هيثم محمد

لست وحدك يا إيطاليا صاحبة الفضيحة .. رباعية هولندا وأجيال أسطورية غابت عن كأس العالم

فريقان عربيان بالتحديد يحضران للذاكرة

فعلتها إيطاليا من جديد، الأتزوري صاحب الأربعة تتويجات بالكأس الذهبية ستغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وستكون رفقة منتخبات مثل تشيلي ونيجيريا والدنمارك من أصحاب التشكيلات واللاعبين المميزين الذين لن يشاركوا بالمحفل العالمي بأمريكا الشمالية.

قد يكون تشكيل إيطاليا الحالي ليس بالأقوى ولا يعد جيلًا ذهبيًا للبلاد، ولكن على مدار النسخ السابقة من كأس العالم غابت نسخ يمكن وصفها بالذهبية لبعض المنتخبات، وهو ما نستعرضه بالتقرير التالي.

    إيطاليا - 2022

    من بين المرات الثلاثة الأخيرة التي غابت وستغيب فيها إيطاليا عن المونديال، نسخة قطر 2022 يمكن اعتبارها الأبرز لأن إيطاليا غابت بصفتها بطلة أوروبا.

    المنتخب الإيطالي وقتها ودع من نصف نهائي الملحق بعد خسارته في بالرمو ضد مقدونيا الشمالية، الأخيرة التي لم تعبر من الأساس وخسرت بطاقة الترشح في النهائي ضد البرتغال.

    اليونان - 2006

    بالحديث عن أبطال أوروبا، غابت اليونان في جيلها الذهبي الذي ضم أمثال جيورجوس كاراجونيس ودالاس وخاريستياس عن كأس العالم في ألمانيا وهي حاملة اللقب القاري عقب معجزة يورو 2004.

    فريق أوتو ريهاجل وقتها حل رابعًا في مجموعته بالتصفيات خلف أوكرانيا، تركيا، والدنمارك، ليؤكد وجهات النظر بأن ما حصل في البرتغال قبل عامين كان استثنائيًا.

    الدنمارك - 1994

    لم تتأهل الدنمارك إلى أمم أوروبا 1992 ولكن استبعاد يوغوسلافيا أدى للملحمة الشهيرة وتتويجها باللقب، لتصنع جيلًا ذهبيًا بقيادة لاودروب والبقية.

    هذا الجيل بعد شهور قليلة فشل في حجز بطاقة عبوره لمونديال أمريكا مثل هذه النسخة، ولكن وقتها تصدرت إسبانيا المجموعة وفارق الأهداف كان لصالح أيرلندا بالمركز الثاني.

    تشيكيا - 1998

    بلغت التشيك كما كانت تدعى وقتها نهائي اليورو 1996 وخسرت في النهائي ضد ألمانيا، في جيل ضم كارل بوبورسكي وبافل ندفد وباتريك برجر وغيرهم من أبرز لاعبي البلاد ليس فقط في تلك الفترة، ولكن على مدار تاريخها.

    هذا الفريق الذهبي فشل في العبور لمونديال فرنسا 1998 بعد عامين عقب فشله في حجز بطاقته من مجموعته بالتصفيات الأوروبية التي ضمن الثنائي إسبانيا ويوغوسلافيا، الفريقان الذان شاركا بالنهائيات.

  • فرنسا - 1990 و1994

    كانت فرنسا بطلة أوروبا في 1984 بجيل ذهبي بقيادة ميشيل بلاتيني، وحل هذا الفريق ثالثًا في مونديال 1986، ولكن بعد ذلك غاب عن نسختين للمونديال متتاليتين.

    في 1990 لم تعبر الديوك من مجموعة يوغوسلافيا، قبرص، النرويج، وإسكتلندا، رغم محاولة المدرب ميشيل بلاتيني لإنقاذ الموقف.

    وفي 1994، سجل كوستادينوف هدفًا لبلغاريا في الدقيقة الأخيرة بباريس لتفوز على فرنسا بهدفين لهدف وتخطف بطاقة الترشح من رفاق إريك كانتونا بفارق نقطة، تصفيات شهدت هزيمة فرنسا من إسرائيل بثلاثة أهداف لهدفين، وخسارة أخرى في الأراضي البلغارية.



