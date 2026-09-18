فريق وحيد هو السبب.. بونوتشي يكشف سر رفض جوارديولا ومانشستر سيتي!

وفي حديثه إلى World Soccer Agency، عبر Sport Mediaset، كشف بونوتشي تفاصيل عن مدى اقترابه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد كان هدفًا رئيسيًا لجوارديولا الذي أُعجب بقدرته الاستثنائية على بناء اللعب من الخلف. وأوضح بونوتشي حجم الضغط والإطراء الذي شعر به خلال بطولة أمم أوروبا 2016.

وقال: «بالنسبة إلى أسلوبي في كرة القدم، فإن المدرب الأنسب والأكثر تقديرًا لبناء اللعب من الخلف هو جوارديولا. لذلك ظل يسعى إلى ضمي لأسابيع عديدة، ودعوني أخبركم، أن يسعى جوارديولا إلى ضمك ليس كأي تجربة أخرى. فأنت تبدأ فعلًا في التردد، وكان الأمر صعبًا لأنه جرى خلال بطولة أمم أوروبا حيث كان علي أن أكون مركزًا، لكن حتى خلال البطولة دارت بعض النقاشات».