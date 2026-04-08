Oskar Pietuszewski NXGN
Rian Rosendaal

ترجمه

لماذا تتابع الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز "ليفاندوفسكي الجديد" عن كثب

NXGN
بورتو
O. Pietuszewski
الدوري البرتغالي الممتاز
الدوري الإنجليزي الممتاز
لن يبلغ أوسكار بيتوشيفسكي الثامنة عشرة من عمره إلا في شهر مايو، لكنه قد كتب بالفعل صفحة في تاريخ كرة القدم. فقد حقق هذا الشاب الموهوب أعلى قيمة انتقال في تاريخ الدوري البولندي الممتاز (إكستراكلاسا)، عندما انتقل من نادي ياغييلونيا بياليستوك إلى نادي بورتو مقابل 10 ملايين يورو خلال فترة الانتقالات في شهر يناير.

بيتوشيفسكي هو أيضًا أغلى لاعب دون سن الثامنة عشرة انضم إلى الدوري البرتغالي على الإطلاق. وقد تعاقد معه بورتو بعقد يمتد حتى عام 2029. ووفقًا للتقارير، كان كل من أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي قد أرسلوا في وقت سابق كشافين لمشاهدة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، لكن بورتو بذل قصارى جهده لضمه. وسجله المتميز في تطوير المواهب المتميزة يبشر بالخير لمستقبله.

يمكن لـ«بورتو» أن يضم لاعبين مثل «هولك» و«جيمس رودريغيز» و«إيدر ميليتاو» إلى قائمة قصص النجاح، وهم لاعبون وصلوا جميعًا إلى «إستاديو دو دراغاو» وهم مجهولون نسبيًا قبل أن يصبحوا أسماء معروفة ويتم بيعهم بمبالغ ضخمة. قليلون هم الذين يراهنون على أن «بيتوسزفسكي» لن يحذو حذوهم، بالنظر إلى بدايته السريعة بشكل مذهل في البرتغال.

ومن المثير للاهتمام أن النجم البولندي تم استدعاؤه أيضًا لمنتخب بلاده خلال تصفيات كأس العالم 2026 عبر المباريات الفاصلة الأوروبية. تتزايد الإثارة حول بيتوسزفسكي مع كل مباراة، ولا حدود لما يمكنه تحقيقهإذا استمر في التحسن بهذا الوتيرة المذهلة. يقدم موقع Voetbalzone كل ما تحتاج معرفته عن أكبر وعد بولندي منذ روبرت ليفاندوفسكي.

  • البداية

    وُلد بيتوشيفسكي في مايو 2008 في بياليستوك، بولندا. وبعد أن أظهر موهبة واعدة في كرة القدم منذ صغره، تم قبوله في سن السادسة في أكاديمية تالنت لكرة القدم بالمدينة. ومنذ البداية، كان من الواضح لمدرب بيتوشيفسكي الأول، رافال موتشينسكي، أن هذا اللاعب يتمتع بشيء مميز.

    قال موتشينسكي مؤخرًا لموقع Portal dos Dragoes: "ما زلت أتذكر أول مرة رأيته فيها على الملعب. كان يبرز بفضل ديناميكيته وسرعته وقوته البدنية مقارنة بزملائه في الفريق". "كان يحب المراوغة والتغلب على الخصوم في المواجهات الفردية. وكان يحب كرة القدم، ويحب اللعب. كان من الواضح أن التدريب هو أهم شيء في العالم بالنسبة له." في تلك المرحلة، كان بيتوسزفسكي يختبر قدراته بالفعل في الفئة العمرية الأعلى من فئته، لكن الأمور لم تسر بسلاسة تامة.

    "أتذكر أنه كان يعاني من مشاكل في عينيه وكان يلعب مرتديًا نظارات، من النوع الذي كان يرتديه إدغار دافيدز. "عندما لا نفوز، تتعرق تلك النظارات، لكن كان يمكنك أن ترى أن أوسكار يبكي"، يتذكر موتشينسكي في مقابلة مع الوسيلة الإعلامية البولندية Weszlo. "أحيانًا كان يرمي شيئًا في غرفة الملابس بعد المباراة بدافع الغضب. إذا لم تسر الأمور كما يريد، كان يتصرف وكأنه يريد تدمير العالم."

