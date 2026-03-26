إنها موسم صعب بالنسبة لتوتنهام، صعب للغاية. بعد فوزه بدوري أوروبا الموسم الماضي، أصبح الهدف هذا العام هو تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. نعم، لأن توتنهام على شفا الهاوية: قبل سبع جولات من نهاية الدوري الإنجليزي، لا يفصله سوى نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، ولم يمنح التغيير على مقاعد البدلاء بوصول إيغور تودور بدلاً من توماس فرانك في فبراير الماضي الدفعة التي كان النادي يأمل فيها، والآن أصبح المدرب الجديد أيضاً معرضاً لخطر الإقالة.
لماذا قد ينتقل دي زيربي إلى توتنهام: موقف تودور والأسماء الأخرى على القائمة، من بوكيتينو إلى تياجو موتا
دي زيربي ضمن قائمة توتنهام
في الأسابيع الأخيرة، تكثر الأحاديث حول البدائل المحتملة للمدرب الكرواتي في حال رحيله عن توتنهام قبل نهاية هذا الموسم؛ ومن بين الأسماء المرتبطة بالفريق روبرتو دي زيربي، الذي أصبح عاطلاً عن العمل بعد إنهاء عقده بالتراضي مع مرسيليا في فبراير الماضي. اسم المدرب من بريشيا هو بالفعل أحد الأسماء التي تدرسها الإدارة لخلافة تودور، على الرغم من أن الفكرة الحالية هي عدم اتخاذ أي خطوة قبل نهاية الموسم الحالي، على أمل أن يتمكن الفريق من البقاء في الدوري. الأسماء الأخرى على القائمة هي ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الحالي للمنتخب الأمريكي والذي سبق له أن قاد توتنهام، وأندوني إيراولا من بورنموث. أما الأسماء الأقل ترجيحاً فهي تياجو موتا، وشون دايتش (المدرب السابق لنوتنغهام فورست)، وريان ماسون (ويست بروميتش)، وروبي كين.
مسيرة تودور مع توتنهام
كانت الهزيمة بنتيجة 1-2 أمام نيوكاسل في 10 فبراير الماضي سبباً في إقالة فرانك، كما أثرت على رحيله سلسلة المباريات السبع الأخيرة التي لم يحقق فيها أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز (4 تعادلات و4 هزائم)، بالإضافة إلى الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، لذا قرر النادي تغيير المدرب واعتمد على إيغور تودور، المدرب السابق لفرق يوفنتوس ولازيو وأودينيزي وفيرونا. بدأت المرحلة الجديدة بهزيمة في الديربي أمام أرسنال، حيث أعقبت الهزيمة 1-4 أمام الغانرز هزيمتان أخريان أمام فولهام (1-2) وكريستال بالاس (1-3)، بالإضافة إلى الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد والتعادل 1-1 مع ليفربول. وماذا الآن؟ يتحدثون في إنجلترا عن احتمال إقالة مدرب أخرى مدوية لأن النادي غير راضٍ.