"لعب وهو يتحمل الألم": فينسنت كومباني يقدم آخر المستجدات حول حالة هاري كين قبل مباراة الإياب بين بايرن ميونيخ وريال مدريد

""بصراحة، لا أعرف كل شيء بعد، أحتاج إلى آخر المعلومات من التدريبات، وكيف يشعر اللاعبون. أريد أن يكون لدي فريق يتم تحديه تمامًا مثل الفريق الذي واجه مدريد - أن يكون لديه التركيز والتحفيز والكثافة مثل مدريد - وهذا أمر طبيعي ولا يمثل مشكلة بالنسبة لنا أبدًا"، قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، مؤكدًا: "عندما نجري التبديلات، لا نريد أن نفقد ما حققناه حتى الآن".

قبل الفوز المذهل 2-1 في البرنابيو يوم الثلاثاء، كان السؤال حول مشاركة كين على وجه الخصوص مطروحاً، حيث كان يعاني من مشاكل في الكاحل ولم يشارك مع المنتخب الإنجليزي خلال فترة توقف المباريات الدولية. لكن في النهاية، كان المهاجم الإنجليزي في التشكيلة الأساسية وسجل هدف التقدم 2-0. كما شارك في هدف التقدم الأول.

ومع ذلك، ساد الشك في بعض الأوقات بأن كين لم يكن في كامل لياقته. في بعض اللقطات، بدا أنه يعاني من عدم توازن. وقد أكد كومباني ذلك إلى حد ما. قال البلجيكي إن المهاجم "لعب وهو يتحمل بعض الألم". وفي الوقت نفسه، أقر قائلاً: "لكن في اليوم التالي لم تكن هناك أي ردود فعل، وهذا هو الأهم".