AFP
ترجمه
لماذا يحب كاي هافرتز الحمير؟ نجم أرسنال يتحدث عن علاقته الوثيقة بهذا الحيوان «الرائع»
استجواب هافرتز حول هوايته خارج الملعب
ورغم أن موهبته على أرض الملعب لا يمكن إنكارها، إلا أن هافرتز ربما يشتهر بنفس القدر بحبه للحمير. وقد وصل هوس لاعب تشيلسي السابق إلى آفاق جديدة عندما أطلق أحد ملاجئ الحيوانات في المملكة المتحدة اسمًا على مهر تكريمًا له. وخلال ظهوره الإعلامي الأخير، أوضح من أين نشأ هذا الحب العميق لهذه الحيوانات.
الحمير والكلاب - هافرتز يحب حيواناته
"نعم، كان هذا الحب موجودًا دائمًا. وبشكل خاص بالنسبة لي تجاه الحمير"، أوضح هافيرتز. "لا أعرف كيف تطور الأمر. لقد بدأ الأمر معي بطريقة ما منذ صغري، حيث نشأ لدي هذا الحب بطريقة ما. واللاعبون يعرفون ذلك أيضًا. وهناك واحد أو اثنان منهم يطلقون النكات حول هذا الموضوع. بالنسبة لي شخصياً، رعاية الحيوانات بشكل عام موضوع مهم جداً جداً. أنا أحب الحيوانات. لدي ثلاثة كلاب في المنزل. لدينا حمير في ألمانيا. وبشكل عام، الحمار حيوان رائع."
"الحمار" يعود إلى الساحة الدولية
وقد أدى ارتباط هافرتز بهذا الحيوان إلى أن يطلق عليه بعض زملائه في الفريق لقب «الحمار». والآن، عاد إلى صفوف المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024 بعد تجاوزه سلسلة من الإصابات التي أبقت مهاجم أرسنال بعيدًا عن الملاعب لجزء كبير من الموسم الحالي.
وبعد أن استعاد لياقته البدنية الكاملة قبل كأس العالم، يتوق إلى نسيان مشاكل الإصابات التي عانى منها، قائلاً: "بالنسبة لي شخصياً، كانت تلك بالطبع فترة صعبة للغاية قد تجاوزتها. لم تكن فترة سهلة. ومع ذلك، أنا بالطبع سعيد جداً بالعودة إلى هنا، للانضمام إلى الفريق. بطبيعة الحال، اشتقت إلى اللاعبين واشتقت أيضًا إلى قضاء الوقت هنا، واللعب مع المنتخب الوطني مرة أخرى، وغناء النشيد الوطني. لهذا السبب، من الطبيعي أن تكون عودتي بعد هذه المدة الطويلة أمرًا مميزًا للغاية بالنسبة لي".
على الرغم من غيابه عن الفريق، فقد حافظ على اتصال مستمر مع الجهاز الفني. وهو يركز الآن على استخدام خبرته الدولية لتوجيه فريق يضم العديد من الوجوه الجديدة في استعدادهم لكأس العالم.
قال هافرتز: "لم أتحدث بعد عن الدور الذي سأقوم به. كنت على اتصال دائم مع جوليان. كان التواصل مستمرًا دائمًا. أنا ممتن جدًا له لأنه سعى أيضًا إلى التواصل معي. لكنني لم أكن موجودًا لمدة عام، وآمل أن أقود الفريق من الأمام، وأن أساعد اللاعبين على أرض الملعب. أشعر براحة كبيرة في جميع المراكز الهجومية. أنا لاعب مرن، ولعبت في العديد من المراكز خلال السنوات الماضية. يعلم الجميع أنني لست لاعباً صاخباً يلقى خطباً في غرفة الملابس. لكنني أمتلك الخبرة على المستوى الدولي وأتحدى نفسي لقيادة الفريق من الأمام في كأس العالم هذه".
التركيز على أرسنال والمستقبل
على الرغم من التكهنات المستمرة التي تحيط بالنجوم البارزين خلال فترات التوقف الدولية، سارع هافرتز إلى وضع حد لأي حديث عن رحيله عن ملعب الإمارات. منذ انتقاله إلى الجانب الآخر من لندن، أصبح اللاعب الدولي الألماني عنصراً أساسياً في نظام ميكيل أرتيتا في سعي الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويؤكد أنه لا يخطط لتغيير محيطه في المستقبل القريب.
"أشعر أنني في بيتي تمامًا في أرسنال. أرى مستقبلي في أرسنال لندن"، أعلن هافيرتز، لينهي أي شائعات حول انتقاله. لكن التركيز الآن ينصب على بناء التناغم داخل معسكر المنتخب الوطني. "أعتقد أن روح الفريق هي أهم عنصر أساسي على الإطلاق. أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح للغاية. بالطبع، لدينا لاعب أو لاعبان جديدان، لكنهما لا يحتاجان إلى أي وقت للتأقلم. أعتقد أننا سنستغل هذا الأسبوع مرة أخرى للتطور معًا. أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية في كأس العالم".