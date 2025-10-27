لعنة الكلاسيكو.. ريال مدريد يعلن خضوع داني كارباخال لعملية جراحية وفترة غياب طويلة!

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني أنباء صادمة في أعقاب الفوز الثمين في مباراة الكلاسيكو، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها قائده المخضرم داني كارباخال. وأكد النادي الملكي في بيان رسمي أن اللاعب سيخضع لتدخل جراحي دقيق في الركبة اليمنى، مما يمثل ضربة قوية للفريق الذي بدأ يستعيد توازنه تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو.

الإصابة الجديدة تنهي فرحة اللاعب القصيرة بالعودة إلى الملاعب، وتفتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، خاصة مع تاريخه الطويل والمقلق مع الإصابات، وهو ما يضع الجهاز الفني في موقف لا يحسد عليه في خضم موسم مزدحم بالتحديات الكبرى محليًا وقاريًا.