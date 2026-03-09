Getty
"لقد رحل الآن" - ديتمار هامان ينتقد نجم ليفربول محمد صلاح مرة أخرى ويطالب الريدز بالتعاقد مع مايكل أوليس ليحل محله
نظام الألعاب له تأثير أيضًا
على مدار العقد الماضي، كانت قدرة صلاح على تسجيل الأهداف وصنعها مجرد جزء من مساهمته، حيث سمح لزملائه باستغلال المساحات الإضافية، مما أدى إلى فرص تسجيل الأهداف لليفربول. ومع ذلك، يبدو أن تلك اللحظات الرائعة قد تلاشت.
كما أن نظام اللعب الذي طوره آرني سلوت يساهم أيضًا في أسلوب اللعب الحالي للفريق، مما يجعل من الصعب على المهاجمين أو الجناحين التألق بسبب افتقارهم إلى السيطرة على المباراة. كانت هذه السيطرة هي ما جعلتهم جيدين للغاية في الموسم الماضي؛ فقد سهلت على المهاجمين صنع الفرص واتخاذ المخاطر المحتملة. أسلوب اللعب الحالي يجعلهم عرضة للخطر في الخلف.
صلاح لم يعد له تأثير
سلط هامان الضوء على تراجع أداء صلاح وليفربول، لكنه لا يزال يأمل في أن تتغير الأمور قبل نهاية الموسم.
"جميعهم يعانون، والمشكلة مع محمد صلاح هي أنه، في ظل المستوى الذي كان عليه خلال العقد الماضي، لم يكتفِ بتسجيل الأهداف وصنعها، بل كان يخلق مساحات للآخرين. أعتقد أن الجميع استفادوا من ذلك، وهذا لم يعد موجودًا الآن لأن صلاح لم يعد بالقوة التي كان عليها من قبل. سجل أول هدف له في الدوري منذ نوفمبر أو ما يقارب ذلك ضد ولفرهامبتون"، قال هامان لـ BOYLE Sports.
"يعاني محمد صلاح منذ عيد الميلاد قبل الماضي. كان يعاني في تسجيل الأهداف من اللعب المفتوح، وهذا لم يتغير، ولن يتغير. قد يسجل هدفًا غريبًا، لكنه بالتأكيد لا يتمتع بالتأثير الذي كان يتمتع به في ليفربول. نأمل أن نرى ظهورًا قصيرًا له في آخر تسع أو عشر مباريات ليقود ليفربول إلى المراكز الخمسة الأولى. لكنني أعتقد أن أفضل أيامه قد ولت".
اللاعب الذي يستحق أن يحل محل صلاح
يرى الأسطورة الألمانية أن مايكل أوليز هو البديل المثالي لمحمد صلاح. أظهر مهاجم بايرن ميونيخ أفضل مستوياته مع النادي البافاري هذا الموسم.
"بالنسبة لليفربول، سيكون مايكل أوليز الخيار المثالي لأنه يلعب على الجانب الأيمن، ويقتحم المنطقة الداخلية. لقد كان رائعًا منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ"، أوضح هامان. "لقد كان هادئًا بعض الشيء في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن هناك لاعبون آخرون يقررون مصير المباريات. لكن الآن مع استئناف دوري أبطال أوروبا، أعتقد أننا سنرى أفضل ما لديه مرة أخرى.
"إنه لاعب رائع. ربما لا أستطيع التفكير في بديل مثالي لصلاح أكثر منه. بايرن ميونيخ سيكون مترددًا في السماح له بالرحيل لأنني لا أعتقد أن هناك بندًا في عقده".
فرص التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تتضاءل
بناءً على أداء ليفربول هذا الموسم، فإن هامان متشائم بشأن فرص الفريق في إنهاء الموسم في مركز أفضل. يحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في الجدول، بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع. هذا الوضع يعرضهم لخطر الاستبعاد من المنافسة الأوروبية رفيعة المستوى.
"كنت أعتقد أنهم قد يحتلون المركز الرابع ويشاركوا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. كانت نتيجة مباراة ولفرهامبتون مخيبة للآمال. عليهم الآن ضمان حصولهم على نقاط كافية لإنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى، حيث أن المركز الخامس سيكون كافياً. لكنني أعتقد أن هناك علامة استفهام كبيرة"، قال هامان.
