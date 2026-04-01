"لقد عوقبت دون أي دليل!" - جيانلوكا بريستياني يكسر صمته بشأن مزاعم العنصرية ضد فينيسيوس جونيور عقب خروج بنفيكا من دوري أبطال أوروبا

أوضح بريستياني موقفه بشكل قاطع بشأن الحادثة المثيرة للجدل التي وقعت في شهر فبراير. ففي أعقاب هدف سجله فينيسيوس، أدت احتفالات اللاعبين إلى اندلاع مواجهة حادة بين لاعبي ريال مدريد وبنفيكا.

واتهم البرازيلي المهاجم باستخدام عبارة عنصرية، مما أدى إلى توقف المباراة مؤقتًا، ثم تعليق سريع من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وغاب بريستياني عن مباراة الإياب الحاسمة في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث خرج بنفيكا، الذي كان قد خسر بالفعل 1-0 في مباراة الذهاب، من المسابقة بخسارة 2-1 في مباراة الإياب. وفي معرض حديثه عن الأثر الشديد الذي تركته هذه الحالة على أحبائه، أصر بريستياني على أن الهيئة الإدارية تسرعت في إصدار الحكم.