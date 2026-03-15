بعد أربع سنوات، يغادر نيكلاس سولي نادي بوروسيا دورتموند مع انتهاء عقده في نهاية هذا الموسم. أعلن بوروسيا دورتموند عن هذا الانفصال الأسبوع الماضي، ويستطيع اللاعب الدولي السابق ديتمار هامان أن يتفهم هذه الخطوة تمامًا.
ترجمه
"لقد كانت خيبة أمل تامة": ديتمار هامان يصدر حكماً قاسياً على أحد نجوم بوروسيا دورتموند
وبصفته خبيرًا في قناة "سكاي"، تحدث بصراحة عن فترة لعب المدافع الوسطي مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني: "لقد انضم إلى الفريق دون مقابل، ويبدو أنه أصبح من أعلى اللاعبين أجراً في دورتموند، وهنا يجب أن نقول بوضوح: لقد كانت هذه تجربة مخيبة للآمال تمامًا."
انتقل سولي في عام 2022 من بايرن ميونيخ إلى دورتموند بدون مقابل، لكنه نادراً ما حقق التوقعات العالية هناك. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن المدافع كان يعاني مراراً وتكراراً من مشاكل بدنية. خاض سولي 108 مباراة مع بوروسيا دورتموند، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة.
كما أعلن دورتموند مؤخرًا رحيل جوليان براندت وصالح أوزكان. وجاء في البيان الخاص بسولي: "بعد أربع سنوات باللونين الأسود والأصفر، تنتهي في الصيف الفترة المشتركة بين نيكلاس سولي وبوروسيا دورتموند. وقد اتفق بوروسيا دورتموند وسولي على ذلك."
- Getty Images Sport
مستقبل نيكلاس سوليس غير واضح بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند
لا يزال مصير اللاعب الذي خاض 49 مباراة مع المنتخب الألماني في الصيف مجهولاً. على أي حال، فإن مستشاره فولكر ستروث يثق ثقة كبيرة في موكله. فقد صرح في بودكاست صحيفة «بيلد» «Phrasenmäher» في أوائل مارس: «يجب ألا نخدع أنفسنا: فقد سارت الأمور بشكل متعثر بعض الشيء، خاصة في العام الماضي. منذ فترة طويلة، يسبق نيكي سمعة بأنه ليس اللاعب النموذجي – على الرغم من أنه حقق العديد من الألقاب وقدم أداءً رائعاً في مباريات مهمة خلال مسيرته. بالنسبة لي، لا يزال أفضل مدافع وسط ألماني من حيث الإمكانات."
لذلك، فإن إنهاء موكله لمسيرته في الصيف أمر "غير مرجح للغاية. أعتقد أنه عزم على أن يستمتع بكرة القدم مرة أخرى حقًا، ولن ينهي مسيرته بهذه الطريقة."
غاب سولي عن 20 مباراة رسمية في الموسم الحالي وحده بسبب إصابات طفيفة، ومن بينها إصابات في العضلات والقدم، ومؤخراً إصابة في الفخذ، مما أدى إلى تراجع مستواه مراراً وتكراراً. وهكذا، لم يشارك سوى في عشر مباريات تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، حيث سجل تمريرة حاسمة واحدة.
العقود التي توشك على الانتهاء في نادي بوروسيا دورتموند
اللاعب المركز العمر نيكلاس سولي مدافع 30 عامًا صالح أوزكان لاعب وسط 28 عامًا جوليان براندت لاعب وسط 29 عامًا