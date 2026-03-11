منذ بضع سنوات، كل شيء - أو تقريبًا - في إنتر يدور حول كالهانوغلو. هو وعشرة آخرون، وعندما لا يكون متاحًا (كما في الفترة الأخيرة)، فإن غيابه يكون له تأثير كبير. إذا غادر، فمن الواضح أن النيرازوري سيبحثون عن بديل، لاعب وسط من مستواه قادر على إدارة اللعب وتنظيم وسط الملعب: قبل إصابته، كان نيكولو روفيلا مرشحًا مفضلًا، ولكن بعد موسمه الذي قضاه في الغالب على مقاعد البدلاء، لم يعد لاعب لاتسيو المولود عام 2001 محط اهتمام سوق الانتقالات. في الصيف، تمت محاولة التعاقد مع مانو كونيه من روما، وعلى قائمة الصيف يوجد ليون جوريتزكا الذي سيغادر بايرن ميونيخ مجانًا، ويمكن أن يعود ألكسندر ستانكوفيتش من بروج، الذي يمتلك إنتر حق إعادة شرائه مقابل 23 مليون يورو (يرتفع إلى 25 مليون يورو في صيف 2027). الحل الداخلي هو Piotr Zielinski، ولكن هناك شعور بأنه مجرد حل مؤقت لهذا الموسم عندما لا يكون Calhanoglu متاحًا.