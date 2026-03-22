عندما كان روبينيو فاز يلعب في فرنسا، كان يُعتبر أحد أفضل المواهب في الدوري الفرنسي. هذا المهاجم المولود عام 2007، في يناير الماضي، استحوذت روما عليه من مرسيليا بشكل نهائي - كان هناك احتمال أيضًا لإعارة مع التزام بالشراء - في صفقة قادها المديران الرياضيان بنعطية وماسارا، لكن فيديريكو بالزاريتي، وهو أيضًا لاعب سابق في روما مثل بنعطية ونائب المدير الرياضي لمرسيليا، لعب دورًا رئيسيًا في إتمام الصفقة. وبلغ المبلغ الإجمالي 30 مليون يورو، منها 25 مليون يورو ثابتة و5 ملايين يورو أخرى كمكافآت (3 منها سهلة التحقيق و2 أكثر تعقيداً).
لماذا تعاقدت روما مع روبينيو فاز: تفاصيل الصفقة مع مرسيليا، الراتب، والخطوة السريعة التي اتخذها ماسارا
هجوم ماسارا المفاجئ
استقدمته روما في المقام الأولكاستثمار طويل الأمد للمستقبل، لكن مع نية منحه فرصة للعب منذ البداية، وبعد مشاركته في عدد قليل من المباريات، سجل المهاجم الفرنسي أول أهدافه بقميص الجيالوروسي في المباراة التي أقيمت على أرضه ضد ليتشي (حيث دخل الملعب في الشوط الثاني ليحل محل إل أيناووي). أنهى ماسارا صفقة فاز بزيارة سريعة إلى فرنسا بعد تعثر صفقة زيركزي، وكانت فكرة المدير الرياضي هي تزويد جاسبيريني بمهاجم آخر إلى جانب مالين - الذي تم التعاقد معه أيضًا في يناير - وقد ساهمت إصابات دوفبيك وفيرغسون في تسريع الصفقة.
كم يربح روبينيو فاز في روما: تفاصيل العقد
روبينيو فاز - الذي اكتشفه روبرتو دي زيربي في فرنسا - وقع مع روما عقداً يمتد حتى يونيو 2030، ويبلغ راتبه حوالي 2 مليون يورو بين الراتب الأساسي والمكافآت (وهو أعلى راتب حصل عليه في مسيرته)؛ ويعتبر حالياً بديلاً لمالين، ومن المرجح أن ينهي الفرنسي الموسم في هذا الدور ضمن تشكيلة الفريق، لكن لا يُستبعد أن يلعب دوراً أكثر مركزية في مشروع الجيالوروسي في المستقبل.