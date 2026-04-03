Jonas Rütten و Nino Duit



"لقد فقدت أعصابي تمامًا!" لم يستطع حتى أولي هونيس منع وقوع فضيحة خطيرة في نادي بايرن ميونيخ

الخلاف بين الدكتور مولر-فولفارت وبيب جوارديولا في نادي بايرن ميونيخ هو خلاف أسطوري. والآن، يظهر هذا الخلاف مرة أخرى.

عندما يستذكر الدكتور هانز-فيلهلم مولر فولفارت، الأيقونة الطبية، في مقابلة مع مجلة «شبيجل» اليوم أحداث 15 أبريل 2015، فإنه يصفها بـ«اليوم الرهيب». ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الملعب: استاد دو دراغاو. خسر بطل ألمانيا التاريخي بشكل مفاجئ تمامًا أمام نادي بورتو بنتيجة 1-3. 

ووفقًا للمدرب بيب جوارديولا، فإن المذنب الرئيسي ليس لاعبًا على أرض الملعب، بل هو الشخص المسؤول عن صحة اللاعبين: مولر-فولفارت. 

الخلفية: اضطر البطل الألماني إلى خوض المباراة في البرتغال بدون اللاعبين المصابين باستيان شفاينشتايجر، ومهدي بنعطية، وفرانك ريبيري، وأريين روبن، وخافي مارتينيز، وديفيد ألابا.

    "لقد تم إلقاء اللوم عليّ بسبب الهزيمة أمام الفريق بأكمله في غرفة تغيير الملابس"، يروي الرجل البالغ من العمر 83 عامًا الآن مرة أخرى لمجلة «شبيجل»: «قيل إن لدينا عددًا كبيرًا جدًا من المصابين في الفريق، وإنني أترك اللاعبين يرتاحون لفترات طويلة جدًا. هذا أمر سخيف تمامًا. لم أكن أريد قبول ذلك».

    ما حدث بعد ذلك موثق جيدًا منذ سنوات. "لأول مرة في كل تلك السنوات، رفعت صوتي"، يتذكر مولر-فولفارت في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2019 الخلاف مع جوارديولا في ربيع قبل أحد عشر عامًا. في اليوم التالي للهزيمة في بورتو، حدث الانفصال النهائي.

    "جلسنا أنا وغوارديولا على الطاولة الكبيرة التي يتناول اللاعبون فطورهم عليها في الصباح، وكانت الأطباق لا تزال عليها. كان من المفترض أن تكون محادثة - لكنها تحولت إلى فضيحة"، كما روى الطبيب الأسطوري لفريق بايرن ميونيخ في سيرته الذاتية: "فقدت السيطرة تمامًا، وصرخت في وجه غوارديولا، ثم ضربت الطاولة بقبضتي بقوة لدرجة أن الأطباق والأكواب تصدرت أصواتًا عالية."

    بعد ذلك بوقت قصير، أعلن مولر-فولفارت، بعد 38 عامًا في نادي بايرن ميونيخ، رحيله بأثر فوري دون التشاور مسبقًا مع مسؤولي النادي. كما غادر النادي زملاؤه الأطباء بيتر أوبلاكر ولوتز هانسل وابنه كيليان مولر-فولفارت.

    يرى الطبيب الرياضي اليوم أن وصول الأمور إلى هذا الحد كان بسبب غياب رئيس النادي أولي هونيس، الذي كان يقضي آنذاك عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي. "لو كان موجودًا في النادي، لما حدث الانفصال مع غوارديولا، أنا متأكد من ذلك"، أوضح مولر-فولفارت مرة أخرى.

    لم يعلق غوارديولا علنًا على الحادثة، واكتفى بالقول آنذاك إنه يكن "احترامًا كبيرًا" لقرار مولر-فولفارت بالاستقالة.

  • غوارديولا ومولر-فولفارت في نادي بايرن ميونيخ: كانت الأزمة قائمة منذ البداية

    بمجرد وصوله في صيف عام 2013، بدأ الصراع بين المدرب وطبيب الفريق حول من له الكلمة الفصل في شؤون الإصابات والعلاج. "كان اليوم الأول على ما يرام، وكذلك اليوم الثاني"، يتذكر مولر-فولفارت منذ سنوات، "لكن في اليوم الثالث، اقترب مني جوارديولا ووبخني فجأة قائلاً: 'ما الذي يحدث هنا بالضبط؟ ظننت أنني سأعمل في أفضل قسم طبي في العالم، لكن لدينا لاعبان مصابان بإصابات مزمنة كان من المفترض أن يكونا قد تعافيا منذ فترة طويلة. ما هذا؟' قال ذلك بنبرة عدوانية ومتهمة."

