لقطات من خط التماس لمباراة إنتر وأتالانتا وهدف كرستوفيتش، تشيفو: "هذه مخالفة واضحة تماماً". مانغانييلو: "دومفريس انزلق"

وها نحن نصل إلى توقعات الحلقة القادمة من برنامج «BordoCam» التي نقلتها قناة DAZN.

تبدأ إعادة سرد دافيد برناردي من دومفريس الذي، بعد أن تجاوز سليمانا، انطلق نحو المرمى، حيث لمس لاعب أتلانتا الخارجي قدمه. توجه مدرب إنتر كريستيان تشيفو على الفور إلى الحكم الرابع قائلاً: "إنها مخالفة، إنها مخالفة، إنها مخالفة".

أما إيدرسون، لاعب وسط أتالانتا، فيؤكد أن دومفريس "انزلق"، وهو ما يقوله مانغانييلو أيضاً وهو يخاطب مخيتاريان. الأرميني لا يصدق ما سمعه ويقول: "انزلق؟".

بعد ذلك، يحاول بالادينو توضيح الأمر لشيفيو: "في رأيي، لقد لمسها بيده، لكنه تظاهر بالسقوط".

بعد ذلك، انتقل التركيز إلى طرد مدرب النيرازوري. توجه دومفريس نحو مقاعد البدلاء، مشيراً إلى حذائه، بينما نظر تشيفو إلى مقدمة قدم الهولندي وأظهرها للحكم الرابع.

يفعل ذلك مرة أخرى، ثم يشير إلى الدفع ويحصل على إنذار من مانغانييلو لأنه خارج المنطقة الفنية. يؤكد الحكم: "إذا خرج مرة أخرى من المنطقة الفنية سأطرده. انتبهوا، سأطرده". احتج دومفريس، ثم تم اعتماد الهدف وتساءل اللاعب الهولندي كيف يمكن ذلك. دخل تشيفو الملعب بعد اعتماد الهدف وتلقى البطاقة الحمراء. عند خروجه من الملعب، قال فقط: "إنها مخالفة طوال الوقت"، دون أن يشتم مانغانييلو.

وأخيرًا، قبل انطلاق المباراة، يُسمع صوت فراتيسي وهو يقول لدومفريس: "دينزي، هيا نذهب ونسجل هدفًا آخر".