"لقد قررت ذلك عن وعي!" لاعب بايرن ميونيخ المعار يرفض استدعاء المنتخب الوطني

في شهر يناير، ساعد المدرب فينسنت كومباني لاعب خط الوسط على خوض أول مباراتين له في الدوري الألماني، قبل أن ينتقل في آخر يوم من فترة الانتقالات على سبيل الإعارة إلى نادي 1. FC كولونيا حتى نهاية الموسم. وقال المدير الرياضي كريستوف فرويند عند توديعه: "من المفترض أن يكتسب الآن خبرة من خلال المشاركة بانتظام في الدوري الألماني، وبذلك يخطو الخطوة التالية". "فيليبي لاعب كرة قدم ممتاز حقًا، يتمتع بقدمه اليسرى القوية بشكل استثنائي، ولديه إمكانات كبيرة للمستقبل".

وأوضح المدير الرياضي لفريق كولونيا توماس كيسلر: "بفضل قدراته الهجومية، يمنحنا تنوعاً إضافياً في خط الوسط." على الرغم من أن تشافيز يشعر بالراحة بشكل عام في كولونيا وفقاً لصحيفة Abendzeitung، إلا أن تأقلمه الرياضي لا يزال صعباً.

في المباريات السبع التي خاضها منذ انتقاله، شارك تشافيز أربع مرات كبديل، لكنه لم يلعب سوى 39 دقيقة في المجموع. لم يفز كولونيا بأي من هذه المباريات وتراجع أكثر في صراع الهبوط، ونتيجة لذلك تم إقالة المدرب لوكاس كواسنيوك واستبداله برينيه فاغنر.