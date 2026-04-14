عندما يستخدم المشجع الإنجليزي مصطلح "Bottle Job"، فإنه عادةً ما يصف فريقًا أو لاعبًا، أو أحيانًا مدربًا، يضيعون في مباراة أو صراع على اللقب تقدمًا كان يبدو، من وجهة نظر الخصم، أنه لا رجعة فيه، ولا يتمكنون في النهاية من تحويل تفوقهم أو موقعهم الجيد إلى نتائج ملموسة.
لقد "لقنوا" فينسنت كومباني وبايرن ميونيخ "درساً": "رعب أوروبا" يواجه فشلًا تاريخيًا
أرسنال يخسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين بفارق ضئيل
في الآونة الأخيرة، لم يرتبط هذا المصطلح في كرة القدم الإنجليزية بأي فريق آخر أكثر ارتباطًا بنادي أرسنال. ففي السنوات القليلة الماضية وحدها، كان الفريق على وشك إعادة لقب كبير إلى شمال لندن عدة مرات، قبل أن ينفد أنفاسه في اللحظات الأخيرة ويضطر إلى ترك الصدارة للأندية الأخرى.
في موسم 2022/23 على سبيل المثال، كان الفريق متقدماً بخمس نقاط على مانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه تمكن بالفعل في الأسابيع المتبقية حتى نهاية الموسم من إهدار هذا التقدم ليحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن السكاي بلوز.
وبعد عام واحد أيضًا، كان الغانرز في صدارة الترتيب حتى قبل بضعة أسابيع من النهاية، واعتقدوا أن اللقب أصبح في متناول اليد. لكن الهزيمة المريرة 0-2 في الجولة 32 أمام أستون فيلا أحدثت تحولًا في سباق اللقب. مرة أخرى، كان مانشستر سيتي هو الذي استغل هذا الخطأ ببرودة، وحافظ على رباطة جأشه حتى النهاية، وحمل الكأس إلى مانشستر بفارق نقطتين عن أرسنال، على الرغم من فوز الفريق اللندني في آخر خمس مباريات.
نادي أرسنال بعد فوزه على نادي بايرن ميونيخ: "رعب أوروبا"
كان من المفترض أن يكون كل شيء مختلفًا هذا الموسم. وبصرف النظر عن الهزيمة الصعبة في الجولة الثالثة أمام ليفربول، بدأ الفريق الموسم بشكل جيد، وبعد الفوز 2-0 في أوائل أكتوبر على وست هام يونايتد، تولى «المدفعجية» صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتخلوا عنها منذ ذلك الحين. وبعد بضعة أسابيع، في 26 نوفمبر، جاءت ربما أعظم لحظات أرسنال في الموسم الحالي.
في مباراة حامية الوطيس، تغلب الغانرز على فريق لا يقل عن بايرن ميونيخ الذي كان غير مهزوم حتى ذلك الحين، والذي كان حتى ذلك الحين يكتسح المنافسات في الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكذلك في دوري أبطال أوروبا. وكان ذلك فوزًا مستحقًا وواضحًا بنتيجة 3-1. ووصفت صحيفة ديلي ميل أن أرتيتا قد أعطى نظيره كومباني "درسًا". وأشادت صحيفة "ذا صن" بـ"فن اللعب"، وحتى الصحافة الدولية لم تستطع التوقف عن الإعجاب بهذا أرسنال الجديد الناجح. وكتبت صحيفة "آس" أن "رعب أوروبا" فاز بـ"نهائي مبكر"، وصرخت: "لا أحد يستطيع أن يضاهي هذا الأرسنال!"
يمكن لمانشستر سيتي أن يضيق الفارق مع أرسنال في سباق اللقب
أكسبت مباراة أرسنال ضد بايرن ميونيخ، الذي كان فريقًا قويًا بالفعل في ذلك الوقت، النادي على الفور سمعة كونه أفضل فريق في كرة القدم الأوروبية للأندية. وقد عزز الفريق هذا المكانة مرة أخرى في الأسابيع التالية. إذا عدنا قليلاً إلى الوراء في التقويم، وبالتحديد إلى 17 يناير، كان أرسنال لا يزال يتصدر الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارديه من مانشستر وبرمنغهام.
