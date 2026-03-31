لماذا لم يجدد دودو عقده مع فيورنتينا بعد: التفاصيل واهتمام إنتر وبرشلونة، وأين قد ينتقل في الصيف

قد تعود الأطراف إلى مناقشة تمديد العقد بعد بضعة أشهر، في نهاية الموسم، عندما يتضح ما إذا كانت فيورنتينا ستنجح في البقاء في الدوري الإيطالي أم لا. وبالنظر إلى انتهاء العقد بعد عام واحد، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، فقد يغادر دودو الفريق في الصيف المقبل، وبذلك يتجنب النادي خطر خسارته مجانًا بعد عام. وتعد برشلونة وإنتر من بين الأندية التي أبدت اهتمامًا باللاعب البرازيلي في الأشهر الأخيرة، كما استفسرت روما في الصيف عن اللاعب الذي اعتبرته بديلاً لويسلي في سوق الانتقالات.