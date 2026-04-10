بعد أن تعرض الحارس لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر عقب انتقاله من نادي برشلونة إلى جيرونا في فصل الشتاء، مما دفعه إلى الخضوع لعملية جراحية، كشف الآن عن تفاصيل عملية التعافي.
لقد كاد الآن أن يتخلى عن حلمه الكبير! نجم الاتحاد الألماني لكرة القدم "بعيد كل البعد" عن الترشيح لكأس العالم
وقال تير شتيجن لمحطة التلفزيون السويسرية TV3 إن التعافي يسير "بشكل جيد"، مضيفًا: "أعيش حياة طبيعية، وأشعر أنني بخير، وأستطيع التحرك بسهولة أكبر". لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لا يرى أن فرص مشاركته في كأس العالم كبيرة جدًا. "في الوقت الحالي، أنا بعيد كل البعد عن ذلك. أشعر أنني بخير، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي أبقى بصحة جيدة".
ومع ذلك، لا يريد تير شتيجن "إجبار نفسي على شيء، لأن الصحة هي الأهم. لكن الرغبة في المشاركة في كأس العالم وخوض هذه التجربة هي رغبة فريدة من نوعها". لكن تحقيق هذا الحلم مستبعد للغاية، كما أشار هو نفسه: "سنرى في نهاية الموسم ما إذا كنت سأتمكن من ذلك، لكن الأمر صعب. عادةً ما يستغرق التعافي من هذه الإصابة بعض الوقت."
كان تير شتيجن يُعتبر منذ سنوات الخلف الطبيعي لمانويل نوير في منصب الحارس الأول للمنتخب الألماني. وكان مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان قد اختاره رسمياً لهذا المنصب، قبل أن تتسبب له عدة انتكاسات صحية، بما في ذلك عملية جراحية في الظهر، في تراجع مستواه مراراً وتكراراً، حتى أنه فقد مكانه الأساسي في برشلونة الصيف الماضي. وبدلاً منه، حصل الوافد الجديد جوان غارسيا على المنصب، مما أدى إلى اندلاع مسلسل طويل من الجدل حول رحيل تير شتيغن. وفي غضون ذلك، فقد حتى منصب القائد لأنه لم يوقع في البداية على إقرار الموافقة الذي احتاجه النادي الكتالوني لإرسال تقرير إصابته إلى اللجنة الطبية للرابطة الإسبانية. وبفضل هذا التوقيع، سُمح لبرشلونة باستخدام 80 في المائة من راتبه لتسجيل لاعبين جدد.
ولكي يكتسب خبرة في المباريات، انضم بعد انتهاء النصف الأول من الموسم إلى نادٍ آخر وانتقل إلى جيرونا. هناك، قدم تير شتيجن أداءً جيداً حتى تعرض لإصابة جديدة. في نهاية مارس، كان ناجلسمان قد أكد بالفعل أن فرصته في الانضمام إلى التشكيلة "ضئيلة جدًا". ومن المتوقع أن يحرس المرمى الألماني أوليفر باومان من فريق TSG هوفنهايم. أما الحارس الثاني فسيكون على الأرجح ألكسندر نوبيل من فريق VfB شتوتغارت.
ناجلمان أمام خيار صعب في حراسة المرمى: باومان ونوبل في التشكيلة الأساسية
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من سيحصل على المركز الثالث والأخير لحارس المرمى في تشكيلة ناجلسمان؟ كان جوناس أوربيغ من نادي بايرن ميونيخ قد تم ترشيحه في البداية للمعسكر التدريبي في مارس، لكنه انسحب بسبب الإصابة. وحل محله فين داهمن من نادي أوغسبورغ.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الأصوات ترتفع مطالبة بعودة مانويل نوير، الذي تألق مرة أخرى مع البطل الألماني في مباراة الذهاب من ربع النهائي ضد ريال مدريد. وعندما سُئل عن ذلك، لم يرغب اللاعب المخضرم في "فتح هذا الموضوع". وبذلك أشار اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً مرة أخرى إلى نفيه المتكرر لعودة محتملة: "لقد قلت ما لديّ وأنا أركز الآن على بايرن ميونيخ."