  • إنجلترا - 1994

    ونواصل مع خيبات كبار أوروبا مع المونديال، إذ في 1990 بإيطاليا بلغت إنجلترا المربع الذهبي وظن الكثيرون أن نسخة الولايات المتحدة في أمريكا التالية ستكون فرصة رفاق بول جاسكوين لإعادة اللقب الغائب من 1966.

    إنجلترا خرجت من مجموعة ضمت النرويج وهولندا الذان حجزا البطاقة لأمريكا، وغاب جيل ضد ديفيد بلات وبول إنس والمهاجم الصاعد آلان شيرار عن المونديال، ويتذكر الجميع تلك التصفيات بسبب نجاح سان مارينو بالتسجيل في الأسود الثلاثة باللقاء الأخير من المجموعة بعد 9 ثوان!



  • هولندا - 2018 و2002 و1986 و1982

    صحيح لم يتوج المنتخب الهولندي بكأس العالم من قبل، ولكنه يعد لاعبًا أساسيًا على الساحة العالمية، وأن يغيب عن المونديال فالأمر يكون ضربة كبيرة، ما بالك أن يحدث بتواجد أجيال ذهبية!

    في 1978 كانت هولندا وصيفة الأرجنتين في النهائي المثير للجدل الذي فاز به أصحاب الأرض، ولكن بعد أربع سنوات فشلت الطواحين بالتواجد في إسبانيا، وحلت رابعة بمجموعة أيرلندا، فرنسا، بلجيكا، وقبرص.

    في 1988 تُوجت هولندا بلقب أمم أوروبا بجيل فان باستن، خوليت، وريكارد الشهير، ولكن هذا الجيل قبل عامين فشل ببلوغ مونديال 1986 في المكسيك بعد أن حلت ثانية في مجموعتها خلف المجر، ثم خسرت الملحق ضد الجارة بلجيكا بفارق الأهداف خارج الأرض.

    في 2002، وبتواجد جيل ذهبي يقوده لويس فان خال وبحضور نجوم مثل إدجار دافيدز، رود فان نيستلروي، باتريك كلويفرت، كلارنس سيدورف، والبقية، حلت هولندا ثالثة في مجموعتها خلف البرتغال وأيرلندا.



    وأخيرًا، في 2018 حلت هولندا بالترتيب الثالث خلف فرنسا والسويد رغم التساوي في النقاط مع الأخيرة، ولكن كانت تحتاج للفوز عليها بسباعية نظيفة لخطف البطاقة للملحق منها، ولكن فازت بهدفين نظيفين فقط، لتغيب عن المحفل الروسي.


    العراق - 2010 و2006

    حقق "أسود الرافدين" بقيادة نجومه يونس محمود ونشأت أكرم والبقية كأس آسيا 2007 ضد السعودية في النهائي، ولكن قبلها بعام فشل في بلوغ مونديال ألمانيا على يد أوزبكستان رغم أن في 2004 بلغ الفريق الترتيب الرابع والثلاثين بتصنيف فيفا.

    شارك العراق في كأس القارات 2009 بصفته بطلًا لآسيا وظن الكثيرون أن الجيل الذهبي للكرة العراقية سيعيد البلاد للمونديال بعد غياب منذ 1986، ولكن الخسارة المثيرة للجدل ضد قطر بالجولة الأخيرة والأزمة بخصوص جنسية إيمرسون كلفت الفريق بطاقة المونديال الجنوب إفريقي.

    الولايات المتحدة الأمريكية - 2018

    بالحديث عن المستضيف الرئيسي للنسخة الحالية لكأس العالم، صحيح هو ليس من كبار اللعبة ولكن من أبرز لاعبيها في قارته أمريكا الشمالية، وغيابه في 2018 بعد تصفيات كارثية تحت قيادة يورجن كلينسمان ثم بروس أرينا شهدت الخسارة من المكسيك وكوستاريكا، وبالأخص ضد ترينداد وتوباجو بالجولة الأخيرة، ليغيب كريستيان بوليسيتش، تيم هاورد، مايكل برادلي، وبقية هذا الجيل المميز عن المونديال.

    تشيلي - 2018

    حقق منتخب تشيلي ثنائية كوبا أمريكا في عامين متتاليين 2015 و2016 بقيادة الجيل الذهبي للبلاد بحضور أرتورو فيدال، أليكسيس سانشيز، كلاوديو برافو، والبقية، وبلغ نهائي كأس القارات في 2017 وبدا أنه سيكون لاعبًا رئيسيًا في مونديال روسيا بعد عام.

