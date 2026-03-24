"لقد فزنا به على أرض الملعب ولا أحد يستطيع تغيير ذلك!" - إدريسا جويي ينتقد بشدة القرار "السخيف" الذي جرد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية
إلغاء نتيجة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية
اهتزت الساحة الكروية الأفريقية الأسبوع الماضي عندما اتخذت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) خطوة غير مسبوقة بإلغاء فوز السنغال 1-0 في الوقت الإضافي في نهائي كأس الأمم الأفريقية. وتعود هذه الجدل إلى احتجاج قام به لاعبو السنغال الذين غادروا الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء مثيرة للجدل مُنحت للمغرب في الوقت المحتسب بدل الضائع. واعتبر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) هذا التصرف بمثابة انسحاب، مما أدى إلى إبطال النتيجة وفرض هزيمة 3-0 على السنغال. وقد منح هذا القرار اللقب القاري للمغرب، وهو قرار أثار غضباً واسعاً في داكار ودفع غويي البالغ من العمر 36 عاماً إلى التشكيك في نزاهة الهيئة المنظمة للبطولة.
- AFP
"لقد فزنا بها على أرض الملعب"
أبدى جويي، الذي خاض 128 مباراة دولية مع منتخب بلاده، موقفاً متحدياً عند حديثه عن خسارة ما كان سيكون ميداليته الثانية في كأس الأمم الأفريقية. وفي معرض تعليقه على الموضوع، أكد أن الجدارة الكروية يجب أن تكون دائماً لها الغلبة على القرارات الإدارية.
وقال لاعب خط وسط إيفرتون: "أعتقد أن هذا القرار سخيف للغاية. لقد فزنا بالمباراة على أرض الملعب وليس في المكاتب، وبصفتي لاعباً سنغالياً، أنا فخور بما حققناه". "نحن نستحق هذا اللقب. لقد قاتلنا على أرض الملعب والجميع يعلم ما حدث، وأعتقد أننا لو لعبنا هذه المباراة 10 مرات، لكنا فزنا بها 10 مرات".
وتابع جوي: "ليس لأننا أفضل من المغرب، بل لأن هذا كان قدرنا، فقد بذلنا كل ما في وسعنا على أرض الملعب ونستحق أن نكون أبطالاً. نحن لا نهتم حقاً بالميداليات أو الكؤوس، لأن الأهم هو ما يحدث على أرض الملعب وليس ما تكتبونه في الصحف. لقد فزنا على أرض الملعب ولا أحد يستطيع تغيير هذا".
"أفريقيا لا تستحق هذا"
وبصرف النظر عن الخسارة المباشرة للكأس، أعرب جويي عن قلقه الشديد إزاء تأثير مثل هذه القرارات المثيرة للجدل على السمعة العالمية لكأس الأمم الأفريقية. وأكد قائلاً: "أفريقيا لا تحتاج إلى هذا النوع من القرارات لأن الجميع بدأ يتحدث عن كأس الأمم الأفريقية ويقارنها بأوروبا وكأس أمريكا الجنوبية. أعتقد أن أفريقيا لا تستحق هذا."
على الرغم من القرار المثير للجدل، أكد جويي أن الأخوة بين البلدين لا تزال قائمة، مشيراً إلى علاقته الودية مع زميله في إيفرتون واللاعب الدولي المغربي آدم أزنو. وأوضح: "نحن نضحك على هذا الأمر لأنه مضحك أحياناً. نحن جميعاً إخوة ولا يمكن لأحد أن يدفعني إلى كره الشعب المغربي. تربط المغرب والسنغال علاقة جيدة".
الطريق إلى كأس العالم 2026
وفي الوقت الذي تستمر فيه المعركة القانونية حول لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 في أروقة السلطة، مع الاستعداد لتقديم استئناف رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضية، يتعين على السنغال الآن إعادة التركيز على مشاركتها المؤكدة في كأس العالم 2026. وقد أُدرجت "أسود تيرانغا" في المجموعة الأولى الصعبة إلى جانب فرنسا والنرويج والفائز في مباريات الملحق بين الاتحادات (المسار 2) - التي تضم العراق أو بوليفيا أو سورينام. وسيستغل فريق بابي ثياو فترة التوقف الدولية في مارس لبدء استعداداته بخوض مباراتين وديتين رفيعتي المستوى، حيث يواجه بيرو في 28 مارس على ملعب "ستاد دو فرانس"، قبل أن يعود إلى أرضه لاستضافة غامبيا على ملعب "عبد الله واد" في 31 مارس.