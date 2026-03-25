وعندما تطرق الحديث إلى الحكم الأسطوري بييرلويجي كولينا، عاد الأبطال إلى الحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2013 بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.
"لقد أشركت لاعبًا رائعًا": يورغن كلوب وتوماس مولر يتبادلان الانتقادات حول المباراة النهائية بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند
"هذا هو الرجل الذي عيّن الحكم الذي منح بايرن ميونيخ لقب نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013"، قال كلوب موجهًا كلامه إلى ماتس هوملز الذي كان حاضرًا أيضًا، والذي كان يلعب آنذاك مع بوروسيا دورتموند تحت قيادة "رئيس كرة القدم العالمية" الحالي في شركة ريد بول.
وكما هو معروف، فاز البطل الألماني القياسي قبل حوالي 13 عامًا، في ذروة المنافسة بين الفريقين في الدوري الألماني، بنتيجة 2-1. ووفقًا لكلوب - وفي نظر الكثيرين - ارتكب الحكم نيكولا ريزولي خطأً واضحًا في قراره. عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح ميونيخ، لم يطرد الإيطالي مدافع بايرن دانتي، الذي كان قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء، بعد مخالفته على ماركو رويس، والتي أدت إلى ركلة جزاء وتعادل إلكاي غوندوغان لفريق بوروسيا دورتموند.
وعقب ذلك، تدخل مولر بعرقلة. "لا يجب احتسابها"، قال لاعب بايرن المخضرم واستشهد بكلام هوملز: "ماتس نفسه قال لي ذات مرة أنه لا يمانع في عدم تغيير البطاقة الصفراء". لكن المدافع السابق، الذي ارتدى قميص بايرن ودورتموند خلال مسيرته، خذل اللاعب الذي يلعب حالياً في نادي فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وقال مبتسماً: "من وجهة نظر المدافع، أقول إنه يجب إعطاء البطاقة الحمراء".
كان من الأرجح أن يرفع مولر البطاقة الحمراء في وجه ريبيري
أما مولر، فقد كان يفضل أن يرفع البطاقة الصفراء في موقف آخر ضد فريقه السابق، في إشارة إلى التصرف المزعوم لفرانك ريبيري في الدقائق الأولى من المباراة، الذي يُعتقد أنه ضرب روبرت ليفاندوفسكي - الذي كان يلعب أيضًا مع بوروسيا دورتموند آنذاك - بمرفقه عن عمد. "لكن هذا هو الحس الدقيق. فنحن لا نريد أن ندمر المباراة النهائية"، قال ذلك بابتسامة عريضة.
تذكر كلوب بعد ذلك لقاءً مع كولينا. عندما كان كولينا يسير في ممرات ملعب ويمبلي الأسطوري بعد المباراة، قال له: "لقد استخدمت حكمًا سيئًا". رد مولر برده السريع المعتاد: "لا، لا، اسمه ريزولي، وليس سيئًا". ضحك كلوب وردّ باندهاش: "إنه يتذكر أسماء الحكام".
وأضاف هوملز: "عندما يصفرون لصالحك، تتذكر الأسماء، أليس كذلك؟". لكن الكلمة الأخيرة قبل انتهاء الموضوع كانت لمولر: "لا، كان حكماً جيداً جداً على المستوى العالمي".
من المحتمل أن يقدم الثلاثي المزيد من اللحظات المسلية خلال كأس العالم. أما الخبراء الآخرون في قناة Magenta فهم اللاعبة الدولية السابقة تابيا كيمي، ومانويل باوم، وسيباستيان كنيسل، وتوبياس شفاينشتايجر.
بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند: التشكيلة والهدافون في نهائي دوري أبطال أوروبا 2013
الأهداف 1-0 ماندزوكيتش (60)، 1-1 غوندوغان (68، ركلة جزاء)، 2-1 روبن (89) تشكيلة بايرن ميونيخ نوير - لام، بواتينغ، دانتي، ألابا - مارتينيز، شفاينشتايجر - روبن، مولر، ريبيري (90+1 غوستافو) - ماندزوكيتش (90+4 غوميز) تشكيلة بوروسيا دورتموند فايدنفيلر - بيشتشك، سوبوتيتش، هوملز، شميلزر - س. بندر (90+2 ساهين)، غوندوغان - بلاشكوفسكي (90 شايبر)، رويس، غروسكرويتز - ليفاندوفسكي