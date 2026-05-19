لفتة طيبة من تشيلسي.. جواو بيدرو أفضل لاعب في الموسم بعد استبعاد أنشيلوتي من قائمة البرازيل لكأس العالم!
أكد نادي تشيلسي أن جواو بيدرو قد فاز بلقب «أفضل لاعب في الموسم» بعد حصوله على أكثر من 60 في المائة من الأصوات في استطلاع أُجري عبر الإنترنت. وتقدم المهاجم البرازيلي بفارق كبير على لاعبي خط الوسط إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.
جاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة فقط من تعرض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لانتكاسة دولية كبيرة. فقد استبعد كارلو أنشيلوتي جواو بيدرو من تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم المقبلة، وهو قرار فاجأ العديد من المراقبين. وبدلاً من ذلك، اختار مدرب البرازيل ضم المهاجم المخضرم نيمار على الرغم من الإصابات التي عانى منها نجم سانتوس مؤخرًا.
تؤكد أرقام موسمه الأول على تأثيره
على الرغم من عدم حصوله على التقدير الدولي، إلا أن تأثير جواو بيدرو في ستامفورد بريدج كان ملحوظًا منذ انتقاله من برايتون الصيف الماضي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني. وقد أصبح سادس لاعب فقط في تاريخ تشيلسي يسجل 20 مشاركة في أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، لينضم إلى أسماء مثل إيدن هازارد ودييجو كوستا وكول بالمر. ومع بقاء مباراتين على نهاية الدوري، سجل المهاجم 15 هدفًا وصنع خمس تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي.
أنشيلوتي يشرح قراره بينما يرد جواو بيدرو
وفي تصريح له عقب الإعلان عن تشكيلة الفريق، أقر أنشيلوتي بأن بعض اللاعبين سيشعرون حتماً بخيبة أمل إزاء الاختيار النهائي.
وقال أنشيلوتي للصحفيين: "بعض اللاعبين الذين كانوا معنا هذا العام لن يكونوا سعداء بهذه القائمة. أنا آسف، وأود أن أشكر كل من كان معنا".
ورد جواو بيدرو لاحقًا ببيان متزن عقب استبعاده. وكتب على إنستجرام: "حاولت تقديم أفضل ما لدي في جميع الأوقات. للأسف، لم يكن من الممكن تحقيق حلم تمثيل بلدي في كأس العالم، لكنني أظل هادئًا ومركزًا، كما أحاول دائمًا أن أكون. الفرح والإحباط جزء من كرة القدم. من الآن فصاعدًا، أتمنى حظًا سعيدًا لكل من سيكون هناك، وسأكون مجرد مشجع آخر يشجعهم لجلب اللقب السادس إلى الوطن".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيحظى مشجعو تشيلسي بفرصة الاحتفال بإنجاز جواو بيدرو في ملعب ستامفورد بريدج يوم 19 مايو. وقد أكد النادي أن الجائزة ستُمنح قبل مباراة الديربي اللندني ضد توتنهام . وبعد مواجهة توتنهام، سيستعد «البلوز» لمواجهة سندرلاند في آخر مبارياتهم بالدوري، حيث لا يزال جواو بيدرو وزملاؤه يقاتلون من أجل التأهل، على الأقل، إلى دوري أوروبا الموسم المقبل.