    ومع ذلك، كانت الإيجابيات تفوق السلبيات. سرعان ما تلقى بيتوشيفسكي عرضًا للانضمام إلى أكاديمية جاجيلونيا للشباب، حيث ظل موتشينسكي مدربه على مدار السنوات السبع التالية، تحت إشراف أسطورة النادي ريزارد كارالوس. أثار بيتوشيفسكي إعجاب كارالوس على الفور، الذي رأى في عدوانيته أمرًا إيجابيًا.

    "كان مقاتلًا، ومشاكسًا بعض الشيء. كان يحب الرد بالضرب على أرض الملعب"، أضاف كارالوس في حديثه مع Weszlo. "أعتقد أن سلوكه تأثر بغياب والده عن الأسرة. فقد تربى على يد والدته. كان بحاجة إلى سلطة أبوية وقليل من التمرد، لكن ذلك جعله شجاعًا وأعطاه تلك الشخصية."

    في عام 2022، أظهر بيتوسزفسكي أنه سيكون جاهزًا قريبًا للعب كرة القدم للكبار. أنهى الموسم كأفضل هداف في بطولة بولندا تحت 14 عامًا، ثم سجل ثلاثية لا تُنسى، ليمنح جاجيلونيا فوزًا 3-1 على كراكوفيا في دوري المركزي للناشئين تحت 17 عامًا (CLJ). لكنه لم يكن لديه أدنى فكرة بأن كارثة كانت على وشك الحدوث.

  • إنجاز كبير

    وفي مباراة أخرى بدوري CLJ في وقت لاحق من ذلك العام، هذه المرة ضد فريق هوتنيك في كراكوف، تعرض بيتوشيفسكي لإصابة مروعة في الرباط الصليبي. على الرغم من أنه لم يدرك خطورتها على الفور.

    "يبدو الأمر غريبًا، لكنها كانت حالة مضحكة، لأنني لم أشعر بأي شيء خلال المباراة. لعبت المباراة بأكملها دون أن أشعر بأي ألم"، كما قال لـ Laczy nas Pilka. "بعد المباراة، كان كل شيء على ما يرام. استعددنا في غرفة الملابس وبدأنا الرحلة الطويلة للعودة إلى بياليستوك. بعد ساعة ونصف من القيادة، أثناء توقف مؤقت، بدأت أشعر بشيء غريب في ركبتي. انتفخت قليلاً، وشعرت بشد فيها وبدأت أشعر بالألم. سرعان ما تبع ذلك الخوف."

    "عدنا متأخرين جدًا وكان ركبتي تؤلمني، لكنني كنت آمل أن يزول الألم عندما أستيقظ. لكن لم يكن الأمر كذلك. بعد ذلك بوقت قصير، كان من المقرر إجراء فحص بالرنين المغناطيسي، وسمعت التشخيص. بعد أقل من أسبوعين، خضعت لعملية جراحية."

    لم ينجح العديد من اللاعبين الواعدين في التعافي من ضربات مدمرة مماثلة، لكن ذلك لم يؤدِ إلا إلى تعزيز عزيمة بيتوسزفسكي: "كنت أعلم أن لدي عمل مهم لأقوم به قبل الجراحة. استعددت في صالة الألعاب الرياضية لكي تكون عودتي سلسة قدر الإمكان. عادةً ما يستغرق التعافي من تمزق الرباط حوالي عام. بعد ستة أشهر، عدت إلى التدريب الكامل، وبعد سبعة أشهر لعبت أول مباراة لي."

    منذ ذلك الحين، استعاد بيتوسزفسكي، الذي يتمتع بحماس كبير، لياقته البدنية تدريجيًا وأصبح أداؤه في النهاية أفضل بكثير مما كان عليه قبل الإصابة. بحلول بداية موسم 2024/25، كان جاهزًا ليخوض مباراته الأولى مع ياجيلونيا في سن السادسة عشرة. لذلك، دخل الملعب في الدقائق العشرين الأخيرة خلال الهزيمة في مباراة الإياب من تصفيات الدوري الأوروبي ضد أياكس. كانت تلك هي المرة الأولى التي التقى فيها بمدرب أياكس السابق فرانشيسكو فاريولي، الذي أصبح الآن مدربه في بورتو. 

