغادر الأسطورة الحية محمد صلاح ليفربول وليس آرني سلوت أو ريتشارد هيوز؟

من الواضح أن خبر رحيل صلاح الوشيك أثار مشاعر متنوعة لدى جماهير ليفربول.

كان هناك امتنان لكل ما قدمه للنادي منذ وصوله من روما في عام 2017، وحزن لرحيله قبل عام من انتهاء تمديد العقد الذي وقعه في أبريل الماضي، وأمل في أن ينهي مسيرته على نحو رائع بقيادة الريدز إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا في اسطنبول يوم 30 مايو.

ومع ذلك، وسط هذا التدفق الفوري والحتمي للتقدير، كان هناك أيضًا شعور غريب بالقبول، وهو أن هذا الانفصال المبكر هو الأفضل لكلا الطرفين.

يمكن للمرء بالتأكيد أن يتفهم هذا الرأي. صلاح هو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول، ولم يبرر راتبه المرتفع بأدائه هذا الموسم، حيث سجل الجناح خمسة أهداف فقط في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. لكن من المسؤول عن ذلك حقاً؟