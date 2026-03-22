لماذا تتلاشى آمال برناردو سيلفا في إتمام انتقاله إلى برشلونة مع اقتراب رحيل لاعب الوسط عن مانشستر سيتي
سيلفا مستعد لخوض تحدٍ جديد بعد ثماني سنوات مع مانشستر سيتي
في سن الحادية والثلاثين، وبعد ثماني سنوات حافلة بالإنجازات في ملعب الاتحاد، أصبح سيلفا مستعدًا لخوض تحدٍ جديد. فقد فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، و17 لقبًا إجمالاً خلال فترة وجوده في إنجلترا - ولا يزال أمامه متسع من الوقت لتعزيز هذا الرصيد المثير للإعجاب بحلول عام 2026.
لطالما أبدى برشلونة اهتمامه بضم لاعب الوسط البرتغالي، حيث كان العملاق الكتالوني مستعدًا لدفع مبلغ مالي في مرحلة ما. والآن، يمكنهم الحصول على لاعب ذي أداء مثبت - خاض 107 مباراة دولية - دون أي تكلفة.
تلقى سيلفا عروضاً من السعودية وإيطاليا والبرتغال
وفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن «أولوية سيلفا لا تزال تتمثل في اللعب مع برشلونة». ويُقال إن وكيل أعماله خورخي مينديز قد عرض خدماته على النادي الكتالوني. ورغم رغبة سيلفا في الانتقال، فإن «الوقت لا يعمل لصالحه».
يُزعم أن عروضاً قد قُدمت من قبل فرق تنفق أموالاً طائلة في الشرق الأوسط، حيث توجد صفقات مربحة هناك، في حين ترغب يوفنتوس في ضم سيلفا إلى الدوري الإيطالي. كما تم طرح فكرة العودة إلى جذوره في بنفيكا.
يقال إن سيلفا لديه "شكوك" بشأن كل هذه الانتقالات. وقد أوضح أنه سيغادر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لا يرغب في تمثيل أي فريق آخر هناك.
لماذا أثيرت الشكوك حول صفقة برشلونة لضم سيلفا
تُقدَّمت لبرشلونة فرصة مثيرة للاهتمام، لكن صحيفة «سبورت» تشير إلى أن تشكيلة هانسي فليك تزخر بالفعل بلاعبي خط وسط بارعين في تمرير الكرة. وبناءً على ذلك، يُقال إن أولويات فترة الانتقالات الصيفية تتمثل في ضم مدافع قلب دفاع ومهاجم آخر - مع اقتراب انتهاء عقد المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.
وسط الصعوبات المالية التي يواجهها برشلونة والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة - بما في ذلك إعادة بناء ملعب كامب نو - يُقال إن هناك "مساحة ضئيلة للغاية" للمناورة على صعيد التعاقدات.
يُقال إن مينديز "أوضح أن المال ليس أولوية في الوقت الحالي بالنسبة لسيلفا، الذي يعيش جزء من عائلته في برشلونة". فهو يقضي بالفعل الكثير من الوقت في تلك المنطقة من العالم، ويبحث فقط عن إرساء جذوره هناك.
قد ينظر معسكر سيلفا في "عرض مخفض"، لكن برشلونة يجد صعوبة في تحديد المكان الذي سيتناسب فيه مع فريقه - حيث يتم تفضيل الخيارات الأصغر سناً بالفعل. ولا ينوي البلوغرانا إعاقة تقدم النجوم الموجودين بالفعل في صفوفه.
يريد سيلفا اتخاذ قرار بشأن مستقبله قبل كأس العالم 2026
يواجه اللاعب الآن «معضلة كبيرة» و«سيتعين اتخاذ قرار قريبًا». ويأمل سيلفا في أن يتم حل هذه المسألة قبل انطلاق كأس العالم في يونيو. فهو يريد أن يعرف موقفه قبل الانضمام إلى كريستيانو رونالدو وزملائه في السعي وراء المجد العالمي.
يدرك سيلفا أنه لا يمكنه ترك الفرق الأخرى التي تسعى لضمه تنتظر لفترة طويلة، لأن الخيارات المتاحة ستختفي في نهاية المطاف. يدرك برشلونة أن البرتغالي سيضيف خبرة مفيدة إلى صفوفه، مما يحسن "التوازن" في فريق فليك، لكن لا يمكن التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب.
وهذا يتيح لسيلفا التركيز بشكل كامل على جهود مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي. لا يزال الفريق في السباق على الألقاب المحلية في مسابقات الكؤوس والدوري الإنجليزي الممتاز - مع فجوة تسع نقاط عن المتصدر أرسنال يجب سدها هناك.
بينما ينتظر سيلفا لمعرفة ما إذا كان برشلونة سيعيد إحياء اهتمامه بالتعاقد معه أم لا، يظل زميله السابق في مانشستر سيتي جوليان ألفاريز هدفاً رئيسياً للبلوجرانا، ومن المتوقع أن يكون موضوع عرض رسمي قد ينتزعه من براثن أتلتيكو مدريد.
