كان من المفترض أن يكون ذلك صدمة، لكنه لم يكن كذلك في الحقيقة. فقد كان هذا اليوم المرعب قادمًا - وأسرع بكثير مما كان يتمنى أي شخص. قبل أقل من عام، تولى «ملك ليفربول» المصري عرشه في أنفيلد ليؤكد استمرار القصة الرائعة التي كان يكتبها في ميرسيسايد. لكن هذه القصة تصل الآن إلى نهاية مفاجئة - وهناك أسئلة صعبة للغاية يجب طرحها حول أسباب ذلك.
لماذا يغادر الأسطورة الحية محمد صلاح ليفربول وليس آرني سلوت أو ريتشارد هيوز؟
شعور غريب بالقبول
من الواضح أن خبر رحيل صلاح الوشيك أثار مشاعر متنوعة لدى جماهير ليفربول.
كان هناك امتنان لكل ما قدمه للنادي منذ وصوله من روما في عام 2017، وحزن لرحيله قبل عام من انتهاء تمديد العقد الذي وقعه في أبريل الماضي، وأمل في أن ينهي مسيرته على نحو رائع بقيادة الريدز إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا في اسطنبول يوم 30 مايو.
ومع ذلك، وسط هذا التدفق الفوري والحتمي للتقدير، كان هناك أيضًا شعور غريب بالقبول، وهو أن هذا الانفصال المبكر هو الأفضل لكلا الطرفين.
يمكن للمرء بالتأكيد أن يتفهم هذا الرأي. صلاح هو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول، ولم يبرر راتبه المرتفع بأدائه هذا الموسم، حيث سجل الجناح خمسة أهداف فقط في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. لكن من المسؤول عن ذلك حقاً؟
"لقد فقدت قوتي في ساقي"
في واحدة من عدة انتقادات وجهت إلى صلاح خلال الأشهر الأخيرة، ادعى المدافع السابق لليفربول جيمي كاراغر في وقت سابق من هذا الموسم أنه يبدو أن "أرجل" اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا "قد تراجعت".
من المؤكد أن هذا يمكن أن يحدث للاعبين في عمر صلاح، وهو بالتأكيد لم يبدُ بنفس قوته المعتادة في عدة مباريات هذا الموسم. فقد عانى في تجاوز أو الهروب من المنافسين كما كان يفعل من قبل.
لكن فكرة أن صلاح لم يعد قادراً على اللعب على أعلى مستوى هي فكرة سخيفة. لم يمر عام حتى على إنهاءه لما يمكن اعتباره أفضل موسم فردي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة في 42 مباراة الذي كان يحمله آلان شيرر وآندي كول، وذلك في 38 مباراة فقط.
هل يُفترض بنا حقاً أن نصدق، إذن، أن صلاح قد انتهى أمره؟ وبصرف النظر عن ركلة الجزاء السيئة، كان أداءه متميزاً للغاية في الفوز الساحق 4-0 على غالطة سراي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
"قد يستفيد الكثيرون من ذلك"
لذا، سيكون من السخف الادعاء بأن رحيل صلاح هو قرار رياضي بحت. هل يبلغ نفس مستويات الموسم الماضي؟ لا على الإطلاق. لكنه لا يزال قد سجل أهدافًا وتمريرات حاسمة في جميع المسابقات أكثر من بوكايو ساكا — في ثماني مباريات أقل ورغم لعبه مع فريق يعاني من تقلبات رهيبة في الأداء.
في الواقع، صلاح هو مجرد واحد من العديد من لاعبي الريدز الذين يقدمون أداءً متواضعاً هذا الموسم. فقد تراجع مستوى رايان جرافنبرخ، وأصبح أليكسيس ماك أليستر غير معروف، وكلما قلنا عن إبراهيما كوناتي كان ذلك أفضل.
ومن المثير للاهتمام أيضًا أنه في حين لم يفعل فيرجيل فان ديك الكثير لتبرير تمديد عقده المربح، فإن احتمال رحيل الهولندي هذا الصيف سيقابل برعب شديد بين المشجعين.
هناك تصور مفهوم بأن القائد يتعرض للخيانة من قبل من حوله، وأنه يظل ذو قيمة لا تقدر بثمن للفريق على أي حال بسبب صفاته القيادية.
لماذا، إذن، لا يُمنح صلاح نفس المستوى من الاحترام؟ قد لا يجمع الفريق بنفس الطريقة التي يفعلها فان ديك، لكنه بلا شك شخصية ملهمة، وشخصية جديرة بالثناء تضع معيارًا للاحترافية، وقد أشار أندي روبرتسون بشكل واضح مساء الثلاثاء إلى أن "الكثير من الناس يمكنهم أن يقتدوا" بأخلاقيات عمله.
بدا الأمر وكأنه انتقاد لبعض اللاعبين الجدد في أنفيلد - وهذا منطقي، نظرًا لأننا ما زلنا ننتظر أن يبرر معظمهم رسوم انتقالهم الباهظة.
