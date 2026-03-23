لقد سبق أن تسبب خسارة أرسنال في نهائي كأس الرابطة في إخفاق موسمه - وعلى ميكيل أرتيتا أن يجد طريقة للتخلص نهائياً من صفة «المنهزمين في المباريات الحاسمة»

دخل أرسنال نهائي كأس الرابطة يوم الأحد في مواجهة مانشستر سيتي، آملاً في أن تكون هذه هي المحطة الأولى في رحلته نحو تحقيق الرباعية. وكان «المدفعجية» قد دخلوا الثلث الأخير من موسم 2025-2026 باعتبارهم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بجميع المسابقات الأربع التي كانوا يشاركون فيها. لكنهم انهاروا عند أول عقبة واجهتهم في ويمبلي.

لم يبدُ أن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لفريق ميكيل أرتيتا. فقد بدأوا المباراة بشكل مشرق نسبياً، حيث اضطر حارس مرمى مانشستر سيتي جيمس ترافورد إلى القيام بثلاث تصديات متتالية في الدقيقة السادسة، لكن ذلك كان أفضل ما حققه الفريق ذو القمصان الحمراء.

أدى الهزيمة 2-0 أمام رجال بيب جوارديولا إلى تسجيل رقم قياسي غير مرغوب فيه - فقد خسر أرسنال الآن عددًا من نهائيات كأس الرابطة على التوالي أكثر من أي فريق آخر، ليصل رصيده إلى أربعة. لا تمتد علاقة الحب التي يربطها النادي بكأس الاتحاد الإنجليزي إلى نظيرتها في دوري الدرجة الأولى.

على مر السنين، يميل الفائزون بكأس الرابطة إلى تراجع مستواهم في المرحلة الأخيرة من الموسم. هذه تقليد يأمل أرسنال أن يستمر من أجل التخلص من تهديد مانشستر سيتي ورفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن سجل الغانرز في عدم التعافي تماماً من خيبة الأمل في النهائيات هو أيضاً مدعاة للقلق.

    معركة كارديف

    لم يفز أرسين فينجر بكأس الرابطة قط طوال أكثر من عقدين من تدريب أرسنال. فقد سعى إلى التعامل مع هذه المسابقة باعتبارها ساحة لتدريب شباب النادي الواعدين ولأغراض التجريب. واستغرق الأمر من «البروفيسور» حتى عام 2007 للوصول إلى أول نهائي له في هذه المسابقة، وكمكافأة، اختار أن يبدأ المباراة بالتشكيلة التي أوصلتهم إلى هناك. كان متوسط أعمار التشكيلة 21 عاماً، وهي الأصغر على الإطلاق في نهائي إنجليزي للمحترفين. واجهوا فريق تشيلسي بقيادة جوزيه مورينيو، الذي كان في ذلك الوقت قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين على التوالي، وكان فعلياً نظير "الجالاكتيكوس" في إنجلترا.

    كان هناك تفاوت كبير بين التشكيلتين لدرجة أنه لا يمكنك إلا أن تذكرهما بالاسم لتدرك الفارق في المستوى. خاض مورينيو المباراة بأقوى تشكيلة له: بيتر تشيك؛ لاسانا ديارا، جون تيري، ريكاردو كارفالو، واين بريدج؛ كلود ماكيليلي، مايكل إيسيان، مايكل بالاك، فرانك لامبارد؛ ديدييه دروغبا، أندري شيفتشينكو.

    في الزاوية الحمراء، بدأ فينجر التشكيلة التالية: مانويل ألمونيا؛ جاستن هويت، كولو توري، فيليب سينديروس، أرماند تراوري؛ ثيو والكوت، سيسك فابريغاس، دينيلسون، أبو ديابي؛ جيريمي أليادير، خوليو بابتيستا.

    بشكل لافت للنظر، تقدم أرسنال بهدف سجله والكوت البالغ من العمر 17 عامًا، لكن دروجبا سرعان ما أدرك التعادل. تحولت المباراة الحامية إلى فوضى في الدقائق الإضافية بعد أن وضع دروجبا تشيلسي في المقدمة، حيث طُرد كل من جون أوبي ميكيل وإيمانويل أديبايور وتوري.

    كان الرأي السائد بعد نهائي كأس الرابطة الأخير في ملعب ميلينيوم في كارديف هو أن أرسنال كان الفريق الأفضل في ذلك اليوم وأنه أعد نفسه للمستقبل، لكنه تراجع على المدى القصير والطويل. فاز فريق فينجر بثلاث مباريات فقط من أصل 12 مباراة متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الموسم، وخرج من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 على يد إيندهوفن، ولم يحصد أي لقب حتى عام 2014.

