Valverde KroosIMAGO / AFLOSPORT

لقد حصل بالفعل على جائزة الكرة الذهبية: وجد ريال مدريد في «اللاعب الأكثر تقديرًا في العالم» الوريث الجدير لتوني كروس

بعد أدائه الرائع في المباراة ضد مانشستر سيتي، أصبح فيديريكو فالفيردي فجأة في دائرة الضوء بشكل لم يسبق له مثيل. اللاعب الأوروغواياني هو خليفة جدير لتوني كروس - حتى وإن كان أسلوبه في لعب كرة القدم مختلفًا تمامًا.

نادراً ما كان من السهل الإجابة عن سؤال "أفضل لاعب في المباراة" كما كان الحال بعد مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. قاد كابتن ريال مدريد فيديريكو فالفيردي (27 عامًا) فريقه إلى الفوز 3-0 بثلاثة أهداف في شوط واحد، مما منح بطل إسبانيا التاريخي موقعًا ممتازًا قبل مباراة الإياب في مانشستر يوم الثلاثاء (الساعة 21:00). 

وقد أظهر أحد أوائل المهنئين مدى أهمية تلك الأمسية التاريخية في ملعب سانتياغو برنابيو: فقد وقف فالفيردي بعد صافرة النهاية بوقت قصير مع خوسيه مارتينيز سانشيز (81)، المعروف في إسبانيا باسم بيري، وهو لاعب وسط سابق في ريال مدريد والرئيس الفخري الحالي للنادي. بيري، الذي سلمه فالفيردي الكأس على الفور لالتقاط صورة تذكارية، كان آخر لاعب وسط في ريال مدريد ينجح في تسجيل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا قبل 58 عاماً.

  • كما وردت تهنئة من أحد المدربين السابقين لريال مدريد. فقد كشف كارلو أنشيلوتي، الذي يعمل حالياً مع المنتخب البرازيلي، في حديثه مع صحيفة «ماركا» أنه أرسل رسالة نصية مزاحية بعد المباراة إلى تلميذه السابق، المولود في العاصمة الأوروغوايية مونتيفيديو، قال فيها: «من المؤسف أنك لا تحمل جواز سفر برازيلياً». 

    أحد الأهداف الثلاثة، وهو الهدف الثالث في الدقيقة 42، بدا بالفعل وكأنه هدف برازيلي. كما فعل الأسطورة بيليه في نهائي كأس العالم 1958 ضد السويد، رفع فالفيردي الكرة بهدوء فوق خصمه مارك جويهي ثم سددها بضربة طائرة قوية في الزاوية البعيدة. 

    أربيلوا يتحدث بحماس: "إذا كان هناك لاعب يجسد روح ريال مدريد، فهو فيدي"

    إن مقارنة فالفيردي، الذي سجل ثلاثة أهداف فقط في 75 مباراة خاضها سابقاً في دوري أبطال أوروبا، بأحد أعظم اللاعبين في التاريخ، ستكون بالتأكيد مبالغة. لكن زميله ترينت ألكسندر-أرنولد استخدم صيغة التفضيل مباشرة بعد صافرة النهاية: "لا أجد الكلمات. إنه بلا شك اللاعب الأكثر تقديرًا في العالم"، قال الإنجليزي في TNT Sports.

    في الواقع، نادراً ما كان الأوروغواياني في دائرة الضوء في السنوات الماضية كما كان في الأسبوع الماضي. ويرتبط ذلك أيضاً بتنوعه وقدرته على خدمة الفريق. فالفيردي هو لاعب متعدد المواهب بكل ما للكلمة من معنى، يتمتع بقدرات هجومية ودفاعية كبيرة، ويضحي دائمًا من أجل الفريق ضمن تشكيلة نجوم مدريد. إنه لا ينتج مثل هذه اللحظات البارزة بشكل متكرر كما فعل ضد مانشستر سيتي، لكنه في الواقع لا يعاني من أي نقاط ضعف واضحة. اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً ديناميكي، يتمتع بمهارات فنية جيدة، عدواني في المواجهات الثنائية، ويقوم ببساطة بالعديد من الأمور بشكل صحيح على أرض الملعب. بالإضافة إلى ذلك، يظهر الآن أيضاً قدرات قيادية بصفته نائب القائد خلف داني كارفاخال. "إذا كان هناك لاعب يجسد روح ريال مدريد، فهو فيدي، فهو ببساطة قادر على كل شيء"، قال المدرب ألفارو أربيلوا بحماس بعد المباراة الرائعة ضد مانشستر سيتي. 

    كان هناك موقف قبل حوالي ست سنوات يمثل روح الفريق لديه وإرادته الجامحة للفوز، لم يؤدِ إلى هدف، بل منع هدفاً: في ذلك الوقت، قبل الشاب فالفيردي في الدقيقة 115 من الوقت الإضافي في مباراة كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد الحصول على بطاقة حمراء لمنع هدف التعادل من ألفارو موراتا – وهو ما نال بسببه الثناء حتى من مدرب أتلتيكو المهزوم دييغو سيميوني.

  • توني كروس: "لا حدود لإمكانيات فيدي."

    لقد حقق اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا صعودًا متواصلًا. قبل ما يقرب من عشر سنوات، تم التعاقد معه من قبل "الملكيين" بعد فترة وجيزة من ظهوره الاحترافي الأول مع أتلتيكو بينارول في أوروغواي. وعلى عكس المواهب الأخرى القادمة من أمريكا الجنوبية مثل فينيسيوس جونيور أو فرانكو ماستانتونو مؤخرًا، لم يحظى بالثناء المسبق. كان على فالفيردي أولاً أن يجد مكانه، ولعب لمدة عام مع الفريق الثاني، ثم تم إعارته إلى ديبورتيفو لا كورونيا لموسم آخر. منذ عام 2018، أصبح جزءًا من التشكيلة الاحترافية، وتعلّم من نجوم خط الوسط مثل توني كروس أو لوكا مودريتش أو كاسيميرو. في ذلك الوقت، كان الشاب النحيف يحمل لقب "إل باجاريتو" (العصفور الصغير). أما الآن - في إشارة رمزية لتطوره - يُطلق عليه لقب "إل هالكون" (الصقر).

