"لماذا لا؟" - "الرقصة الأخيرة" ليونيل ميسي مع برشلونة لا تزال ممكنة، كما يوضح زميله السابق الموهبة "النادرة" التي يتمتع بها "أعظم لاعب في التاريخ" الأرجنتيني

اعترف زاباليتا، الذي لعب إلى جانب ميسي خلال كأس العالم 2014 ودورة الألعاب الأولمبية 2008، بأنه لم يتصور أبدًا أن يرحل ميسي في المقام الأول. لكنه لا يزال مقتنعًا بأن نجم إنتر ميامي سيعود يومًا ما إلى كامب نو من أجل «الرقصة الأخيرة».

وقال، وفقًا لما نقلته "فلاش سكور": "كان هناك الكثير من الحديث حول هذا الموضوع، خاصة مع الانتخابات الرئاسية في النادي". "بصراحة، عندما كنت ألعب - سواء مع إسبانيول، أو مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة - لم أكن أتخيل أبدًا أن ميسي سيغادر النادي. كنت أعتقد أن الأمر سيكون إلى الأبد. مهما حدث ماليًا أو وراء الكواليس، لا يمكنني سوى التكهن، لأنني لم أكن في الداخل".

"ذهب إلى باريس سان جيرمان، ثم قرر الانضمام إلى إنتر ميامي، وأعتقد أنه في تلك المرحلة من المسيرة المهنية، تبحث أحياناً عن أكثر من مجرد كرة القدم. ميامي مكان رائع لتربية الأسرة، وكان إنتر ميامي مشروعاً جديداً ومثيراً، وأينما ذهب ميسي، يفوز. لقد فاز بالفعل بكأس الدوري الأمريكي.

"كل نادٍ في العالم سيرغب في ضمه. كان ابني بالكاد يعرف إنتر ميامي قبل وصول ميسي؛ والآن يريد قميص ميسي. هذه هي قوة هذا الرجل. أما بالنسبة للعودة إلى برشلونة - فلماذا لا؟ رقصة أخيرة؟ سأحب أن أرى ذلك."