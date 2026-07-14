AFP
"لقد جاء خلفي".. هالاند يكشف سر الحيوان المحنط الذي اشتراه من الولايات المتحدة!
هاالاند يحضر تذكارًا غريبًا
شوهد اللاعب الدولي النرويجي وهو يحمل تذكارًا فريدًا على شكل راكون محنط يمسك بزجاجة ويسكي، وذلك عند هبوط الفريق في أوسلو.
وعاد المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا إلى وطنه بعد أن توقفت مسيرة النرويج المثيرة للإعجاب في كأس العالم بخسارة صعبة بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا في ربع النهائي.
وسرعان ما أصبح هذا الحيوان المحنط، الذي قيل إنه تم شراؤه بمبلغ 750 دولارًا من متجر «وايلد بيلز ويسترن ستور» في دالاس، موضوعًا رئيسيًّا للنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي.
- AFP
المهاجم يطلق نكتة عن الراكون
من خلال حسابه الشخصي على منصة «X»، قدم مهاجم مانشستر سيتي ردًا مضحكًا بشأن «التذكار» الجديد الذي انتشر على نطاق واسع فور نزوله من الطائرة، حيث كتب: «لقد تبعني إلى المنزل».
علاوة على ذلك، دعا هالاند معجبيه على «إنستجرام» لاختيار اسم للراكون من خلال استطلاع رأي تضمن خيارات مثل «كاوبوي» و«رينجر» و«تيكس» و«آر.أو.و.».
كما وجه رسالةوداع إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء المغامرة التاريخية للنرويج، قائلاً: «لقد كانت رحلة رائعة، شكراً لكم على جعلها مميزة للغاية».
وفي منشور آخر لصورة سيلفي، كتب المهاجم جملة وداعية عاطفية: «وداعًا يا الولايات المتحدة، كانت تجربة مليئة بالمشاعر».
"لقد غيّر هذا حياتي"
على الرغم من خروج النرويج من دور الثمانية، فإن البطولة التي أقيمت في أمريكا الشمالية شكّلت بلا شك نقطة تحول مهمة في مسيرة هذا المهاجم. فقد تألق هالاند بوضوح بصفته الشخصية القيادية التي رفعت من مستوى أداء منتخب بلاده، مما سمح لها بمنافسة نخبة كرة القدم العالمية على قدم المساواة.
ولم يقتصر تأثير رصيده المذهل المكون من سبعة أهداف على تعزيز سمعته العالمية فحسب، بل ترك أيضًا أثرًا عاطفيًا عميقًا على مسيرته الاحترافية. وكما نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، تحدث هالاند بصراحة عن التأثير الهائل الذي أحدثته البطولة قائلاً: «أعتقد أن هذا قد غيّر حياتي، لأكون صادقًا».
- Getty Images Sport
ما هو المستقبل الذي ينتظر هالاند؟
بعد عطلة مستحقة عقب انتهاء البطولة، سيعود هالاند قريبًا لتركيز اهتمامه على المهام المحلية، حيث سيلتحق بتدريبات ما قبل الموسم في نادي مانشستر سيتي. ومن المتوقع أن يبدأ المهاجم الهداف مسيرته بقوة لضمان استعداده التام لموسم آخر شاق في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
ويأمل المدرب الجديد لمانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، أن ينقل المهاجم الأداء الفعال الذي أظهره على الساحة العالمية بسلاسة إلى مباريات النادي، في الوقت الذي يسعى فيه «السيتيزنز» إلى حصد المزيد من الألقاب في الموسم المقبل.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا