في الأسابيع الأخيرة، تزايدت الشائعات حول احتمال رحيل هاكان تشالهانوغلو عن إنتر ميلان في نهاية الموسم. بعد سنوات عديدة، قد ينهي لاعب الوسط التركي مغامرته في إيطاليا، حيث يتردد الحديث كثيرًا عن عودته إلى وطنه، ويبقى غلطة سراي في انتظار. ينتهي عقده مع إنتر في يونيو 2027، وكان من المقرر إجراء اتصالات في الأشهر الأخيرة لبدء محادثات حول تجديد العقد، لكن الطرفين لم يتوافقا على شيء. مع بقاء عام ونصف فقط على انتهاء العقد، قد يفكر النادي في بيع تشالهانوغلو هذا الصيف، لتجنب خطر خسارته مجانًا بعد عام.
لماذا قد يغادر تشالهانوغلو إنتر في الصيف: من يريده ومن يمكن أن يحل محله في إنتر
أين يمكن أن يذهب تشانوغلو؟
من ناحية، هناك مصلحة النادي في تحقيق أرباح مالية، ومن ناحية أخرى، هناك رغبة اللاعب الذي لم يخف أبدًا رغبته في العودة إلى تركيا في وقت ما. في الصيف الماضي، وصل غلطةسراي إلى ميلانو بعرض ملموس للاعب الوسط الذي أتم 32 عامًا الشهر الماضي، لكن العرض اعتبر منخفضًا جدًا من قبل إنتر الذي لم يأخذه في الاعتبار. في الخلفية، هناك احتمال اهتمام من قبل الأندية العربية المستعدة لكسر القاعدة: في الدوري السعودي للمحترفين، يراقبون دائمًا تحركات السوق الأوروبية، ويمكن أن يصبح كالهانوغل لاعبًا مناسبًا للعديد من الفرق.
من يمكنه أن يحل محل كالهانوغلو في إنتر؟
منذ بضع سنوات، كل شيء - أو تقريبًا - في إنتر يدور حول كالهانوغلو. هو وعشرة آخرون، وعندما لا يكون متاحًا (كما في الفترة الأخيرة)، فإن غيابه يكون له تأثير كبير. إذا غادر، فمن الواضح أن النيرازوري سيبحثون عن بديل، لاعب وسط من مستواه قادر على إدارة اللعب وتنظيم وسط الملعب: قبل إصابته، كان نيكولو روفيلا مرشحًا مفضلًا، ولكن بعد موسمه الذي قضاه في الغالب على مقاعد البدلاء، لم يعد لاعب لاتسيو المولود عام 2001 محط اهتمام سوق الانتقالات. في الصيف، تمت محاولة التعاقد مع مانو كونيه من روما، وعلى قائمة الصيف يوجد ليون جوريتزكا الذي سيغادر بايرن ميونيخ مجانًا، ويمكن أن يعود ألكسندر ستانكوفيتش من بروج، الذي يمتلك إنتر حق إعادة شرائه مقابل 23 مليون يورو (يرتفع إلى 25 مليون يورو في صيف 2027). الحل الداخلي هو Piotr Zielinski، ولكن هناك شعور بأنه مجرد حل مؤقت لهذا الموسم عندما لا يكون Calhanoglu متاحًا.