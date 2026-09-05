"لغتي الإنجليزية ليست جيدة" .. دي زيربي يعلق على ترشيحه مودريك للكرة الذهبية

تمسّك دي زيربي بقوة بتوقّعه الجريء بأن مودريك قادر على الفوز بالكرة الذهبية. وقد اجتمع الثنائي مؤخرًا من جديد بعد انضمام مودريك إلى توتنهام في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

وصل مودريك إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم كامل قادمًا من غريمه اللندني تشيلسي. وبحسب التقارير، يمتلك توتنهام خيار جعل الصفقة دائمة مقابل 75 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل في حال قدّم مستويات مميزة.

وتعيد هذه الخطوة الجناح الأوكراني إلى إشراف دي زيربي. فقد عمل الاثنان معًا سابقًا في شاختار دونيتسك، حيث فرض مودريك نفسه للمرة الأولى كواحد من أكثر المواهب الشابة إثارة في أوروبا.