تعرض مشجعو توتنهام للازدراء هذا الموسم. فقدتم تجاهل مخاوفهم بشأن مدى ملاءمة فرانك ووصفها بأنها مجرد جنون شك. وكان الدنماركي قد اكتسب الكثير من التقدير من المشجعين المحايدين خلال فترة عمله التي استمرت سبع سنوات في برينتفورد، في حين أن أدائه الرائع في الشهر الأول له مع «السبورز» ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في مباريات رفيعة المستوى لم يؤدِ إلا إلى تعزيز الرأي القائل بأنه سيكون حارسًا موثوقًا.

لكن خلال بقية شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لم يتمكن توتنهام بقيادة فرانك من تقديم 45 دقيقة من كرة القدم المتماسكة، ناهيك عن 90 دقيقة كاملة. تحولت شكوك المشجعين إلى غضب عندما استسلم الفريق فعلياً أمام منافسيه تشيلسي وأرسنال في نوفمبر.

لم يكن هناك حل سريع لمشاكل توتنهام بعد احتلاله المركز 17 في موسم 2024-2025، وكان المشجعون يدركون ذلك، لكن لا يمكن خداعهم؛ فهم يعرفون كيف يبدو كرة القدم السيئة التي لا مستقبل لها. يمكن القول إن فرانك كان سيُطرد من قبل الرئيس السابق دانيال ليفي في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر عندما خسر توتنهام أمام فولهام ونوتنغهام فورست على التوالي.

كانت العلامة الدالة على ما إذا كان أي شخص قد شاهد توتنهام خلال النصف الأول من الموسم هي رأيهم في فرانك. أولئك الذين ادعوا بشدة أنه يحتاج إلى وقت لم يكونوا يشاهدون توتنهام بوضوح، لأنه لو كانوا قد شاهدوه لكانوا أدركوا بسرعة أن الأمر لن ينجح أبدًا. عليك أن تعطي الناس شيئًا يؤمنون به، وفرانك رفض ببساطة لعب تلك اللعبة.

فابيو باراتيكي، الذي عاد إلى توتنهام كمدير رياضي مشارك في أكتوبر حتى نهاية فترة الانتقالات في يناير، طرح تيودور لأول مرة كبديل مؤقت لفرانك قبل عيد الميلاد، لكن توسلاته ومخاوفه لم تلق آذاناً صاغية. إن قيام النادي بفصل فرانك وتعيين تيودور بعد أسبوعين فقط من رحيل باراتيكي يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن قوة القيادة على مستوى مجلس الإدارة.