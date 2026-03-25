"لقد أشركت لاعبًا رائعًا": يورغن كلوب وتوماس مولر يتبادلان الانتقادات حول المباراة النهائية بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

"هذا هو الرجل الذي عيّن الحكم الذي منح بايرن ميونيخ لقب نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013"، قال كلوب موجهًا كلامه إلى ماتس هوملز الذي كان حاضرًا أيضًا، والذي كان يلعب آنذاك مع بوروسيا دورتموند تحت قيادة "رئيس كرة القدم العالمية" الحالي في شركة ريد بول.

وكما هو معروف، فاز البطل الألماني القياسي قبل حوالي 13 عامًا، في ذروة المنافسة بين الفريقين في الدوري الألماني، بنتيجة 2-1. ووفقًا لكلوب - وفي نظر الكثيرين - ارتكب الحكم نيكولا ريزولي خطأً واضحًا في قراره. عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح ميونيخ، لم يطرد الإيطالي مدافع بايرن دانتي، الذي كان قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء، بعد مخالفته على ماركو رويس، والتي أدت إلى ركلة جزاء وتعادل إلكاي غوندوغان لفريق بوروسيا دورتموند.

وعقب ذلك، تدخل مولر بعرقلة. "لا يجب احتسابها"، قال لاعب بايرن المخضرم واستشهد بكلام هوملز: "ماتس نفسه قال لي ذات مرة أنه لا يمانع في عدم تغيير البطاقة الصفراء". لكن المدافع السابق، الذي ارتدى قميص بايرن ودورتموند خلال مسيرته، خذل اللاعب الذي يلعب حالياً في نادي فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وقال مبتسماً: "من وجهة نظر المدافع، أقول إنه يجب إعطاء البطاقة الحمراء".