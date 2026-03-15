وبصفته خبيرًا في قناة "سكاي"، تحدث بصراحة عن فترة لعب المدافع الوسطي مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني: "لقد انضم إلى الفريق دون مقابل، ويبدو أنه أصبح من أعلى اللاعبين أجراً في دورتموند، وهنا يجب أن نقول بوضوح: لقد كانت هذه تجربة مخيبة للآمال تمامًا."

انتقل سولي في عام 2022 من بايرن ميونيخ إلى دورتموند بدون مقابل، لكنه نادراً ما حقق التوقعات العالية هناك. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن المدافع كان يعاني مراراً وتكراراً من مشاكل بدنية. خاض سولي 108 مباراة مع بوروسيا دورتموند، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة.

كما أعلن دورتموند مؤخرًا رحيل جوليان براندت وصالح أوزكان. وجاء في البيان الخاص بسولي: "بعد أربع سنوات باللونين الأسود والأصفر، تنتهي في الصيف الفترة المشتركة بين نيكلاس سولي وبوروسيا دورتموند. وقد اتفق بوروسيا دورتموند وسولي على ذلك."