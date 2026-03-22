لماذا سيغيب لاعب أساسي في مانشستر سيتي عن نهائي كأس كاراباو أمام أرسنال، مما أثار غضب بيب جوارديولا - التفسير
القاعدة التي تمنع غويهي من اللعب
ويعود غياب جويهي إلى لائحة كأس كاراباو التي طُبقت للمرة الأولى هذا الموسم. وبموجب القواعد الحالية للرابطة الإنجليزية لكرة القدم (EFL)، إذا تم التعاقد مع لاعب بعد خوض مباراة الذهاب في مرحلة نصف النهائي، فإنه يُعتبر غير مؤهل للمشاركة في أي جولات لاحقة من المسابقة مع ناديه الجديد. أكمل جويه انتقاله بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) من بالاس إلى ملعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات في يناير. ومع ذلك، بحلول الوقت الذي تم فيه إتمام الصفقة، كانت مرحلة نصف النهائي من كأس الرابطة قد بدأت بالفعل، مما أدى تلقائيًا إلى تفعيل القيد الذي يمنعه من المشاركة في المباراة ضد فريق ميكيل أرتيتا هذا الأسبوع.
وتزداد تعقيد الموقف بسبب مشاركة جويهي السابقة في البطولة مع ناديه السابق. فقد قاد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا فريق كريستال بالاس كقائد ضد أرسنال في ربع النهائي في ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من الإنفاق المالي الكبير الذي تكبده مانشستر سيتي لتأمين خدماته في منتصف الموسم، إلا أن الهيئة الإدارية ظلت حازمة بشأن موعد التسجيل النهائي، مما ترك جوارديولا بدون أحد خياراته الدفاعية الرئيسية في أول نهائي كبير هذا الموسم.
إحباط جوارديولا من لوائح الدوري الإنجليزي
لم يخفِ غوارديولا إحباطه إزاء هذا الوضع، بعد أن أعرب سابقًا عن مخاوفه عندما حجز مانشستر سيتي مكانه في ويمبلي لأول مرة. ويشعر المدرب الكتالوني، المعروف بدقته في التحضير، أن هذه القاعدة غير منطقية وتعاقب الأندية على استثماراتها في منتصف الموسم.
وفي حديثه عن هذا القيد، قال جوارديولا: "آمل أن نصل في مارس واللاعبون في كامل لياقتهم، وآمل أن تتمكنوا من إقناع كأس كاراباو بأن مارك جويهي يمكنه اللعب في النهائي. لأنه من الصعب فهم أن النادي الذي يقوم باستثمار كبير لدفع راتب لاعب ينتمي إلينا، ولا أفهم لماذا لا يمكنه اللعب في النهائي. لذا، نأمل أن نكتب رسالة، ونأمل أن يتفهم منظمو كأس كاراباو الأمر. إنه غير قادر على اللعب بسبب قاعدة لا أفهم سببها. نأمل أن يتمكنوا من تغييرها".
تناقض سيمينيو
وما يزيد من إحباط غوارديولا هو أن زميله أنطوان سيمينيو، الذي انضم للفريق في يناير، مؤهل تمامًا للعب. وقد أثارت مشاركة سيمينيو جدلاً بالفعل هذا الموسم، لا سيما عندما شارك في الفوز في نصف النهائي على نيوكاسل رغم أنه لعب في جولة سابقة من المسابقة مع ناديه السابق، بورنموث. لعب اللاعب الدولي الغاني دوراً حاسماً في الفوز 2-0 في مباراة الذهاب في سانت جيمس بارك، مما ساعد مانشستر سيتي على الوصول إلى أول نهائي له في كأس الرابطة منذ عام 2021. ويكمن الفرق بين الحالتين في تاريخ التسجيل: فقد تم التعاقد مع سيمينيو وتسجيله في وقت مبكر بما يكفي لتجاوز الموعد النهائي للرابطة الإنجليزية لكرة القدم، في حين أن وصول جويهي جاء متأخراً جداً بحيث لم يستوفِ الموعد النهائي المحدد لنصف النهائي.
مشاكل دفاعية تواجه مدرب مانشستر سيتي
يأتي غياب جويهي في وقت حرج لخط دفاع مانشستر سيتي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب مشاكل اللياقة البدنية. ويغيب جوسكو جفارديول حالياً عن الملاعب بسبب الإصابة، مما يعني أن المرونة التكتيكية لغوارديولا محدودة للغاية في رحلة الفريق إلى ويمبلي. وسيتعين على المدرب الآن الاختيار بين روبن دياس وجون ستونز وناثان آكي وأبدوكودير خوسانوف لملء الفراغ، مع العلم أن أي انتكاسات أخرى قد تترك دفاعه مكشوفاً أمام فريق آرتيتا. في المقابل، يتجه أرسنال إلى النهائي مدعومًا بتأهله إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية، مما يعني أن جوارديولا يجب أن يجد طريقة لتحفيز فريق يفتقد كلاً من لاعب رئيسي تم التعاقد معه في يناير والمدافع الأساسي على الجانب الأيسر.
