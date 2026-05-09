"لست مارادونا" .. كروس يحذر بايرن ميونخ بسبب أزمة لايمر

ينتهي العقد الحالي بين كونور لايمر ونادي بايرن ميونيخ في عام 2027، ويجري الطرفان حالياً مفاوضات لتمديده. وأفادت قناة «سكاي» أن لاعب الوسط النمساوي يطالب براتب قدره 15 مليون يورو سنوياً؛ حيث يتقاضى حالياً حوالي 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، بما في ذلك المكافآت.

بعد التمديدات المكلفة لعقود جوشوا كيميش وجمال موسيالا ودايوت أوبامكانو وألفونسو ديفيز، يستغل النادي مفاوضات لايمر للتأكيد على أنه لن يوافق تلقائيًا على كل طلبات النجوم لمجرد الاحتفاظ بهم.

"عندما تقرأ ما يُزعم أنه يتم نشره عن راتبه ومطالبه، عليك أن تضع ذلك في منظوره الصحيح: كوني لاعب أقدره تقديرًا كبيرًا. إنه مهم للغاية للفريق، وبنفس القدر مهم لصورة النادي العامة. إنه يعمل بجد لا يصدق من أجل الفريق. لكنه ليس مارادونا"، كما صرح رئيس النادي أولي هونيس مؤخرًا لـDAZN.

وأضاف: "قلة قليلة من الأندية في أوروبا يمكنها حتى أن تقدم له ما يكسبه حالياً. لا أعرف ما الذي عرضه عليه ماكس (إيبرل) وكريستوف (فرويند) بالتحديد، لكنه بالتأكيد لم يكن ما طالب به وكلاؤه في البداية".