للحقيقة وجه آخر | السعوديون عانوا منها وحارس برشلونة كاد يكرر مأساة خيسوس دي ميجيل.. هكذا نقضي على كرة القدم القبيحة!

الآن، وبعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ دعونا نتوقف أمام لقطة مثيرة شهدتها مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي أستون فيلا الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

هذه المباراة أُقيمت يوم الثالث من نوفمبر 2026، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا؛ أي في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميجيل، لاعب فريق تينيريفي الأول لكرة القدم.

وفي تلك المباراة.. خرج حارس برشلونة جوان جارسيا من مرماه، لمنافسة مهاجم أستون فيلا إيميليانو بوينديا على الكرة؛ قبل أن تحدث مواجهة خطيرة بين اللاعبين، ويسقط الحارس الكتالوني على أرضية المستطيل الأخضر متأثرًا بالاحتكاك.

اللقطة جاءت بعدما نجح جارسيا في الوصول إلى الكرة برأسه، بينما رفع بوينديا قدمه إلى مستوى مرتفع للغاية، واقترب بحذائه من وجه حارس برشلونة؛ في مشهد أثار مخاوف الجماهير، خصوصًا أنه جاء بعد مأساة وفاة دي ميجيل بفترة قصيرة للغاية.

- إذًا.. لماذا طرحنا مثال جارسيا وبوينديا؟!

السبب بسيط عزيزي القارئ؛ وهو أن الالتحامات الخطيرة التي تشهدها ملاعب كرة القدم لا تزال مستمرة، رغم المآسي التي شهدتها اللعبة، بل إننا تابعنا واقعة مثيرة للجدل في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن وفاة دي ميجيل.

بمعنى.. المسألة هنا أصبحت تتعلق بضرورة مناقشة إمكانية تطوير قوانين كرة القدم نفسها، لمنع الحوادث قبل وقوعها؛ من خلال وضع قيود أكثر وضوحًا على بعض الحركات التي يؤديها اللاعبون أثناء المنافسة على الكرة، حتى لو لم تكن كل صورها مخالفة صريحة في الوقت الحالي.

* 1- القفز باستخدام الركبة المرتفعة:

تخيل عزيزي القارئ، لاعبًا يقفز لمنافسة خصمه على كرة هوائية؛ لكنه يرفع ركبته بقوة إلى مستوى الصدر أو الوجه.

لذا فإن الفكرة المقترحة؛ هي وضع ضوابط أكثر صرامة على استخدام الركبة المرتفعة أثناء القفز، خصوصًا عندما تتحول إلى وسيلة لخلق مساحة أو حماية اللاعب لنفسه على حساب سلامة المنافس.

إلا أن هناك نقطة قانونية مهمة؛ وهي أن قوانين اللعبة الحالية لا تسمح أصلًا باستخدام الركبة بطريقة تعرض المنافس للخطر، ويمكن اعتبار ذلك لعبًا متهورًا أو استخدامًا للقوة المفرطة، وفقًا لطبيعة الحالة.

وبالتالي.. السؤال ليس: "هل نحتاج إلى تجريم الحركة بالكامل؟"، بل: "هل نحتاج إلى تعريف أكثر دقة لمستويات ارتفاع الركبة، واتجاهها، ومدى خطورتها على المنافس؟".

* 2- القفز بالقدم المرفوعة أو باستخدام باطن الحذاء:

هذه من أهم النقاط التي يمكن مناقشتها؛ حيث يرفع الكثير من اللاعبين أقدامهم إلى مستوى رأس منافسيهم، من أجل السيطرة على الكرة أو محاولة لعبها بباطن الحذاء، رغم وجود لاعب آخر بالقرب منهم.

وهنا قد تتمثل بعض الأفكار المقترحة في: "منع رفع القدم بطريقة تعرض رأس أو صدر المنافس للخطر، وتشديد العقوبة إذا كانت مسامير الحذاء متجهة نحو جسم المنافس، وعدم اشتراط حدوث تلامس فعلي حتى تتم معاقبة اللاعب".

والأمر الأخير موجود بالفعل في القانون الحالي؛ إذ يمكن معاقبة اللاعب على اللعب بطريقة خطيرة، حتى دون حدوث احتكاك فعلي مع المنافس.

ولكن.. هل نحتاج إلى ضوابط أكثر وضوحًا بشأن رفع القدم إلى مستويات خطيرة أثناء المنافسة على الكرة، بما يقلل من احتمالات وقوع إصابات بالغة؟.