لقد حصل بالفعل على جائزة الكرة الذهبية: وجد ريال مدريد في «اللاعب الأكثر تقديرًا في العالم» الوريث الجدير لتوني كروس

إن مقارنة فالفيردي، الذي سجل ثلاثة أهداف فقط في 75 مباراة خاضها سابقاً في دوري أبطال أوروبا، بأحد أعظم اللاعبين في التاريخ، ستكون بالتأكيد مبالغة. لكن زميله ترينت ألكسندر-أرنولد استخدم صيغة التفضيل مباشرة بعد صافرة النهاية: "لا أجد الكلمات. إنه بلا شك اللاعب الأكثر تقديرًا في العالم"، قال الإنجليزي في TNT Sports.

في الواقع، نادراً ما كان الأوروغواياني في دائرة الضوء في السنوات الماضية كما كان في الأسبوع الماضي. ويرتبط ذلك أيضاً بتنوعه وقدرته على خدمة الفريق. فالفيردي هو لاعب متعدد المواهب بكل ما للكلمة من معنى، يتمتع بقدرات هجومية ودفاعية كبيرة، ويضحي دائمًا من أجل الفريق ضمن تشكيلة نجوم مدريد. إنه لا ينتج مثل هذه اللحظات البارزة بشكل متكرر كما فعل ضد مانشستر سيتي، لكنه في الواقع لا يعاني من أي نقاط ضعف واضحة. اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً ديناميكي، يتمتع بمهارات فنية جيدة، عدواني في المواجهات الثنائية، ويقوم ببساطة بالعديد من الأمور بشكل صحيح على أرض الملعب. بالإضافة إلى ذلك، يظهر الآن أيضاً قدرات قيادية بصفته نائب القائد خلف داني كارفاخال. "إذا كان هناك لاعب يجسد روح ريال مدريد، فهو فيدي، فهو ببساطة قادر على كل شيء"، قال المدرب ألفارو أربيلوا بحماس بعد المباراة الرائعة ضد مانشستر سيتي.

كان هناك موقف قبل حوالي ست سنوات يمثل روح الفريق لديه وإرادته الجامحة للفوز، لم يؤدِ إلى هدف، بل منع هدفاً: في ذلك الوقت، قبل الشاب فالفيردي في الدقيقة 115 من الوقت الإضافي في مباراة كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد الحصول على بطاقة حمراء لمنع هدف التعادل من ألفارو موراتا – وهو ما نال بسببه الثناء حتى من مدرب أتلتيكو المهزوم دييغو سيميوني.