للحقيقة وجه آخر | السعوديون عانوا منها وحارس برشلونة كاد يكرر مأساة خيسوس دي ميجيل.. هكذا نقضي على كرة القدم القبيحة!

أخيرًا، وقبل إسدال الستار على تقريرنا الخاص بحوادث المستطيل الأخضر وقوانين كرة القدم؛ يجب الإشارة إلى نقطتين في غاية الأهمية، وهما:
* أولًا: كرة القدم لعبة تنافسية؛ خاصة مع خطة الضغط العالي التي تطبقها الكثير من الأندية حاليًا.
* ثانيًا: هناك بعض الحركات وردود الفعل التلقائية التي يقوم بها اللاعبون أثناء التنافس على الكرة؛ دون أن يكون هدفهم تهديد سلامة المنافس أو تعريض حياته للخطر.
ومن هنا.. قد يقول البعض إن هناك نقاطًا استعرضناها في تقريرنا، لا يمكن التحكم فيها بشكل كامل، وأن القوانين المستخدمة حاليًا كافية للتعامل معها.
لكن لنبسط الأمر عزيزي القارئ؛ ونعطي مثالًا بالقمة الكبيرة في الدوري الإسباني، بين العملاق الكتالوني برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد.
قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد، التي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي، على ملعب "رياض إير متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية؛ شهدت لقطة مثيرة بطلها الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني.
فليك قام باستبدال جناحه الإنجليزي أنتوني جوردون في الدقيقة 86؛ حيث تباطأ اللاعب كثيرًا أثناء خروجه من الملعب، الأمر الذي جعل المدرب الألماني ينفعل عليه بشدة.
"هل تعرف لماذا انفعل فليك على جوردون عزيزي القارئ؟!"؛ بسبب أن القوانين الجديدة تنص على ضرورة خروج اللاعب المستبدل من أرضية الملعب خلال 10 ثوانٍ، وإذا لم يلتزم بهذه المهلة، يتأخر دخول بديله حتى أول توقف في اللعب بعد مرور دقيقة على استئناف المباراة.
وآنذاك.. كان برشلونة متقدمًا (2-1)؛ لذا شعر فليك بالخوف من اضطرار فريقه إلى اللعب منقوصًا، ولو لفترة من الوقت، بسبب تباطؤ جوردون في الخروج من الملعب.
وهذا ما نقصده عزيزي القارئ؛ إذا كان المدربون واللاعبون يخشون الآن إهدار الوقت، حتى لا يُعاقب فريقهم باللعب منقوصًا، فمن المنطقي أن تكون هناك ضوابط وعقوبات أكثر صرامة فيما يتعلق باللعب العنيف واستخدام الحركات التي قد تعرّض حياة المنافسين للخطر.
بمعنى.. هناك قوانين بالفعل ضد اللعب العنيف واستخدام القوة المفرطة؛ ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط أكثر صرامة، تجعل اللاعب يفكر مائة مرة قبل الإقدام على إحدى الحركات الخطيرة.
نعم؛ هذه الحركات الخطيرة قد تكون عواقبها كارثية، وقد أودت بحياة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميجيل، كما أن الجمهور السعودي بالذات لا يزال يتذكر واقعة حارس المرمى محمد العويس مع ياسر الشهراني.
ففي مواجهة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، ضمن منافسات كأس العالم 2022؛ وتحديدًا في الوقت بدل الضائع، اندفع العويس للتعامل مع كرة عرضية، لكنه اصطدم بركبته برأس الشهراني، الذي سقط أرضًا متأثرًا بقوة الالتحام.
الواقعة كانت مرعبة؛ حيث فقد الشهراني الوعي، قبل نقله إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات عن تعرضه لإصابات قوية في الرأس والصدر والبطن، شملت كسورًا في الفك وعظام الوجه، فضلًا عن إصابة في البنكرياس استدعت تدخلًا جراحيًا، ثم خضع لعملية أخرى لعلاج عظام الوجه.. الحمد لله، تكللت العمليتان بالنجاح.
وفي النهاية.. نحن لا نطالب بتحويل كرة القدم إلى لعبة خالية من الالتحامات؛ فهذا أمر مستحيل، ولا نطالب أيضًا بمعاقبة كل لاعب لمجرد دخوله في صراع بدني مع منافسه.
لكننا نطرح سؤالًا يستحق النقاش: "هل يمكن تطوير القوانين بحيث لا تنتظر وقوع الإصابة، أو حتى حدوث التلامس، قبل التعامل بصرامة مع حركة تحمل خطرًا واضحًا على سلامة لاعب آخر؟.. وهل يمكن وضع معايير أكثر دقة للتعامل مع رفع القدم إلى مستوى الرأس أو الصدر، واستخدام الركبة أو الكوع بطريقة قد تتسبب في إصابات بالغة؟".
فالفارق كبير بين حركة غير مقصودة في إطار التنافس الطبيعي، وتصرف يعرّض حياة المنافس للخطر بسبب تهور أو استخدام قوة لا داعي لها؛ ومن هنا.. لا بد أن تكون هناك مساحة أكبر للوقاية، وليس الاكتفاء بمعاقبة المخالفة بعد وقوعها.
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