    مفاجأة برمنغهام

    وصل أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة مرة أخرى عام 2011، وكان الفريق هذه المرة المرشح الأوفر حظاً لإنهاء فترة الجفاف من الألقاب التي أصبحت في ذلك الوقت من أوائل الميمات على الإنترنت، على الأقل في عالم كرة القدم. وكان بيرمنغهام سيتي، الذي احتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، هو المنافس، ولم يتردد فينجر في اختيار تشكيلته في هذه المباراة، حيث أشرك أقوى تشكيلة ممكنة لإنجاز المهمة.

    ومع ذلك، تمكن أرسنال من الخسارة على أي حال. كسر نيكولا زيجيتش التعادل لصالح البلوز قبل مرور نصف ساعة من المباراة، لكن روبن فان بيرسي ضمن التعادل قبل نهاية الشوط الأول. مع استمرار المباراة المتوترة، ازدادت ثقة برمنغهام في قدرتها على إحداث مفاجأة. لم يضطروا إلى بذل جهد كبير لتسجيل الهدف الحاسم.

    أدى سوء تفاهم بين لوران كوسيلني والحارس فويتشيتش شتشيسني إلى تمكين أوبافيمي مارتينز من التسلل وإدخال الكرة في المرمى الخالي. على عكس التوقعات، فاز برمنغهام على أرسنال في نهائي كأس كبير، ولم يعد أي من الفريقين كما كان بعد ذلك. فاز فريق أليكس ماكليش مرتين فقط بعد ذلك، حيث تراجع في الترتيب وهبط إلى دوري الدرجة الثانية، بينما فاز رجال فينجر مرتين أخريين فقط، مما أدى إلى تلاشي آمالهم في الفوز باللقب وتراجعهم من المركز الثاني إلى الرابع.

    آخر ظهور لفيينجر

    كانت آخر مباراة نهائية لـ«وينجر» كمدرب لأرسنال في نهائي كأس الرابطة للموسم 2017-2018، حيث كان «مانشستر سيتي» هو الخصم في ذلك اليوم. ومن المفارقات أن «أرتيتا» كان جالسًا في مقاعد البدلاء المقابلة، حيث كان الإسباني في موسمه الثاني كمساعد لـ«جوارديولا».

    كانت فرص أرسنال في الفوز ضئيلة. كان هذا فريق مانشستر سيتي في طريقه إلى أول موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز - والوحيد حتى يومنا هذا - يحقق فيه 100 نقطة. كاد الفريق أن يتقدم بشكل مفاجئ عن طريق بيير-إيميريك أوباميانغ، لكن تلك الفرصة كانت أبرز ما في فترة بعد الظهر بالنسبة للمدفعجية. استغل سيرجيو أغويرو ضعف الدفاع الشهير لشكودران موستافي ليضع مانشستر سيتي في المقدمة، بينما سجل فينسنت كومباني وديفيد سيلفا هدفين في الشوط الثاني ليختتموا فوزاً ساحقاً بنتيجة 3-0 لفريق غوارديولا.

    لم يتم الإعلان رسمياً عن رحيل فينجر في نهاية الموسم إلا في أبريل، لكن كل الدلائل كانت تشير إلى أن هذا سيكون موسمه الأخير. بدا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى أمراً مستبعداً للغاية، لذا بذل الغانرز قصارى جهدهم للفوز بدوري أوروبا بدلاً من ذلك. ضغطوا على أتلتيكو مدريد طوال مباراة نصف النهائي التي اتسمت بمستوى عالٍ من الجودة، لكنهم خسروا بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، لتنتهي حقبة فينجر بشكل مخيب للآمال لدرجة أن الأمر استلزم تدخل أرتيتا لإحياء النادي بعد عدة سنوات.

    مانشستر سيتي "يشتم رائحة الدم"

    أحكم مانشستر سيتي يوم الأحد هزيمة أرسنال الرابعة على التوالي في نهائيات كأس الرابطة، حيث واجه أرتيتا هذه المرة مدربه السابق غوارديولا. وكانت هذه المباراة بمثابة دليل على أن التلميذ لم يصبح المعلم بعد، حيث تفوق سيتي بشكل كامل على أرسنال في ويمبلي.