    كما شكلت نهاية مسيرة توني كروس في عام 2024 خطوة نحو المزيد من المسؤولية، حيث تولى رقمه 8. في ذلك الوقت، وصفه الألماني بأنه "خليفة جدير" وأعطاه النصيحة التالية: "فيد لا حدود لارتقائه".

    يحب فالفيردي اللعب في أي مركز - لكنه لا يحب اللعب في مركز الظهير الأيمن

    وصف فالفيردي كروس بأنه قدوته التي "أعجب بها طوال حياته". لكنه ينتمي إلى نوع مختلف من اللاعبين – فهو أكثر نشاطًا في الجري وأقل براعة في التخطيط. وإلا لما خطر ببال تشابي ألونسو أن يشركه كثيرًا في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم، في غياب داني كارفاخال وألكسندر-أرنولد المصابين. 

    لكن هذا اللاعب، الذي يخدم الفريق في الأصل، لم يشعر بالراحة في هذا المركز، على الرغم من أن هذا المصير قد حاق به عدة مرات تحت قيادة أنشيلوتي، سلف ألونسو. "لم أأت إلى هذا العالم لألعب كظهير أيمن"، قال علناً في الخريف. لقد ساعد في موقف طارئ، لكنه لا يشعر بالراحة في هذا المركز. 

    صحيح أن فالفيردي أكد، بعد ضجة كبيرة حول تصريحاته، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الفريق بغض النظر عن المركز الذي يلعب فيه، لكن علاقته بألونسو لم تكن على ما يرام بسبب ذلك. حتى أن وسائل الإعلام الإسبانية تكهنت بأنه كان، إلى جانب فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، أحد الدوافع وراء إقالة المدرب.

    لكن السبب وراء تألق الأوروغواياني في الوقت الحالي يرتبط أيضًا بألكسندر-أرنولد. فمنذ عودة الظهير الأيمن – شأنه شأن القائد الأساسي داني كارفاخال – بعد غياب طويل بسبب الإصابة، أصبح بإمكان فالفيردي العودة للعب بشكل أساسي في خط الوسط. سواء لعب في الوسط أو على الجانب، يمكن العثور على اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في أي مكان على أرض الملعب خلال المباراة. 

    ونظراً للعدد الكبير من الغيابات في ريال مدريد، والتي انضم إليها مؤخراً كيليان مبابي (الذي قد يحتفل بعودته في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي)، يتعين على فالفيردي حالياً تحمل المزيد من المسؤولية – وهو ما يفعله بالفعل. فقبل المواجهة مع مانشستر سيتي، كان لاعب الوسط، الذي نادراً ما يتعرض للإصابة ويشارك عادةً طوال المباراة، قد سجل هدفاً في الفوز 2-1 على سيلتا فيغو. ثم أضاف هدفاً آخر في الفوز 4-1 على إلتشي بضربة رائعة في الزاوية العليا. 

    يبدو الأمر وكأن فالفيردي، الذي يضع مصلحة الفريق فوق كل شيء، يظهر خطورته التهديفية بشكل أفضل عندما لا يكون العديد من النجوم الآخرين موجودين. وكان المدرب السابق أنشيلوتي قد لاحظ بالفعل أن لديه إمكانات هجومية أكبر مما يظهره أحيانًا. "لقد راهنت معه على أنه يجب أن يسجل عشرة أهداف في موسم واحد. أخبرته أنني سأعيد رخصة التدريب الخاصة بي إذا لم يفعل ذلك"، كان قد كشف المدرب الأسطوري خلال موسم 2022/23، الذي كان الأكثر تهديفاً لفالفيردي حتى الآن، حيث سجل إجمالي 12 هدفاً. هذا الرقم القياسي مهدد في الموسم الحالي، حيث سجل الأوروغواياني حتى الآن سبعة أهداف (و12 تمريرة حاسمة) في جميع المسابقات.

    إذا واصل فالفيردي على هذا المنوال وقاد ريال مدريد في هذا الموسم الذي يُعتقد أنه فاشل بالفعل إلى لقب واحد أو حتى عدة ألقاب، فسيكون ذلك علامة فارقة مهمة في مسيرته. وحتى أن هناك تكهنات فجأة حول لقب آخر: بعد مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي، قدمت له مراسلة تلفزيونية إيطالية في Prime Video، وسط ضحكات الاستوديو، هاتفها المحمول الذي يحتوي على صورة لجائزة الكرة الذهبية. صحيح أن الجائزة الحقيقية لا تزال بعيدة عن فالفيردي – لكنها ليست بعيدة المنال إذا واصل على هذا المنوال. خاصة وأن ريال مدريد لديه بفضله أفضل الفرص للوصول إلى مراحل متقدمة، على الأقل في دوري أبطال أوروبا. ومن المعروف أن هذا معيار مهم عندما يتعلق الأمر في الشتاء بأكبر جائزة فردية في كرة القدم العالمية.

  • فيديريكو فالفيردي: إحصائياته في موسم 2025/26

    المباريات40
    دقائق اللعب3.361
    الأهداف7
    تمريرات حاسمة12

أسئلة الأكثر شيوعًا

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