    وبعد أربعة أشهر، شارك أيضًا كبديل في أول مباراة له في الدوري البولندي الممتاز ضد بوجون شتشيتسين. وأنهى الموسم برصيد 20 مباراة مع الفريق الأول، منها أربع مباريات في دوري المؤتمرات ومباراة واحدة في فوز ياجيلونيا في نهائي كأس السوبر البولندي ضد فيسلا كراكوف.

    افتتح بيتوشيفسكي رصيده التهديفي مع النادي بأسلوب رائع خلال التعادل 1-1 مع غورنيك زابرزي في نهاية الموسم. تجاوز مدافعًا على حافة منطقة الجزاء ثم سدد بقدمه اليمنى كرة لا يمكن التصدي لها في الزاوية البعيدة.

    واحدة الآن؟

    أصبح بيتوشيفسكي لاعبًا أساسيًا في صفوف ياجيلونيا خلال النصف الأول من موسم 2025/2026، وتم اختياره للانضمام إلى تشكيلة المنتخب البولندي تحت 21 عامًا، حيث سجل هدفًا فور ظهوره الأول في مباراة ضد مقدونيا الشمالية ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، شارك في خمسة أهداف في سبعة عشر مباراة في الدوري البولندي الممتاز، وكان أبرزها مباراة مثيرة ضد بوجون شتشيتسين.

    وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 1-1، إلى أن سجل بيتوشيفسكي هدفاً رائعاً بضربة نصف طائرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ولم يكن أحد أكثر سعادة لهذا اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا من مدرب ياجيلونيا أدريان سييمينيك، الذي قال للصحفيين بعد الفوز: "بصراحة، أنا معجب بهذا الشاب لأنه يمتلك الإمكانات ليصبح لاعب كرة قدم رائعًا حقًا، وقد أثبت نفسه بالفعل في الدوري والمسابقات الأوروبية."

    في الفترة التي سبقت فترة الانتقالات في يناير، انتشرت أنباء كثيرة عن اهتمام أندية كبرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك من نادي برشلونة وبايرن ميونيخ، مما دفع المدير الفني لوكاس ماسلوفسكي إلى الاستسلام لفكرة أنه سيخسر الشاب.

    "الأندية التي تستفسر عنه تثير بالتأكيد خياله. أحيانًا لا يرغب اللاعب في الانتظار"، قال ماسلوفسكي لـ TVP Sport. "إذا كان الوجهة المناسبة، والسعر المناسب، وجميع الأطراف ترغب في إتمام الصفقة في الشتاء، فقد يحدث ذلك في الشتاء. الحل الأفضل هو ترتيب انتقال في الشتاء، ويمكن لناديه الجديد حينها الاحتفاظ به في بياليستوك لمدة ستة أشهر أخرى.''

    لكن بورتو رأى أن بيتوشيفسكي جاهز للانتقال مباشرة إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما كان بلا شك عاملاً في الفوز بسباق الانتقالات. وقد ثبتت صحة رأيهم، حيث سجل الشاب ما مجموعه ستة أهداف وتمريرات حاسمة في أول تسع مباريات له في الدوري البرتغالي.

    وقد حصل على ركلة جزاء في أول مباراة له، وساعد بورتو بذلك على الفوز على فيتوريا سك بنتيجة 1-0. ومن المثير للاهتمام أنه سجل أول أهدافه مع النادي في غضون 13 ثانية من الفوز 3-1 على إف سي أروكا في 27 فبراير. وبذلك أصبح بيتوسزفسكي أصغر هداف أجنبي في تاريخ بورتو، وكان هذا أسرع هدف يتم تسجيله على الإطلاق في ملعب النادي البرتغالي الكبير. وتبع هذا الإنجاز بهدف فردي مذهل في التعادل 2-2 في الكلاسيكو ضد بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو، حيث انطلق من نصف ملعبه، وتجاوز نيكولاس أوتامندي بلفة رائعة، ثم سدد الكرة بقوة في المرمى.

