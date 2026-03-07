"لست متأكدًا من القواعد" - فيل باركنسون يشكو من البطاقة الحمراء التي حصل عليها فريقه ريكسهام، حيث كان المدرب "واثقًا" من فوز فريقه على تشيلسي في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي المثيرة

نجا تشيلسي من موقف صعب للغاية ليهزم وريكسهام في مباراة دراماتيكية استلزمت وقتًا إضافيًا بعد أن انتهت النتيجة 2-2 بعد 90 دقيقة. بدا وريكسهام على وشك تحقيق مفاجأة عندما تقدم كالوم دويل في الدقيقة 78. لكن البلوز وجدوا فرصة أخيرة في الدقائق الأخيرة بفضل المدافع جوش أشيمبونج، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 82.

في الدقيقة 93، تدخلت تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) لإبعاد دوبسون بعد تدخل عنيف لوقف هجمة مرتدة سريعة، مما منح الضيوف تفوقًا عدديًا قبل دخول المباراة في الوقت الإضافي.

تغيرت الأوضاع بعد ذلك عندما سجل غارناشو في الدقيقة 96 ليمنح تشيلسي التقدم. ثم حسم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الفوز، مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 120+5. يتقدم تشيلسي الآن في سعيه لإزاحة حامل اللقب كريستال بالاس، الذي هزم مانشستر سيتي في نهائي الموسم الماضي.

أعرب باركنسون عن إحباطه بعد صافرة النهاية، معتقدًا أن فريقه كان على وشك تحقيق مفاجأة تاريخية قبل الطرد. وقال في حديثه إلى BBC Sport: "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في الشوط الثاني وكنت واثقًا من أننا سنفوز. أعطى الحكم بطاقة صفراء. لست متأكدًا من القواعد، فهذه هي المرة الأولى التي نستخدم فيها VAR ويجب أن يكون الأمر واضحًا وجليًا لإلغاء القرار. أعتقد أن الحكم كان يمكنه الاكتفاء بالبطاقة الصفراء".