    لم يعجب غوارديولا أن مولر-فولفارت لم يكن موجودًا بشكل دائم في مقر النادي، بل كان يقضي معظم وقته في عيادته في وسط المدينة. كما لم يعجبه أن نادي بايرن ميونيخ لم يكن الشغل الشاغل الوحيد لمولر-فولفارت، وأنه كان يسافر حول العالم مع المنتخب الألماني، على سبيل المثال، أو يعالج عضلات لاعبين جامايكيين مثل يوسين بولت. 

    في الوقت نفسه، يُقال إن غوارديولا كان يوبخ مولر-فولفارت، وفقًا لأقوال الأخير، بأن الإصابات في ألمانيا تستغرق وقتًا أطول بنسبة الثلثين مما كان معتادًا عليه في ناديه السابق برشلونة. باختصار: كان هناك نقص في الثقة الأساسية. "لم أستطع أن أفهم أن مدربًا قضى في بايرن ميونيخ عددًا من السنوات يساوي عدد سنوات عملي، لا يولي أي اهتمام لي ولخبرتي."

    غوارديولا وإصابة تياغو والتصفيق الساخر لمولر-فولفارت

    حدثت أول فضيحة ملموسة بسبب تياجو، اللاعب المفضل لدى غوارديولا، الذي تعرض لتمزق جزئي في الرباط الداخلي في ربيع عام 2014. في البداية، كان الحديث يدور حول فترة راحة لا تتجاوز شهرين، لكن ذلك لم يكن سريعًا بما يكفي بالنسبة لتياجو وغوارديولا. ودون موافقة مولر-فولفارت، سمح تياجو للطبيب الإسباني رامون كوغات بحقن الكورتيزون وعوامل النمو في الرباط الداخلي.

    لكن ذلك لم يسرع من عملية الشفاء، بل تسبب في إصابة تياجو مرة أخرى في نفس المكان. حتى غوارديولا اعترف لاحقًا بأن علاج كوغات كان "ربما خطأً كبيرًا". غاب تياجو في النهاية لمدة عام تقريبًا - وفي المباراة الثانية بعد عودته، وقع الخلاف التالي.

    أبريل 2015، ربع نهائي كأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن. عندما تعرض بناتيا لإصابة عضلية، التفت غوارديولا نحو مقاعد البدلاء وصفق على ما يبدو بسخرية في اتجاه الطاقم الطبي. بعد المباراة، وصف حالة الإصابات بأنها "حرجة، حرجة للغاية". في الأسبوع التالي، سافر بايرن ميونيخ إلى بورتو لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، وكانت تلك آخر رحلة خارجية لمولر-فولفارت في ذلك الوقت.

    بناءً على طلب يوب هاينكيس، عاد مولر-فولفارت في عام 2017 إلى النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، وودّع النادي نهائياً بعد ثلاث سنوات دون تقدير أو توديع كبير من جانب النادي. وقد اعترف العام الماضي بأن ذلك كان "مخيباً للآمال من الناحية الإنسانية". وقال إنه دخل في حالة من الاكتئاب بعد ذلك، وأن الطريقة التي تم بها رحيله "أثرت فيه بشدة".

    "أصبحت بيئة عالم كرة القدم غريبة عليّ بشكل متزايد، هذه الرواتب الفلكية ومبالغ الانتقالات التي يتم دفعها الآن. أصبح الرياضة الاحترافية أكثر برودة وأقل شخصية. هناك روح زمالة أقل"، يقول اليوم عن دوافعه آنذاك.

    "في الماضي" كان نادي بايرن ميونيخ يعمل "كعائلة". لكنه لم يعد يشعر بذلك في ذلك الوقت. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بشأن التطورات الحالية، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى تقييمه لـ"تلميذ" غوارديولا، فينسنت كومباني. تحت قيادته "أصبح الجو أكثر عائلية مرة أخرى، كما سمعت. وهذا يسعدني".

  • بيب جوارديولا: مسيرته التدريبية وإحصاءاته

    الناديالمبارياتالنقاط/المباراة
    مانشستر سيتي5822,27
    بايرن ميونيخ1612,41
    نادي برشلونة2472,36