    وكأن ذلك لم يكن كافياً، منحه مدرب المنتخب البولندي يان أوربان بيتوشيفسكي فرصة خوض أول مباراة دولية له الأسبوع الماضي في الفوز 2-1 في نصف نهائي تصفيات كأس العالم ضد ألبانيا. النجم الشاب لفريق بورتو، الذي دخل الملعب في الشوط الثاني، سجل أكبر عدد من المراوغات الناجحة في المباراة، وفاز بخمسة من أصل ستة مواجهات فردية، ومرر أربع تمريرات في الثلث الأخير من الملعب. 

    نقاط القوة

    أظهر بيتوشيفسكي شجاعة ملحوظة من خلال انطلاقه القوي مع بورتو وإثارة الإعجاب على الصعيد الدولي منذ البداية. ولذلك، فإن أحد رموز نادي بورتو معجب به للغاية. 

    "أنا معجب بهذا الشاب لأنه مبدع. إنه لا يخشى المخاطرة"، قال ريكاردو كواريسما، المهاجم السابق لفريق بورتو، مؤخرًا لصحيفة "ريكورد". "هذا شيء ينقص كرة القدم في الوقت الحالي. اللاعبون أمثاله يستلمون الكرة ويحاولون، مرة، مرتين، ثلاث مرات. وحتى لو خسروا الكرة في كل مرة، يحاولون للمرة الرابعة. أتمنى له كل التوفيق."

    بالفعل، بصفته جناحًا أيسرًا متفجرًا يتمتع بلمسة كرة مبهرة، يُعد بيتوسزفسكي كابوسًا للدفاع. إنه سريع وقوي ومتمرس في استغلال المساحات الصغيرة. كما أنه قادر على التسجيل بكلتا القدمين. بيتوسزفسكي متعدد المواهب بما يكفي للعب في مركز رقم 10 أو كمهاجم مركزي، على الرغم من أن اللعب على الجناح يبدو أنه يناسبه أكثر، لأنه يؤدي مهامه الدفاعية دون كلل.

    نقاط تحتاج إلى تحسين

    إلا أن بيتوشيفسكي لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل، وهو أمر متوقع بالنظر إلى سنه. أحيانًا ما تكون جرأته عاملاً سلبياً، وهو ما ألمح إليه فاريولي عندما حاول تهدئة التوقعات المحيطة بالمراهق بعد أهدافه ضد أروكا.

    "هؤلاء اللاعبون الشباب يجلبون الطاقة، حتى لو لم تكن خياراتهم صائبة دائماً. هذا جزء من العملية"، خلص مدرب بورتو. اعترف بيتوشيفسكي العام الماضي في حوار مع Laczy nas Pilka بأن إنهاءه للهجمات متقلب: "اتخاذ قراراتي لم يصل بعد إلى المستوى الذي أرغب فيه. إنها نقطة ضعف يجب أن أعمل عليها باستمرار. أعتقد أن ذلك ينبع أحيانًا من نقص التركيز في المواقف البسيطة مثل هذه. يجب أن أركز على ذلك أكثر."

    سيكون الحفاظ على الهدوء مفيدًا أيضًا، بدلاً من الاعتماد على الغريزة وحدها. هناك لحظات يكون من الأفضل فيها أن يبطئ بيتوشيفسكي اللعب ويختار الخيار الأسهل. عليه أيضًا أن يتعلم التغيير قليلاً واللعب من الجناح، لأن ميله إلى قطع الكرة بقدمه اليمنى نحو الداخل قد يجعله سهل التوقع.

    ومع ذلك، ستأتي هذه الأمور من تلقاء نفسها مع نضوجه واكتسابه المزيد من الخبرة على أعلى المستويات. فالإمكانات الهائلة موجودة بالفعل، وقد بدأ بالفعل في إظهارها.

