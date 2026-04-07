لماذا قد يصبح أليجري المدرب الجديد للمنتخب الوطني بعد رحيل غاتوسو

من الناحية الرياضية، ما حدث في مباراة البوسنة وإيطاليا هو بمثابة مأساة بكل المقاييس. هذه هي المرة الثالثة التي لا نشارك فيها في كأس العالم؛ فعلى عكس الماضي، ستضم البطولة التي ستقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (المقرر إجراؤها في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو) 48 منتخباً متأهلاً، وإيطاليا لن تكون من بينها. بعد 2018 و2022، علينا أن نضع علامة على 2026 أيضًا: كانت آخر مباراة للأزوري في كأس العالم في 24 يونيو 2014؛ وسجل الهدف الأخير ماريو بالوتيلي. ثم، فراغ تام. خيبة أمل، مرارة، غضب. تمامًا مثل تلك الليلة، عندما اعتذر المدرب رينو غاتوسو بعد المباراة لبلد بأكمله، وفعل ذلك والدموع تملأ عينيه. قبل أن يتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء العقد بالتراضي في الأيام التالية ويترك منصبه. الآن بدأت عملية البحث عن المدرب الجديد، ومن بين الأسماء التي تدرسها قيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اسم مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري.



