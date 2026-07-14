"لقد جاء خلفي".. هالاند يكشف سر الحيوان المحنط الذي اشتراه من الولايات المتحدة!

شوهد اللاعب الدولي النرويجي وهو يحمل تذكارًا فريدًا على شكل راكون محنط يمسك بزجاجة ويسكي، وذلك عند هبوط الفريق في أوسلو.

وعاد المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا إلى وطنه بعد أن توقفت مسيرة النرويج المثيرة للإعجاب في كأس العالم بخسارة صعبة بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا في ربع النهائي.

وسرعان ما أصبح هذا الحيوان المحنط، الذي قيل إنه تم شراؤه بمبلغ 750 دولارًا من متجر «وايلد بيلز ويسترن ستور» في دالاس، موضوعًا رئيسيًّا للنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي.







