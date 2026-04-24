لعنة الجينات ومقبرة الإهمال.. مأساة القلب تترك غرب إفريقيا في حالة حداد مستمرة!

عاد شبح الموت المفاجئ ليخيم على الكرة الإفريقية مجددًا وبقوة بعد الإعلان الصادم عن وفاة المهاجم النيجيري البارز مايكل إينرامو إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 40 عامًا.

اللاعب الذي سطر تاريخًا كبيرًا في الملاعب الإفريقية والعربية انضم إلى قائمة سوداء طويلة ومخيفة من اللاعبين الذين سقطوا ضحية لتوقف عضلة القلب دون سابق إنذار.

رحيل إينرامو لم يكن مجرد صدفة عابرة أو قضاء محضًا بل هو حلقة جديدة ومأساوية في سلسلة فواجع متصلة تضرب جذور الكرة النيجيرية بعنف وتطرح تساؤلات مشروعة وضرورية حول الأسباب الحقيقية التي تجعل من نيجيريا واحدة من أسوأ الأماكن لتخريج وتنشئة الرياضيين في العالم بأسره.

الحادثة تفتح ملفًا شائكًا يمس أرواح عشرات الشباب الذين يبحثون عن المجد الرياضي والثروة فيجدون الموت البارد في انتظارهم على العشب الأخضر.