لكن كما هو الحال كل عام، حل الربيع على شمال لندن، ويبدو أن الخوف من الفشل الذريع، من "الانهيار" مرة أخرى، يتردد معه عاماً بعد عام. منذ ذلك الحين، لم يحقق الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى ستة انتصارات من أصل عشر مباريات، مع هزيمتين، وهو عدد الهزائم نفسه الذي تعرض له في 33 مباراة سابقة في جميع المسابقات. إلى ذلك، أضيفت تعادلتان أمام برينتفورد وولفرهامبتون المتذيل للترتيب، مما أدى إلى تقلص الفارق الذي بدا مريحاً إلى ست نقاط فقط. ولا يزال لدى مانشستر سيتي مباراة مؤجلة.
إذا حصد "السكاي بلوز" ثلاث نقاط ضد كريستال بالاس، فلن يتبقى للغانرز سوى فارق ثلاث نقاط - وبالطبع هناك المواجهة المباشرة في نهاية الأسبوع المقبل، والتي تضفي مزيداً من الإثارة على هذه المعادلة. وقد كان هذا واضحاً بشكل خاص للفريق اللندني يوم السبت الماضي في المباراة التي خسرها 1-2 أمام AFC بورنموث. بعد أداء ضعيف وغير ملهم على مدى فترات طويلة في ملعب الإمارات، استقبل المشجعون أداء نجومهم بالصفير لأول مرة هذا الموسم.
هل بدأت التوترات تنتشر في صفوف نادي أرسنال وميكيل أرتيتا؟
كما كان التوتر واضحاً على المدرب أرتيتا، الذي انتقد لاعبيه بحدة غير معتادة بعد صافرة النهاية، وطالبهم بتحسين أدائهم بشكل ملحوظ في المباريات القادمة. "لقد كانت هذه اليوم صفعة على الوجه. الأمر الآن يتعلق بالرد الذي سنقدمه. (...) أود أن أقول إننا قمنا اليوم بالكثير من الأمور الغريبة. كنا بعيدين كل البعد عن مستوانا"، قال الإسباني غاضبًا في قناة TNT Sports.
قبل هذه النكسة في السباق على اللقب مباشرة، كان أرسنال قد أهدر بالفعل فرصتين من فرص الفوز باللقب هذا الموسم. في نهاية مارس، خسر فريق أرتيتا في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-2، قبل أن يودع كأس الاتحاد الإنجليزي المرموق بعد أقل من أسبوعين بخسارة 1-2 أمام ساوثهامبتون.
وبالتالي، لم يتبق للغانرز سوى دوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري. هناك، لا يزال الفريق هو الوحيد الذي لم يهزم على الإطلاق هذا الموسم، وقد وضع قدمه على الأقل في الدور نصف النهائي بعد فوزه 1-0 في مباراة الذهاب من ربع النهائي ضد سبورتنج. لكن أرسنال افتقد مرة أخرى إلى رؤية لعب واضحة أمام نادي العاصمة البرتغالية. بل استفاد الفريق من الفرص العديدة التي أهدرها فريق لشبونة، بالإضافة إلى هدف متأخر سجله البديل كاي هافرتز، والذي من شأنه أن يهدئ الأجواء قليلاً قبل مباراة الإياب مساء الأربعاء.
هل يلعب نادي أرسنال بطريقة أحادية البعد هذا الموسم؟
بشكل عام، يبدو أن أسلوب لعب أرسنال الذي يتسم بالاتجاهية والافتقار إلى الإبداع بدأ يثقل كاهله بشكل متزايد مع تقدم الموسم. فإذا لم يكن بالإمكان الاعتماد على المبادرات الفردية للاعبين العالميين المتواجدين بكثرة في التشكيلة، فقد تمكن فريق أرتيتا على الأقل في أغلب الأحيان من خلق خطورة في المواقف الثابتة انطلاقاً من دفاع متماسك للغاية.
