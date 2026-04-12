"لدي خطة!" - دييغو سيميوني يدافع عن قراره بإجراء عشرة تغييرات في تشكيلة أتلتيكو مدريد قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة

وبعد أن أصبحت مباراة إشبيلية من الماضي، تتجه الأنظار بالكامل إلى مباراة الإياب ضد برشلونة على ملعب «المتروبوليتانو»، حيث سيدافع أتلتيكو عن تقدمه بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين. ويعني التغيير الكبير في التشكيلة أن لاعبين مثل أنطوان جريزمان وكوكي سيكونون في حالة جيدة للمواجهة الأوروبية. كما أشاد سيميوني بشكل خاص ببعض اللاعبين الشباب مثل أميدا، الذي يبدو أنه سيؤدي دوراً أكبر في مستقبل الفريق بعد أن أبهر الجميع في ظروف صعبة. وقال سيميوني: "إنه قوي جداً، ولا يحتاج إلى رسائل. إنه يعرف ما هي هذه المباراة".