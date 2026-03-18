كانت الهزيمة أمام فيورنتينا عاملاً حاسماً في قرار إقالة دافيد نيكولا من تدريب كريمونسي: فقد اتخذ النادي هذا القرار في ختام فترة صعبة مر بها الفريق، حيث لم يحقق «الرجلان الرماديان» أي فوز في 15 مباراة متتالية، وكان آخر فوز لهم في 7 ديسمبر الماضي ضد ليتشي. لهذا السبب، رأى النادي ضرورة إحداث تغيير جذري لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، واختار ماركو جيامباولو لإحداث دفعة جديدة، بعد أن توقف عن العمل منذ تجربته الأخيرة في دوري الدرجة الأولى على مقاعد البدلاء في ليتشي الموسم الماضي.
لماذا اختارت كريمونسي جيامباولو: التشكيلة الجديدة وترتيب الفريق في منطقة البقاء
جيامباولو ألا كريمونيزي، الأسباب
وقع جيامباولو مع كريمونيزي عقداً يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع تجديد تلقائي لموسم إضافي في حال نجا الفريق من الهبوط. بعد ساعات من التقييم ودراسة الملفات بالتفصيل، اختار النادي جيامباولو لخبرته في هذه الفئة - حيث درب لمدة حوالي عشرين عامًا في الدوري الإيطالي - بهدف إحداث تحول ذهني في الفريق بأكمله لمحاولة استعادة الحماس استعدادًا للمرحلة النهائية. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار جيامباولو أيضًا لأنه يعرف البيئة جيدًا، حيث عمل سابقًا في كريمونسي في دوري الدرجة الثالثة بين نوفمبر 2014 ومايو 2015.
ترتيب فريق كريمونيزي
من المقرر أن يعود جيامباولو إلى الدوري الإيطالي يوم السبت 21 مارس، عندما تلتقي كريمونسي مع بارما في الساعة 3 عصراً في محاولة لتجنب الخسارة الخامسة على التوالي. ومع تبقي تسع جولات على نهاية الدوري، تحتل كريمونسي المركز الثالث من القاع في الترتيب، متأخرة بثلاث نقاط عن منطقة الأمان، وتتمتع برابع أسوأ دفاع في الدوري بعد أن استقبلت 44 هدفاً (لم يستقبل سوى فيرونا وبيزا وتورينو عدداً أكبر من الأهداف). انتبهوا إلى التشكيلة: في العام الماضي، أنقذ جيامباولو فريق ليتشي بالتناوب بين تشكيلتي 4-3-3 و4-2-3-1، وفي الماضي كانت التشكيلة الأكثر استخدامًا من قبل المدرب في تجاربه الرئيسية هي 4-3-1-2.