لقد "لقنوا" فينسنت كومباني وبايرن ميونيخ "درساً": "رعب أوروبا" يواجه فشلًا تاريخيًا

في الآونة الأخيرة، لم يرتبط هذا المصطلح في كرة القدم الإنجليزية بأي فريق آخر أكثر ارتباطًا بنادي أرسنال. ففي السنوات القليلة الماضية وحدها، كان الفريق على وشك إعادة لقب كبير إلى شمال لندن عدة مرات، قبل أن ينفد أنفاسه في اللحظات الأخيرة ويضطر إلى ترك الصدارة للأندية الأخرى.

في موسم 2022/23 على سبيل المثال، كان الفريق متقدماً بخمس نقاط على مانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه تمكن بالفعل في الأسابيع المتبقية حتى نهاية الموسم من إهدار هذا التقدم ليحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن السكاي بلوز.

وبعد عام واحد أيضًا، كان الغانرز في صدارة الترتيب حتى قبل بضعة أسابيع من النهاية، واعتقدوا أن اللقب أصبح في متناول اليد. لكن الهزيمة المريرة 0-2 في الجولة 32 أمام أستون فيلا أحدثت تحولًا في سباق اللقب. مرة أخرى، كان مانشستر سيتي هو الذي استغل هذا الخطأ ببرودة، وحافظ على رباطة جأشه حتى النهاية، وحمل الكأس إلى مانشستر بفارق نقطتين عن أرسنال، على الرغم من فوز الفريق اللندني في آخر خمس مباريات.