بفضل استراتيجية ذكية ومتقنة من مدرب الكرات الثابتة نيكولاس جوفر - "الرجل الأكثر إزعاجاً في كرة القدم" - والتي تعتمد أساساً على إحداث أكبر قدر ممكن من الارتباك في منطقة الجزاء الخصم وخلق مواقف تفوق عددي من خلال حجب الحراس واللاعبين الخصوم بشكل موجه، سجل أرسنال في وقت ما ما يصل إلى 50 في المائة من أهدافه من الكرات الثابتة.
لكن يبدو الآن أن المزيد والمزيد من الفرق قد تكيفت مع هذه الحيل التكتيكية - فتفوق الفريق في الكرات الثابتة يتضاءل بشكل ملحوظ. ضد بورنموث، لم تؤد سوى القليل من الركلات الركنية العشر إلى خطر حقيقي - ولم ينتج عنها أي هدف مباشر، كما حدث في المباراة السابقة على أرضه ضد إيفرتون، حيث كانت هناك ثماني محاولات من ركنية.
ميكيل أرتيتا يتعرض لانتقادات بسبب "كرة الرعب" التي لعبها أرسنال - وهل سيُطرد؟
بصرف النظر عن ذلك، غالبًا ما يفتقر أسلوب لعب «الغانرز» إلى خطة بديلة، لا سيما في مواجهة الفرق التي تلعب بأسلوب دفاعي. في حين يسعى كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة إلى الاستحواذ على الكرة بشكل كبير من خلال الضغط المضاد القاسي، ولا يكادان يسمحان للخصم بالخروج من نصف ملعبهما، أو يقيّد مانشستر سيتي منافسيه بكرة قدم ساحقة تستند إلى الاستحواذ على الكرة، فإن أرسنال، بعيدًا عن دفاعه المنظم والفعال والقوة المذكورة في الكرة الثابتة، لا يقدم الكثير بشكل عام.
ليس من قبيل الصدفة أن مصطلح "كرة الرعب" تداولته الصحف الإنجليزية مرارًا وتكرارًا في الأسابيع والأشهر الماضية عند الحديث عن أسلوب لعب الفريق اللندني غير الجذاب والفاقد للإلهام. "ليس فيهم أي جمال"، قال مؤخرًا آلان بارديو، الذي قاد 318 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب. إذا فاز أرسنال باللقب، فسيكون بالنسبة للاعب المنتخب السابق بول سكولز "أكثر بطل ممل" في تاريخ الدوري. وبالنسبة لزميله الخبير كريس ساتون، "أقبح" بطل.
إذا تم تسجيل أول لقب دوري إنجليزي منذ موسم "اللاهزمون" 03/04 في النهاية، بل وتحقيق نجاح كبير في دوري أبطال أوروبا، فلن يرفع سوى عدد قليل جدًا من مشجعي "المدفعجية" أصابع الاتهام محذرين من أن فريقهم لم يلعب كرة قدم هجومية مبهجة ومثيرة بشكل خاص.
من ناحية أخرى، سيكون الأمر بمثابة صدمة بالغة إذا انتهى الموسم الطويل الذي كان قوياً من حيث النتائج دون حصول الفريق على أي لقب، وبذلك يثبت مرة أخرى سمعته كفريق "يخفق في اللحظات الحاسمة".
وقد يكون لهذا الأمر عواقب وخيمة على أرتيتا نفسه. فإذا خرج "المدفعجية" خالي الوفاض في نهاية المطاف من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، فسيضطر إلى الاستقالة وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو". وسيكون مثل هذا النهاية لموسم كهذا تتويجاً حقيقياً لـ"فشل ذريع".
إحصائيات نادي أرسنال في موسم 2025/26
مسابقة
المباريات
انتصارات
التعادل
الخسائر
النقاط في كل مباراة
الأهداف
الدوري الإنجليزي الممتاز
32
21
7
4
2,19
62:24
دوري أبطال أوروبا
11
10
1
0
2,82
27:5
كأس الاتحاد الإنجليزي
4
3
0
1
2,25
11:4
كأس الرابطة
6
5
0
1
2,50
17:12
المجموع
53
39
8
6
2,36
117:45