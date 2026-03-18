لماذا اختارت كريمونسي جيامباولو: التشكيلة الجديدة وترتيب الفريق في منطقة البقاء

من المقرر أن يعود جيامباولو إلى الدوري الإيطالي يوم السبت 21 مارس، عندما تلتقي كريمونسي مع بارما في الساعة 3 عصراً في محاولة لتجنب الخسارة الخامسة على التوالي. ومع تبقي تسع جولات على نهاية الدوري، تحتل كريمونسي المركز الثالث من القاع في الترتيب، متأخرة بثلاث نقاط عن منطقة الأمان، وتتمتع برابع أسوأ دفاع في الدوري بعد أن استقبلت 44 هدفاً (لم يستقبل سوى فيرونا وبيزا وتورينو عدداً أكبر من الأهداف). انتبهوا إلى التشكيلة: في العام الماضي، أنقذ جيامباولو فريق ليتشي بالتناوب بين تشكيلتي 4-3-3 و4-2-3-1، وفي الماضي كانت التشكيلة الأكثر استخدامًا من قبل المدرب في تجاربه الرئيسية هي 4-3-1-2.