    بعد أن عبر لدور ال16 في نسختي 2014 و2010، فشل جيل تشيلي الذهبي بالتواجد من الأساس في مونديال 2018 بعد أن احتل المرتبة السادسة بتصفيات أمريكا الجنوبية، ليصبح أعلى الفرق ترتيبًا بتصنيف فيفا (التاسع) الذي يفشل في العبور للمونديال.

  • كولومبيا - 2002

    لعنة المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية ضربت كولومبيا هذه المرة في تصفيات كأس العالم 2002، وقتها كانت كولومبيا بطلة لكوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخها بفضل رأسية إيفان كوردوبا وجيل يعد الأفضل بعد جيل بداية التسعينات، ولكنه فشل في الحضور بالمحفل العالمي.



  • الكاميرون - 2006

    نرتحل إلى إفريقيا، والبداية مع الأسود غير المروضة التي كانت جيلًا قويًا مستمر في هيمنته القارية وحضوره المستمر في المونديال من 1990، ولكن مجموعة صعبة بالتصفيات جمعته مع مصر والكوت ديفوار أهلت الأخيرة للمرة الأولى في تاريخها، وغاب رفاق صامويل إيتو بسبب ركلة جزاء في الثانية الأخيرة أضاعها ظهير إنتر بييرو وومي على العارضة ضد مصر، وبعدها عاش على تهديدات بالقتل بسبب تلك اللقطة التي كتبت نهاية مسيرته الكروية.



    نيجيريا - 2006

    بنفس النسخة في ألمانيا، غاب عملاق إفريقي آخر تعودنا منه على تلك الفقرات، عروض مميزة ونجوم بحجم نوانكو كانو، جاي جاي أوكوشا، أوبافيمي مارتينس، ومركز ثالث في أمم إفريقيا بنفس العام، لتهدي بطاقة الترشح المونديالية لأنجولا للمرة الأولى في تاريخها كما فعلت الكاميرون مع كوت ديفوار، وبفارق المواجهات المباشرة مع زملاء فلافيو وجيلبرتو!

  • الجزائر - 2018 و2022

    كانت آخر لقطة للجزائر في مونديال البرازيل بملحمة تاريخية امتدت للأوقات الإضافية ضد البطل ألمانيا، بعدها غابت شمس الفريق عن كأس العالم في نسختين متتاليتين رغم جيل ذهبي حقق أمم إفريقيا في مصر 2019 وسلسلة اللاهزيمة الشهيرة.

    في 2018، تذيل الفريق مجموعته التي ضمت نيجيريا، الكاميرون، وزامبيا، وذلك رغم منحها نقاط لقاء نيجيريا لإشراك الأخيرة لاعب غير مؤهل، ثم سيناريو 2022 القاسي بالملحق ضد الكاميرون بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف ثم الخسارة بهدفين لهدف باللحظات الأخيرة في الجزائر، ليغيب رفاق محرز والبلايلي وسليماني عن المونديال بسبب هدف توكو إيكامبي القاتل.



    زامبيا - 2014

    ليس الجيل الذهبي للكرة الزامبية بقيادة كالوشا بواليا الذي لم ينجح في المشاركة بالمونديال أيضًا، ولكن بطل إفريقيا بقيادة هيرفي رينارد في 2012 الذي فشل في التواجد في البرازيل بعد عامين عقب أن حل ثانيًا بمجموعة التصفيات خلف غانا، لتتواصل لعنة "الرصاصات النحاسية" مع المونديال الذي لم يسبق وأن حضر به البلد الإفريقي.


  • مصر - 1998 و2006 و2010

    متلازمة تحقيق أمم إفريقيا والغياب عن كأس العالم لازمت الفراعنة، بداية في بوركينا فاسو عندما هزموا جنوب إفريقيا ولكن غابوا عن مونديال فرنسا بعد عبور تونس من مجموعة التصفيات.

    ولكن الحسرة الأكبر كانت على جيل حسن شحاتة الذهبي الذي احتكر البطولة القارية ثلاث مناسبات على التوالي (2006-2008-2010) وفاز على إيطاليا وخسر بصعوبة من البرازيل في كأس القارات 2009، ولكن غاب عن مونديال 2006 كما ذكرنا سابقًا لحساب الكوت ديفوار، ثم 2010 بعد سيناريو التساوي مع الجزائر والمباراة الفاصلة في أم درمان والخسارة بهدف نظيف.