    لويس دياز الجديد؟

    غالبًا ما يُقارن بيتوشيفسكي بـ«الطفل المعجزة» في برشلونة، لامين يامال، وبالأيقونة البولندية ياكوب بلاشكوفسكي. وهذا أمر منطقي إلى حد ما نظرًا لأسلوب لعبه المباشر. لكن «اللؤلؤة الجديدة» لفريق بورتو تشبه في الواقع نجم بايرن ميونيخ، لويس دياز، الذي صنع اسمًا لنفسه أيضًا في البرتغال.

    دياز يكاد يكون لا يمكن إيقافه في المواقف الفردية، حيث يجمع بين سرعة الحركة والرشاقة المذهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتحلى الكولومبي بهدوء أعصاب بمجرد أن يضع المرمى في مرمى بصره. يمكن أن يكون بيتوشيفسكي بنفس القدر من الصعوبة في الإمساك به، ويتمتع بنفس التسارع الخاطف وقوة التسديد التي يتمتع بها نجم القوة الألمانية الكبرى، على الرغم من أنه ليس بنفس الدقة.

    كما يشتركان في روح القتال ولا يكتفيان بمجرد المساهمة في تهديد مرمى الخصم. كان الضغط العالي الذي يمارسه دياز واستعداده للعودة إلى الخلف عاملاً حاسماً في نجاح ليفربول تحت قيادة كل من يورغن كلوب وأرني سلوت، وهو يعمل بنفس الطريقة في بايرن.

    كما يركض بيتوسزفسكي بكل قوته لمساعدة ظهيره، حيث بلغ متوسط عدد المواجهات التي خاضها 7.5 في كل 90 دقيقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى له مع بورتو. كان دياز محبوباً لدى مشجعي بورتو المخلصين لأنه كان مهماً في الدفاع بقدر أهميته في الهجوم، ويمتلك بيتوسزفسكي كل الصفات اللازمة لاتباع خطاه.

    المستقبل

    من المرجح أن توجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنظارها مجدداً نحو بيتوشيفسكي إذا ما أنهى الموسم بنجاح مع بورتو. لقد بدأ بالفعل في تبرير شرطه الجزائي الذي يزيد عن 50 مليون يورو، وقد يصبح قيمته أعلى من ذلك بكثير في المستقبل القريب، شريطة أن يظل واقعيًا. وقد حث ليفاندوفسكي زميله الجديد على فعل ذلك بالضبط بعد ظهوره الأول الواعد للغاية مع منتخب بولندا.

    قال قائد المنتخب الوطني لقناة TVP Sport: "إنه بلا شك مذهل، لكن دعونا نمنح الفتى بعض المساحة. دعوه يتطور، دعوه يلعب. دعونا لا نضغط عليه بفكرة أنه سيحرز الأهداف على الفور ويجب أن يراوغ". "دعوه يفعل ذلك بطبيعة الحال، لكن برأس بارد. أمامه مسيرة كاملة أمامه. إنه شاب في السابعة عشرة من عمره. دعوه يستمتع باللعبة، ويظهر موهبته، ويفكر ببساطة فيما عليه فعله على أرض الملعب. أحاول حمايته أيضًا، لأن كرة القدم هي لعبة عواطف."

    بالحديث عن حليف قوي. لا يمكن لبيتوسزفسكي أن يتمنى مرشدًا أفضل من ليفاندوفسكي، الذي قد يقدم له أيضًا نصائح بشأن الخطوة التالية في مسيرته. وإذا كان الأمر متروكًا لنجم بورتو، فستكون تلك الخطوة في إسبانيا بدلاً من إنجلترا. "أنا من مشجعي برشلونة، وأتابع مبارياتهم أكثر من غيرها"، اعترف لـ Laczy nas Pilka.

    لا تبدو فكرة أن يضاهي بيتوسزفسكي يوماً ما ليفاندوفسكي في برشلونة بعيدة المنال، فهو بهذه الجودة. لكن في الوقت الحالي، سيكون من الحكمة أن يأخذ بنصيحة المهاجم ولا يشتت انتباهه بالضجيج الخارجي. بورتو هو المكان المثالي لإزدهار موهبة بيتوسزفسكي. إذا حافظ على بساطته، فستفتح أبواب المستوى الأعلى أمامه بسرعة كافية.