    بين الدقائق 60 و64، تسلل الظهير الأيسر لمانشستر سيتي نيكو أورايلي مرتين إلى منطقة جزاء أرسنال للاستفادة من العرضيات المرتفعة من الجانب الأيمن. كانت الفرصة الأولى هدية من كيبا أريزابالاغا، لكن الثانية جاءت بفضل قوة الإرادة. كانت هذه مكافأة عادلة لمانشستر سيتي، الذي وقف وقرر أنه يريد أن يكون هو من يقرر مصير النهائي بنفسه بدلاً من ترك الفرصة تفوته.

    تعود الأنظار الآن إلى سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد اعترف أورايلي بأن مانشستر سيتي يشعر بفرصة لتجاوز أرسنال في الترتيب. عندما سأله CBS Sports عما إذا كان فريقه "يشم رائحة الدم" الآن، أجاب أورايلي: "نعم، 100 في المائة. رائحة الدم لم تختفِ أبدًا - لطالما شممنا رائحة الدم. نحن واثقون من أنفسنا، ونعلم أننا قادرون على تحقيق ذلك، وعليهم أن يأتوا إلى ملعبنا الذي يعد مكاناً صعباً للعب فيه كما رأى الجميع هذا الموسم. لذا، نحن نشم رائحة الدم وعلينا أن نواصل المسيرة. إن [الفوز بالنهائي] يعني الكثير لنا، فهو يمنحنا زخماً ويدفعنا للمضي قدماً الآن. ومن الواضح أن هذه ضربة قوية لهم".

    أسباب تدعو للتفاؤل؟

    لكن مانشستر سيتي لا يملك زمام الأمور في سباق اللقب. فقد ظل مصير اللقب بين يدي أرسنال منذ شهور، ولم يسمح الفريق لأي منافس آخر حتى بالاقتراب منه.

    يبلغ فارق النقاط حالياً تسع نقاط، على الرغم من أن مانشستر سيتي لديه مباراة مؤجلة وسيستقبل الغانرز في ملعب الاتحاد في 19 أبريل. لكن حتى لو خسر أرسنال تلك المباراة وتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط، فسيظل في صدارة الترتيب في المرحلة الأخيرة من الدوري.

    كما أن أرتيتا يميل إلى التعلم من أخطائه. بعد أن تعرض أرسنال لهزيمة ساحقة بنتيجة 4-1 في ملعب الاتحاد في نهاية موسمه الأول الذي نافس فيه على اللقب، قرر أن يجعل الفريق قوة دفاعية هائلة. وقد أُحبطت حملة الفريق في موسم 2024-25 بسبب أزمة إصابات كشفت عن نقص العمق في صفوفه، وقام الفريق بتصحيح هذا النقص من خلال فترة انتقالات صيفية مزدحمة سمحت له بالتنافس على أربعة ألقاب هذا العام.

    يظل أرسنال هو الفريق الذي يجب التغلب عليه. كانت هذه أول خسارة له بفارق أكثر من هدف واحد طوال الموسم. والمفارقة هي أنه قد يتعين عليه ألا يهزم نفسه إذا أراد تجاوز هذه العقبة مرة واحدة وإلى الأبد.

    رسالة أرتيتا

    كان أرتيتا، بطبيعة الحال، متحفظًا إلى حد ما في مقابلاته بعد المباراة، رغم أنه احتفظ ببارقة أمل للمستقبل. ولا يزال هناك ثقة كبيرة في أن هذا الموسم يمكن أن يكون موسمًا مميزًا لأرسنال.

    ورداً على سؤال حول كيفية رفع معنويات اللاعبين مرة أخرى، أجاب أرتيتا: "حسناً، يجب أن ننظر إلى الأمر من منظور أوسع، فما حققه هذا الفريق خلال الأشهر الثمانية الماضية كان مذهلاً، وسنستغل هذه الخيبة الأمل وهذه الرغبة الشديدة لنحقق أفضل شهرين قضيناهما معاً على الإطلاق، وهذا الأمر يعتمد علينا وسنستخدم هذه الطاقة بالطريقة الصحيحة. علينا الآن أن نتجاوز هذا الألم وخيبة الأمل، وهذا أمر طبيعي وهو جزء من كرة القدم".

    من السهل قول كل هذا، لكن تنفيذه أمر آخر. ماذا لو خسر أرسنال بهدف في مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات؟ كيف سيكون رد فعل الجماهير؟ هل أصبح الفشل في اللحظات الأخيرة جزءاً لا يتجزأ من هوية النادي؟ هل ستؤثر الهتافات العاطفية "المركز الثاني مرة أخرى، أولي أولي" على هؤلاء اللاعبين؟ نحن على وشك رؤية الشخصية الحقيقية لهذا الفريق.

