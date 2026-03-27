لقاء خلال مباراة المنتخب البولندي: يبدو أن أحد الأندية الكبرى يسعى جاهدًا للتعاقد مع نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي

وبناءً على ذلك، يُقال إن لقاءً قد عُقد بين ليفاندوفسكي ومسؤولي «السيدة العجوز» على هامش مباراة تصفيات كأس العالم بين بولندا وألبانيا (2-1). ويُزعم أنه تم خلاله مناقشة إمكانية ارتداء اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لقميص يوفنتوس اعتبارًا من الصيف المقبل.

ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع ناديه، برشلونة، في نهاية الموسم. بعد أن انتشرت تقارير عديدة في الأسابيع والأشهر الماضية تشير إلى انفصاله عن النادي، كتبت ESPN مؤخرًا أن النادي الكتالوني يرغب في الاحتفاظ بالبولندي وبيع زميله المهاجم فيران توريس بدلاً منه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً قد التزم الصمت دائماً بشأن مستقبله، واكتفى بالقول إن البقاء في برشلونة أو الانتقال إلى نادٍ آخر أمران ممكنان بالنسبة له. وقال في أوائل مارس: "لا أعرف. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول لكم شيئاً، لأنني لست متأكداً حتى بنسبة 50 في المائة من الطريق الذي أريد أن أسلكه. هذا ليس الوقت المناسب بعد".