"التضحية به"
وبالنظر إلى كل ذلك، كان من حق صلاح تمامًا أن يتساءل عن سبب استبعاده من التشكيلة الأساسية على يد أرني سلوت خلال الفترة التي شهدت تراجعًا تاريخيًا في أداء ليفربول بين أواخر سبتمبر ومنتصف نوفمبر.
من الواضح أنه كان من الخطأ أن يعلن عن شكواه علنًا بعد التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، لكنه كان محقًا عندما ادعى أنه تم استخدامه ككبش فداء بشكل غير عادل.
وقال للصحفيين في المنطقة المختلطة في ملعب إيلاند رود: "لا أقبل هذا الوضع. لقد قدمت الكثير لهذا النادي. تلقيت الكثير من الوعود، وحتى الآن جلست على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم أوفوا بوعودهم".
"قلت مراراً وتكراراً من قبل إن علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة بيننا. لا أعرف السبب.
"لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني في النادي. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا ما أشعر به. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن أتحمل كل اللوم.
"هذا أمر غير مقبول بالنسبة لي. لا أعرف لماذا يحدث هذا لي. لا أفهم ذلك. أعتقد أنه لو كان هذا في مكان آخر، لكان كل نادٍ يحمي لاعبه.
"ما أراه الآن هو: 'تتخلى عن مو لأنه يمثل المشكلة في الفريق الآن'. لكنني لا أعتقد أنني المشكلة."
وبغض النظر عن رأي المرء في تصريحات صلاح، فإن هذه الجملة الأخيرة لا جدال فيها.
فشل جماعي
إذا لم تكن الأشهر الأربعة الماضية قد علمتنا شيئًا آخر، فهي أن صلاح ليس بالتأكيد السبب وراء الفشل الذريع الذي مني به ليفربول في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد كانت الموسم بأكمله فشلًا جماعيًا هائلًا.
باستثناء دومينيك سوبوسلاي وريو نغوموها، لم يكن أداء جميع لاعبي الفريق الأول تقريبًا جيدًا بما فيه الكفاية، ولكن في حين يجب أن يتحملوا نصيبهم من اللوم على النتائج السيئة للريدز، فإن المسؤولين عنهم هم المسؤولون الحقيقيون عن هذه الفوضى.
أثبت المدرب أنه عاجز تمامًا عن حل مشاكل ليفربول الصارخة في كل منطقة من الملعب، في حين أنه من الواضح بشكل مؤلم منذ شهور أن التشكيلة التي شكلها المدير الرياضي ريتشارد هيوز غير متوازنة بشكل فادح بعد موجة إنفاق صيفية تاريخية.
ونتيجة لذلك، بدأت فترة التوقف الدولية الحالية مع أمل العديد من المشجعين في أن تكون الشائعات حول اهتمام الدوري السعودي المحترف بـ هيوز صحيحة، وأن يستغل النادي أيضًا فترة التوقف في اللعب لإقالة سلوت من أجل إنقاذ الموسم.
بدلاً من ذلك، علمنا أن صلاح هو من سيغادر أنفيلد، وهو بلا شك أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز والبطل الرئيسي في فوز الفريق باللقب الموسم الماضي.
والأسوأ من ذلك، أنه يُسمح له بالرحيل في صفقة انتقال مجانية، مما يعني أن الحجة القائلة بأن رحيله منطقي من الناحية المالية لا تصمد أمام النقد.
ليفربول يفقد أسطورة
قد يوفر ليفربول حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) من الرواتب في الموسم المقبل، لكنه كان بإمكانه جني ثلاثة أضعاف هذا المبلغ من بيع صلاح إلى أحد أندية الدوري الاسكتلندي الممتاز هذا الصيف - وهو مبلغ كان سيقطع شوطًا طويلاً في مساعدة النادي على العثور على بديل جدير به.
وبالطبع، لا يوجد بديل مماثل في السوق، ببساطة لأنه لا يوجد لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يمكنه أن يضاهي صلاح في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة على مدار السنوات التسع الماضية.
من الواضح أن ليفربول شهد رحيل أساطير من قبل، ودائمًا ما تعافى "الريدز". لم يكن أي لاعب أبدًا أكبر من النادي، كما قال صلاح نفسه، وكان من المتوقع أن ينتقل في نهاية المطاف.
لكن لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك هذا الصيف، وأصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على الثقة في أولئك الذين يتخذون القرارات الآن في أنفيلد. من الواضح أن التخلي عن صلاح الآن لم يكن جزءًا من الخطة الأصلية.
عندما وقع صلاح عقده الجديد في أبريل الماضي، كان كل من هو وناشئه يتوقعان أن يستمر حتى نهايته. ومع ذلك، تغيرت الأمور بشكل جذري في الفترة الفاصلة، لأسباب ليس أقلها الخلاف بين المهاجم وسلوت، واختار النادي أن يضع ثقته في المدرب بدلاً من اللاعب النجم.
لن تتضح حكمة هذا القرار إلا مع مرور الوقت، لكن يبدو بالفعل أن ليفربول لا يخسر مجرد أسطورة، بل يخسر طريقه أيضًا.