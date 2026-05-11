"لقد أطحنا بهم مرتين".. سيميوني يشيد ببرشلونة "الأفضل في العالم"
أعرب الأرجنتيني عن إعجابه الشديد بفريق بطل الدوري الذي توج مؤخرًا، معترفًا بالمستوى العالي للأداء الذي استطاع هانسي فليك استخراجه من العملاق الكتالوني هذا الموسم. وقد حسم البلوجرانا لقب الدوري بطريقة مذهلة، بفوزهم على غريمهم اللدود ريال مدريد بنتيجة 2-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ليوسعوا الفارق إلى 14 نقطة عن رجال ألفارو أربيلوا مع بقاء ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم.
ورغم هيمنة فريق فليك على الدوري الإسباني، إلا أن فريق سيميوني تفوق عليه في بعض الأوقات هذا الموسم. فقد تمكن النادي العاصمي من إقصائه من مسابقتين رئيسيتين، حيث أطاح أولاً بمنافسه من كأس الملك في الدور نصف النهائي بفوزه بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، قبل أن يهزمه أيضاً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
الفخر بإنجازات أتلتيكو في هزيمة الفرق الكبرى
على الرغم من الثناء الحار الذي وجهه لمنافسيه المحليين، سارع سيميوني إلى التركيز على صمود فريقه. وكشف مدرب أتلتيكو مدريد أن مشاهدة مباراة «الكلاسيكو» الأخيرة أثارت فيه شعوراً بالفخر إزاء الأداء الذي قدمه لاعبوه في مواجهة منافس من هذا العيار في وقت سابق من الموسم، لا سيما في البطولات التي تُحسم بنظام خروج المغلوب.
وقال: "برشلونة هو أفضل فريق في العالم. لقد فازوا بالدوري بعد أن قدموا أداءً رائعاً، تماماً مثل الموسم الماضي". "وكل ما كنت أفكر فيه أثناء مشاهدة المباراة هو: 'لقد أخرجنا هذا الفريق مرتين، يا إلهي!'"
آخر مستجدات الإصابات وتغييرات التشكيلة
استعدادًا للمواجهة المرتقبة في ملعب «إل سادار»، قدم سيميوني آخر المستجدات حول الحالة البدنية لفريقه، لا سيما فيما يتعلق بالمدافع خوسيه ماريا جيمينيز. فقد تعرض اللاعب الأوروجواياني لإصابة خفيفة خلال مباراة «سيلتا فيجو»، لكن التشخيص يبدو أفضل مما كان يُخشى في البداية، وهو ما سيشكل مصدر ارتياح لكل من النادي والمنتخب الوطني قبل انطلاق المباريات الدولية الصيفية.
وأكد سيميوني الموقف قائلاً: "لحسن الحظ، إنها مجرد إصابة في الكاحل، ونأمل أن يصل إلى كأس العالم بقوة ليخوض المنافسة مع أوروجواي كما يستحق". كما ألمح إلى تشكيلة احتياطية تبدو أصغر سناً لمباراة أوساسونا، مشيراً إلى: "سنسعى كالعادة لتشكيل أفضل فريق ممكن، ومن المؤكد أن اللاعبين المحليين سيشاركون أيضاً ويمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة الرائعة للعب مع الفريق الأول".
أتلتيكو مدريد يتجه لإنهاء الموسم في المركز الرابع في الدوري الإسباني
على الرغم من قدرتهم على إحداث مفاجأة أمام برشلونة في مسابقات أخرى، إلا أن الفريق الكتالوني فاز في مباراتي الدوري الإسباني اللتين جمعتا الفريقين هذا الموسم. وبعد إقصاء برشلونة من كأس الملك، خسر فريق سيميوني أمام ريال سوسيداد في النهائي، في حين أعقب فوزه في دوري أبطال أوروبا على منافسه المحلي خروجه من الدور نصف النهائي على يد آرسنال.
يتجه أتلتيكو حالياً نحو احتلال المركز الرابع في الدوري الإسباني، حيث يتأخر بفارق ست نقاط عن فياريال مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم. بعد رحلة الثلاثاء إلى أوساسونا، سيستضيف الفريق جيرونا قبل أن يختتم الموسم بمباراة خارج أرضه ضد فياريال.
وقال سيميوني: "كل شيء حقيقي؛ هناك فرصة ضئيلة في هذه المباريات الثلاث الأخيرة أن نذهب إلى فياريال مع فرصة لتأمين المركز الثالث"، قبل أن يرفض الإشارة إلى أن لاعبيه يفتقرون إلى الحافز مع قلة ما يلعبون من أجله. "الأمر أشبه باللعب مع الأصدقاء، فأنت تريد الفوز؛ هذا هو الحافز الذي يمنحك إياه هذا الرياضة. حتى لو كنت تلعب على مستوى الهواة، فإنك تلعب من أجل الفوز والاستمتاع".