AFP
"لقد أهدرتها بشكل فظيع!".. ليونيل ميسي "غاضب جدًا" بسبب ركلة الجزاء أمام النمسا!
ميسي يتغلب على خيبة الأمل الناجمة عن ركلة الجزاء
حسم حامل اللقب تأهله إلى الأدوار الإقصائية في تكساس، على الرغم من إهدار قائده ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، والتي سددها بعيدًا عن المرمى بشكل غير معتاد. وكان هذا هو الفشل الثالث لميسي من ركلة جزاء (باستثناء ركلات الترجيح) في تاريخ البطولة، وهو ما يمثل نقطة منخفضة في سجله الإحصائي، لكنه سرعان ما صحح هذا الوضع. فقد استعاد المهاجم المخضرم توازنه ليفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف هدفًا ثانيًا متقنًا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في مباراتين فقط في البطولة الحالية.
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القائد غاضب بشدة بسبب الفرصة الضائعة
ظل صانع الألعاب الأسطوري غاضبًا من أدائه الضعيف من مسافة 12 ياردة قبل أن يحفز زملاءه.
وقال ميسي: "كانت هناك لحظة اليوم شعرت فيها بغضب شديد بسبب ركلة الجزاء لأنني أهدرتها. سددتها بشكل سيئ للغاية، لكن لحسن الحظ تمكنا من قلب الموقف، وتقدمنا في النتيجة وحصدنا النقاط الثلاث، وهذا هو المهم.
"من الواضح أن الفوز كان ضمن خططنا. كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، خاصةً في ظل تطورات كأس العالم الحالية. كل مباراة صعبة، ولا أحد يتنازل عن أي شيء. صحيح أنهم لم يشكلوا تهديداً كبيراً لنا، لكنها كانت مباراة مكتظة ومكثفة للغاية، مما جعل اللعب صعباً. لعبوا بسرعة كبيرة. لكن الأهم هو التأهل".
معلم تاريخي يتوج الفوز
بتسجيله هدفيه السابع عشر والثامن عشر في كأس العالم، تجاوز ميسي المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزة ليحتل بمفرده قمة تاريخ كرة القدم. وقد قاد أداؤه الدقيق الأرجنتين إلى صدارة المجموعة، مما خفف الضغط الهائل قبل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات.
ورغم هذه الإنجازات الشخصية التاريخية، ظل المهاجم المخضرم متواضعاً، مضيفاً: «الفوز بجميع مبارياتنا هو دائماً ضمن خططنا. نحن الأرجنتين، ونسعى للفوز على كل منافس، لكننا نعلم أن الأمر ليس سهلاً وعلينا تحقيقه على أرض الملعب - واليوم، نجحت الأرجنتين في ذلك. كلفنا الأمر الكثير من الوقت الذي كنا نرغب في الاحتفاظ فيه بالكرة. لم يسببوا لنا أذىً حقيقياً، لكن المباراة كانت متقاربة للغاية ولعبوا بسرعة كبيرة.
"أنا سعيد بكيفية سير المباريات، وبالأخص بالفوز. تمكنا من حصد النقاط الست، وكان التأهل إلى دور الـ32 أحد أهدافنا الأولى. والتأهل في المركز الأول.
"الآن، ستكون أسبوعًا هادئًا بعد أن حققنا الهدف الأول. لا شيء، نحن نفكر في ما سيأتي بعد ذلك. ونعم، أعتبرها تجربة مميزة، كما أفعل دائمًا. وكما قلت من قبل، أستمتع باللعب وقضاء وقت ممتع على أرض الملعب."
- AFP
تبدأ الاستعدادات للبطولة في وقت مبكر
سيختتم فريق ليونيل سكالوني مشاركته في مرحلة المجموعات بمباراة أخيرة ضد الأردن يوم السبت، ساعياً إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة. وبما أن التأهل أصبح أمراً مؤكداً، يمكن للجهاز الفني أن يقوم بتناوب لاعبي تشكيلته المليئة بالنجوم براحة تامة، للحفاظ على طاقتهم استعداداً لمراحل خروج المغلوب المكثفة.
وتلوح في الأفق مواجهة متوقعة في دور الـ32 ضد وصيف المجموعة الثامنة، مما قد يؤدي إلى لقاء مبكر ومثير مع إسبانيا، أحد عمالقة أوروبا، في الدور التالي.