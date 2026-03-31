"لقد فقدوا صوابهم تمامًا" - محلل هولندي يدافع عن فيرجيل فان ديك في مواجهة الانتقادات التي تصفه بـ"المتكبر"

اتخذت الأحاديث الدائرة حول فان ديك منعطفاً حاداً هذا الموسم، حيث حلت الهمسات التي تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً بدأ أخيراً في التراجع محل الإشادة المعتادة.

ومع ذلك، بعد أن شاهد قائد ليفربول يقود هولندا إلى فوز صعب 2-1 على النرويج، كان هانز كراي جونيور حازماً: التقارير التي تتحدث عن تراجع فان ديك كانت سابقة لأوانها بشكل كبير.

في مقاله في صحيفة "فوتبال إنترناشونال"، أشاد الخبير بأداء اللاعب المخضرم على الصعيد الدولي، والذي تضمن هدفاً بضربة رأس من طرازه المعهود. يعتقد كراي جونيور أن المستوى الذي يظهره فان ديك مع منتخب بلاده هو نفس المستوى العالمي الذي قدمه باستمرار في أنفيلد تحت قيادة كل من يورغن كلوب وأرني سلوت.



