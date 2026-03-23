لماذا تُعتبر اليابان منافساً قوياً إلى جانب إنجلترا والمنتخب الأمريكي للسيدات وإسبانيا في كأس العالم للسيدات 2027 - وكيف أثبت فوزها بكأس آسيا ذلك

في كأس العالم للسيدات 2023، أظهرت منتخب «ناديشيكو» قدراتها الحقيقية. ففريق المدرب فوتوشي إيكيدا، الذي كان سادس أصغر تشكيلة في البطولة، سحق إسبانيا بنتيجة 4-0 في مباراة مذهلة ضمن دور المجموعات، مما دفع الكثيرين إلى إعادة النظر في تقييماتهم لمنتخب «لا روخا». لكن في النهاية، لم تكن تلك النتيجة مؤشراً دقيقاً على مسار البطولة. كان من المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في ربع النهائي، لكن اليابان تعثرت أمام السويد، التي فازت عليها إسبانيا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية قبل أن ترفع اللقب.

بعد مرور أقل من ثلاث سنوات، تغير الكثير. لدى اليابان طاقم تدريبي جديد بقيادة المدرب الدنماركي السابق نيلس نيلسن، واكتسب ذلك الفريق الشاب مزيداً من الخبرة مع استمرار بقائه معاً. في الواقع، شارك 18 لاعباً من كأس العالم الأخيرة في الفريق الذي توج بلقب كأس آسيا يوم السبت، بعد فوزه على المضيف أستراليا 1-0 في النهائي ليحصل على لقب مستحق، بعد أن برز كأفضل فريق طوال البطولة.

أثارت اليابان دهشة الكثيرين بفوزها المفاجئ الكبير على إسبانيا في عام 2023، وهي تثبت الآن أن هذا الأداء لم يكن مجرد نجاح عابر. بعد فوزها بكأس العالم في عام 2011 ووصولها إلى النهائي في عام 2015، تبدو "ناديشيكو" مرة أخرى منافسة على الجائزة الكبرى على الساحة الدولية، بفضل جيل جديد من المواهب التي تزدهر في الغالب في الخارج، وليس في الوطن.