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علي رفعت

لكن وهل يستطيع تعويض كريستيانو رونالدو؟!.. وهم فيليكس ولعنة المدرب الواحد!

فقرات ومقالات
جواو فيليكس
كريستيانو رونالدو
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

فورة البدايات المعتادة

عاد الحديث مجددًا عن جواو فيليكس وكأنه المنقذ المنتظر للكرة البرتغالية، عقب ظهوره اللافت في فترة التوقف الدولي الحالية وتسجيله هدفين في أول مباراتين للمدرب الجديد جورج جيسوس أمام ويلز والنرويج، والحقيقة أن هذا المشهد ليس جديدًا على كل من تابع مسيرة هذا اللاعب منذ خروجه من بنفيكا، فنحن أمام نمط كربوني يتكرر بحذافيره في كل محطة جديدة يمر بها.

إذ يبدأ دائمًا بانفجار مهاري يخطف الأبصار، يتبعه ضجيج إعلامي واسع يتحدث عن ولادة نجم سوبر، قبل أن يخفت هذا البريق تدريجيًّا مع مرور الجولات ليعود اللاعب إلى نقطة الصفر، مجرد موهبة استعراضية تعجز عن الصمود أمام متطلبات المستوى العالي.

  • متلازمة المدرب المفضل

    فكرة تألق فيليكس تحت إمرة جورج جيسوس حصرًا، سواء في فترتهما بنادي النصر أو حاليًّا مع المنتخب الوطني، لا تدل على عبقرية اللاعب بقدر ما تفضح هشاشته الفنية، فلا يمكن في عرف كرة القدم الحديثة أن نطلق صفة النجم الكبير أو اللاعب السوبر على عنصر لا يجيد التألق إلا إذا صُممت له التشكيلة على مقاسه الشخصي ومنحه المدرب حرية مطلقة من دون أدنى واجب دفاعي.

    اللاعب النخبوي الحقيقي هو الذي يفرض جودته في مختلف البيئات التكتيكية ويطوع أفكار المدربين لخدمة إمكانياته، أما الانتظار لوجود مدرب بعينه كلقاح وحيد يبعث الحياة في جسده الكروي، فهو إقرار صريح بالنقص الفني والذهني.


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    شريط الذكريات البائس في أوروبا

    شواهد الماضي القريب تدحض أي مبرر لمحاولات تلميع هذه الموهبة المتقلبة، فالتاريخ يدون بوضوح تجاربه العريضة والفاشلة في الملاعب الأوروبية، إذ لم تكن مشكلته مع دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد مجرد صدام فلسفي مع مدرب دفاعي، بل امتدت لتشمل تذبذبًا فاضحًا مع برشلونة وتشيلسي وميلان، وفي كل تلك المحطات كانت البدايات خادعة ومبهرة في أول شهرين، ثم سرعان ما يختفي أثره على أرض الملعب ويتحول إلى عبء تكتيكي يجبر مدربيه على إعادته إلى مقاعد البدلاء.

    فكيف يراهن عاقل على لاعب جاب كبار أندية أوروبا وعجز عن إثبات جدارته أو الاستقرار في أي مشروع رياضي منها؟


  • Cristiano RonaldoGetty Images

    القميص أثقل من أكتاف العازف

    حينما يأتي السؤال الحتمي عن مرحلة ما بعد اعتزال كريستيانو رونالدو والتي اتضح أنها اقتربت للغاية، يصبح الرهان على فيليكس بمثابة قفزة في المجهول، فقيادة منتخب بحجم البرتغال وملء الفراغ الذي سيتركه الهداف التاريخي تتطلب شخصية فولاذية، وحضورًا طاغيًا في أصعب المباريات وأمام أكثر الخصوم شراسة، وليس مجرد فنان مزاجي يكتفي بلمسة جمالية هنا أو مراوغة أنيقة هناك حينما تكون الأجواء مهيأة لراحته.

    فالقائد الذي تعتمد عليه أمة لا يختفي حينما تشتد الضغوط، ولا ينتظر من يصفق له في المؤتمرات الصحفية ليقدم مباراة جيدة، بل يحمل الفريق على كتفيه في أصعب الظروف.


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  • بيت القصيد

    الموهبة وحدها لا تصنع بطلًا، والاعتماد على فيليكس لحمل لواء البرتغال هو رهان خاسر والكرة البرتغالية بحاجة إلى مقاتلين يمتلكون عقلية الانتصار الدائم وليس إلى لاعب يعيش على فترات توهج متقطعة مرتبطة بوجود مدرب بعينه.

    وحينما يسدل الستار قريبًا على مسيرة رونالدو، ستكتشف الجماهير أن الفتى المدلل لجيسوس ليس سوى فقاعة مهارية لن تملك يومًا الصلابة الكافية لسد تلك الفجوة الهائلة.


دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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