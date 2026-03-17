لقد حصل بالفعل على جائزة الكرة الذهبية: وجد ريال مدريد في «اللاعب الأكثر تقديرًا في العالم» الوريث الجدير لتوني كروس

لكن السبب وراء تألق الأوروغواياني في الوقت الحالي يرتبط أيضًا بألكسندر-أرنولد. فمنذ عودة الظهير الأيمن – شأنه شأن القائد الأساسي داني كارفاخال – بعد غياب طويل بسبب الإصابة، أصبح بإمكان فالفيردي العودة للعب بشكل أساسي في خط الوسط. سواء لعب في الوسط أو على الجانب، يمكن العثور على اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في أي مكان على أرض الملعب خلال المباراة.
ونظراً للعدد الكبير من الغيابات في ريال مدريد، والتي انضم إليها مؤخراً كيليان مبابي (الذي قد يحتفل بعودته في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي)، يتعين على فالفيردي حالياً تحمل المزيد من المسؤولية – وهو ما يفعله بالفعل. فقبل المواجهة مع مانشستر سيتي، كان لاعب الوسط، الذي نادراً ما يتعرض للإصابة ويشارك عادةً طوال المباراة، قد سجل هدفاً في الفوز 2-1 على سيلتا فيغو. ثم أضاف هدفاً آخر في الفوز 4-1 على إلتشي بضربة رائعة في الزاوية العليا.
يبدو الأمر وكأن فالفيردي، الذي يضع مصلحة الفريق فوق كل شيء، يظهر خطورته التهديفية بشكل أفضل عندما لا يكون العديد من النجوم الآخرين موجودين. وكان المدرب السابق أنشيلوتي قد لاحظ بالفعل أن لديه إمكانات هجومية أكبر مما يظهره أحيانًا. "لقد راهنت معه على أنه يجب أن يسجل عشرة أهداف في موسم واحد. أخبرته أنني سأعيد رخصة التدريب الخاصة بي إذا لم يفعل ذلك"، كان قد كشف المدرب الأسطوري خلال موسم 2022/23، الذي كان الأكثر تهديفاً لفالفيردي حتى الآن، حيث سجل إجمالي 12 هدفاً. هذا الرقم القياسي مهدد في الموسم الحالي، حيث سجل الأوروغواياني حتى الآن سبعة أهداف (و12 تمريرة حاسمة) في جميع المسابقات.
إذا واصل فالفيردي على هذا المنوال وقاد ريال مدريد في هذا الموسم الذي يُعتقد أنه فاشل بالفعل إلى لقب واحد أو حتى عدة ألقاب، فسيكون ذلك علامة فارقة مهمة في مسيرته. وحتى أن هناك تكهنات فجأة حول لقب آخر: بعد مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي، قدمت له مراسلة تلفزيونية إيطالية في Prime Video، وسط ضحكات الاستوديو، هاتفها المحمول الذي يحتوي على صورة لجائزة الكرة الذهبية. صحيح أن الجائزة الحقيقية لا تزال بعيدة عن فالفيردي – لكنها ليست بعيدة المنال إذا واصل على هذا المنوال. خاصة وأن ريال مدريد لديه بفضله أفضل الفرص للوصول إلى مراحل متقدمة، على الأقل في دوري أبطال أوروبا. ومن المعروف أن هذا معيار مهم عندما يتعلق الأمر في الشتاء بأكبر جائزة فردية في كرة القدم العالمية.