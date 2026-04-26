لعب مباراته الأخيرة مع ليفربول ضد كريستال بالاس .. الكشف عن مدة غياب صلاح "الطويلة"

أصيب محمد صلاح بإصابة خطيرة في أوتار الركبة خلال فوز الريدز 3-1 على كريستال بالاس. وقد أكد هذه الأنباء مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن، الذي أعرب عن توقعات متشائمة بشأن الجدول الزمني لتعافي اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ومدى جاهزيته للمشاركة في الأسابيع الأخيرة من الدوري المحلي.

وفي حديثه لوكالةرويترز للأنباء، كما نقلت عنه قناة الجزيرة، كان حسن صريحاً بشأن خطورة الإصابة، قائلاً: "لقد تعرض لتمزق في أوتار الركبة ويحتاج إلى أربعة أسابيع من العلاج". ومع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، فإن التوقف لمدة شهر يؤكد فعلياً أن النجم المصري لن يتمكن من المشاركة في أي من مباريات ليفربول المتبقية قبل انتهاء عقده في يونيو.