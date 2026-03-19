"لقد طغت عليه نجوم أخرى!" - واين روني يزعم بوقاحة أن نجم البرازيل نيمار لم يكن أبدًا لاعبًا من الطراز العالمي
تقلبات مسيرة نيمار
شكل نيمار أحد أقوى ثلاثيات الهجوم التي شهدها العالم خلال فترة وجوده في برشلونة، حيث لعب إلى جانب ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم الشهير «MSN» في ملعب «سبوتيفاي كامب نو». وحقق البرازيلي نجاحًا هائلاً في كاتالونيا، حيث فاز بالثلاثية وعزز سمعته كأحد أكبر نجوم كرة القدم. ثم انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان، حيث أضاف المزيد من الألقاب إلى رصيده، قبل أن يتوجه إلى السعودية للعب مع الهلال. عانى البرازيلي من الإصابات خلال فترة لعبه في الدوري السعودي للمحترفين، وعاد بعد ذلك إلى البرازيل وانضم إلى نادي طفولته سانتوس.
روني يبدي رأيه بشأن نيمار
سُئل روني عن رأيه في نيمار، فأبدى رأيًا قاسيًا بشأن اللاعب البرازيلي. وقال لبرنامج «The Overlap»، الذي تقدمه «Sky Bet»: «أنا معجب بنيمار، لكنني لم أعتبره أبدًا لاعبًا من الطراز الأول، من أمثال ميسي ورونالدو، من تلك الفئة. كان جيدًا في برشلونة، لكنه ظل في ظل ميسي».
هل سيغيب نيمار عن كأس العالم؟
احتفل نيمار بعيد ميلاده الرابع والثلاثين في فبراير، وهو الآن يقترب من نهاية مسيرة حافلة بالألقاب. ولا يزال البرازيلي يحلم بالمشاركة في كأس العالم للمرة الأخيرة مع منتخب "السيليساو". ومع ذلك، فقد استبعد المدرب كارلو أنشيلوتي اسمه من التشكيلة الأخيرة، حيث أوضح الإيطالي سبب استبعاده. وقال للصحفيين: "يمكن أن يشارك نيمار في كأس العالم أيضًا. إذا تمكن من الوصول إلى كأس العالم القادمة وهو في كامل لياقته، فيمكنه المشاركة في كأس العالم. لماذا لم يُدرج في هذه القائمة الآن؟ لأنه ليس في كامل لياقته. نحن بحاجة إلى لاعبين في كامل لياقتهم في الوقت الحالي. لكن كما قلت، بالنسبة للقائمة النهائية، فإن الأمر مختلف. على نيمار أن يواصل العمل واللعب، وأن يظهر قدراته وهو في حالة بدنية جيدة."
أعرب نيمار عن خيبة أمله لعدم اختياره، قائلاً: "تم الإعلان للتو عن تشكيلة المنتخب الوطني. لم يتم استدعائنا. بالطبع، أنا حزين، لكنني سأدعم المنتخب الوطني دائماً. الآن يتعلق الأمر بمواصلة العمل، والاستعداد إذا أتيحت الفرصة. من الواضح أنها كأس العالم الأخيرة لي. كنت مستاءً. لكن غداً عليّ أن أتوقف عن الحزن. أحتاج إلى العمل والتدريب واللعب حتى تسنح لي فرصة المشاركة في كأس العالم. أنا مستعد".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يبدو أن آمال نيمار في الانضمام إلى تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم تتلاشى، حيث لن يشارك في المباريات الودية المقررة في شهر مارس ضد فرنسا وكرواتيا. ومن المقرر أن يعلن أنشيلوتي عن التشكيلة النهائية للمنتخب في 18 مايو، حيث ستواجه "السيليساو" كلًا من المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة عند انطلاق البطولة هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
